Desapareció durante 11 días, la buscaron en todo el país y apareció en un hotel: el misterio que inspiró un éxito de Hollywood

Agatha Mary Clarissa Miller, conocida como Agatha Christie, es una de las escritoras británicas más conocidas en todo el mundo. Sus libros policiales son amados por personas de todas las edades debido a su gran capacidad de inmersión, giros inesperados y misterios que dejan pensando hasta al final al lector. Pero, como toda artista, también se inspiró para crear estas obras en una experiencia personal que aún hoy sigue sin resolverse.

Era una noche fría del 3 de diciembre de 1926, en la que Agatha volvió a discutir por las finanzas del hogar con su marido, Archibald Christie. Aunque se encontraban en una buena posición, ella había perdido hacía tan solo unos días a su mamá producto de una bronquitis. Esto le hizo recordar su dura infancia, en la que con la muerte de su padre a los 11 años, ella y sus hermanos quedaron prácticamente desamparados.

Archi no la entendía, quería poder hacer uso de su dinero. La conversación fue tan acalorada que le confesó el romance que mantenía con su secretaria, Nancy Neale, y le pidió el divorcio para poder rehacer su vida junto a ella. Enojado se retiró de la propiedad y dejó a su esposa en un mar de lágrimas a cargo de su hija. Sin pensarlo demasiado, Agatha arropó a su pequeña y le avisó a una de sus criadas que saldría. Se subió a su auto y abandonó la propiedad sin dejar rastros.

De izquierda a derecha: Archie Christie, Mayor Belcher (director de la gira), el Sr. Bates (secretario) y Agatha Christie en la gira de la Exposición del Imperio Británico de 1922 (Foto: Wikipedia)

A la mañana siguiente, la policía de Surrey encontró el vehículo de la escritora parcialmente sumergido entre los arbustos en Newlands Corner, en Guildford. Todos la dieron por muerta. Sin embargo, con el correr de las horas, su cuerpo no aparecía por ningún lado. Los primeros en ser señalados como sospechosos fueron Archi y Nancy, quienes fueron acusados de querer matarla para quedarse con su incipiente fortuna.

El rostro de Agatha estuvo en la primera plana de todos los diarios del Reino Unido y esto llevó a las autoridades a trabajar más rápido que nunca para dar con su paradero. En primer lugar, se dragó el lago de Silent Pool para corroborar que no haya decidido quitarse la vida ahogándose. También se contrató a un médium para que pudiera realizar una conexión con uno de sus guantes y así encontrarla. Otros personajes famosos de la época, como el ministro del Interior, William Joynson-Hicks, presionaron para que la policía no cesara con la búsqueda.

Cuando ya habían pasado once días de su desaparición, las esperanzas eran pocas, pero un llamado lo cambió todo por completo. Se trataba del jefe de camareros del Hotel Hydropathic en Harrogate, quien siguiendo como muchos el caso policial del momento descubrió que una de sus huéspedes contaba con los mismos rasgos físicos que la persona desaparecida.

Agatha Christie junto a su primer marido (Foto: Historic UK)

Al hotel se movilizaron rápidamente policías, reporteros y el esposo de Agatha. El camarero explicó que la huésped se había registrado como Theresa Neale, era de supuesto origen sudafricano y se había mostrado muy extrovertida al hablar con todos los trabajadores e invitados del lugar. Es así que él intuía que la famosa escritora había cambiado su identidad para poder empezar una nueva vida.

Archie fue acompañado al desayunador y en una mesa, mientras leía las últimas novedades de su propio caso, se encontraba la mismísima Agatha Christie. Sin pensarlo, su marido se acercó a hablarle, pero descubrió que ella se encontraba desorientada. Horas más tarde, los médicos constataron que había sufrido amnesia, producto del shock que le habría producido la discusión antes de huir.

Después de esa dramática experiencia, la escritora se retiró por un año y en 1928 le firmó el divorcio a Archie. Él formó una nueva familia junto a Nancy y ella, dos años más tarde, conoció al arqueólogo Max Mallowan, con quien compartiría su vida hasta el final de sus días. Aunque su éxito como escritora de misterio siguió en ascenso, en su biografía jamás habló sobre este episodio y dejó que los motivos de su desaparición quedaran siempre en el imaginario colectivo. ¿Sufrió amnesia? ¿Fueron su exesposo y la amante quienes quisieron hacerla desaparecer? ¿O fue todo obra de su ingenio?

La desaparición de Agatha fue seguida por todos los medios británicos (Foto: Daily Sketch)

Esta historia cautivó durante generaciones a miles de fanáticos del género policial e inspiró a la escritora Gillian Flyn a escribir una novela, que luego se llevó a la pantalla grande, titulada Gone Girl, también conocida en Argentina como Perdida. El filme, estrenado en 2014 y protagonizado por Ben Affleck, Rosamund Pike y Emily Ratajkowski, cuenta una historia muy similar a la vivida por la reconocida literata. Dura dos horas y 29 minutos y, por el momento, solo se encuentra disponible para ver en la plataforma de streaming Universal+.