Denunció a una panadería por considerar ofensivo el nombre que le pusieron a una factura

Una mujer denunció a una panadería por usar un “nombre ofensivo” para nombrar a una factura. El insólito hecho se dio en Inglaterra, donde Jane Hudson, de 52 años se quejó en las redes sociales de que las yumnuts (una suerte de dona) se llamaran “Plain Jane” lo que en español sería “simples Jane”.

La mujer se hizo viral en las redes sociales por incitar a la cadena de supermercados M & a cambiarle el nombre ese producto, que venía en una promoción de una caja. Según explicó ella misma, le resultaba insultante que las rosquillas tengan un nombre de persona y sobre todo un adjetivo poco feliz.

El supermercado llamó "plain jane" a una promo de una caja de 3 donas por 1 libra

“Me siento un poco molesta. ¿Por qué Mark & Spencer tienen la necesidad de llamar a sus yumnuts simples Jane? ¿Cuál es la relación? ¿Están insinuando que las Jane son simples? No estoy contenta”, escribió la mujer en las redes sociales de la cadena tratando de encontrar una respuesta a todo.

Jane se encontró con la novedad cuando fue a uno de los supermercados de la cadena y compró las “Plain Jane” sabor a vainilla al precio de £1, por lo que se quedó horrorizada con el nombre e intentó canalizar la furia con los seguidores. Sin embargo, aclaró que no reparó en el significado del nombre hasta que llegó a su casa y uno de sus hijos se lo advirtió.

Jane Hudson se quejó en Facebook del nombre que escogió la panadería de un supermercado para llamar a una factura

“Los compré sin darme cuenta de [el nombre] y me fui a casa. Mi hijo de 23 años pensó que era gracioso que los llamaran “Plain Jane”, así que en broma dije: ‘creo que es repugnante’. Son una simple rosquilla de vainilla, no sé por qué necesitan nombrarla como el nombre de esa persona. No me quejo, estaban muy sabrosos, solo creo que M & S debería saberlo. Mis hijos piensan que estoy loca y ahora mi hijo camina llamándome donut (dona)”, explicó la mujer.

“Solo pensé: en esta época, ¿por qué M & S siente que necesitan hacer esto? No me malinterpreten, pero no me considero vulgar y personalmente creo que soy genial. Estamos en el siglo XXI y los insultos no están bien”, aseguró la mujer en los comentarios de la página web de la compañía.

LA NACION