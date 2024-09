Ida y vuelta

Escuchar

DIFERENTE AL QUE FUI

Hola Kirón. Quiero consultarte puntualmente sobre relaciones. Me separé el año pasado, sin chicos, y estoy saliendo con una chica canceriana mucho más joven que yo. Yo nací un 23 de octubre de 1991 a las 3 de la madrugada. Se me ocurrió preguntarte porque me siento en cambio, diferente al que fui. Si la astrología tiene respuestas me encantaría saberlas. Mauro

Hola Mauro. Sos Libra, con Luna en Aries y Ascendente Cáncer. Libra y Aries son opuestos, así que tu Luna se enfrenta –y se complementa- con tu Sol. Guerrero y diplomático a la vez, individualista y sociable, visceral y complaciente, en vos los opuestos buscan un equilibrio que jamás alcanzan del todo. El destino, marcado por el Ascendente, indica que vas a formar una familia aunque te lleve tiempo. Tener chicos puede causarte inquietud, duda, miedos pero… ¡puede hacerte muy feliz la experiencia y terminar de transformarte! Que estés con una canceriana es un muy buen paso al respecto. Y creo que el 2025 será un año de despertar a ese sentimiento de familia. Suerte en tu camino. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

