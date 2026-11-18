Hay pasiones que acompañan toda una vida y otras que aparecen para abrir nuevos caminos. En el caso de Delfina Pignatiello, ambas cosas sucedieron. El agua estuvo presente desde sus primeros meses: su mamá, profesora de natación, la llevó a la pileta cuando tenía apenas ocho meses. Lo que comenzó como un juego se convirtió, con los años, en una actividad cotidiana, después en un deporte y finalmente en una profesión a la que le dedicó siete años de su vida como nadadora profesional.

La natación marcó su manera de vincularse con el cuerpo, el tiempo y la disciplina. Entrenar alrededor de 30 horas por semana, prepararse para competir y encontrar motivación en cada desafío formaban parte de una rutina que conocía desde chica. Pero, como sucede con las pasiones, también hubo un momento en que algo empezó a cambiar.

“La pasión para mí es como una bola de fuego que está en el pecho”, cuenta. Durante mucho tiempo, ese fuego estuvo alimentado por la competencia. Hasta que empezó a buscar otro destino.

Delfina Pignatiello conversó con Sebastián De Caro sobre sus pasiones en una charla presentada por Mastercard.

La fotografía apareció entonces como una posibilidad que, en realidad, siempre había estado cerca. En su casa no había un consumo habitual de cine, literatura o arte, pero sí libertad para dibujar, pintar y explorar la creatividad. También había una cámara en las vacaciones y en las reuniones con amigos. Y había algo que se repetía: Delfina era casi siempre quien se ocupaba de sacar las fotos.

El punto de inflexión llegó durante la pandemia. Sin la posibilidad de entrenar ni asistir al club, y con mucho tiempo libre de pronto disponible, recuperó una cámara réflex analógica que le había regalado su abuelo. Empezó a salir a caminar, a fotografiar y a experimentar con un dispositivo cuyo funcionamiento todavía no dominaba. El fotómetro estaba roto y tuvo que aprender a calcular la exposición a ojo, a partir de referencias y pruebas.

La espera del revelado, la incertidumbre sobre el resultado y el carácter imprevisible de la fotografía analógica despertaron un interés que fue creciendo con el tiempo. Después de un último año de entrenamiento con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos, comenzó a tomar forma una pregunta que todavía no tenía respuesta: cómo convertir ese interés en una nueva profesión.

Hoy, el deporte sigue siendo parte de su vida. Entrena natación, gimnasio y también juega al fútbol. Pero el agua encontró, además, otra manera de permanecer en su universo creativo. Uno de sus proyectos fotográficos más personales se llama Ninfas y reúne imágenes de 13 nadadoras bajo el agua, en composiciones que evocan una escena renacentista.

La serie también le permitió volver sobre una experiencia que había ocupado tantos años de su vida y mirarla desde otro lugar. “En el arte encontré formas de contestarme preguntas que antes tenía o de transformar cosas que viví en otra cosa”, explica.

En ese recorrido también apareció el cine. Haber participado de un rodaje le permitió descubrir cómo funciona el trabajo colectivo detrás de una película: los distintos departamentos, los roles y las decisiones que, en conjunto, construyen una historia. De la dirección le interesa especialmente ese proceso de colaboración, la posibilidad de reunir un equipo y crear algo entre todos.

Hay un puente entre su experiencia como deportista y el trabajo artístico. Para Delfina, un nadador también tiene algo de artista: entrena durante mucho tiempo lejos de la mirada del público, en una preparación silenciosa que finalmente desemboca en una instancia de exposición y performance. Una lógica que encuentra puntos de contacto con el trabajo de una actriz.

Dos mundos que, lejos de excluirse, parecen dialogar permanentemente. La disciplina adquirida en la natación, la relación con el cuerpo, la búsqueda de una imagen y la necesidad de contar algo forman parte de un mismo recorrido. Porque cambiar de pasión no significa empezar de cero, sino descubrir todo lo que una experiencia anterior todavía tiene para ofrecer.

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