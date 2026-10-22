Desarmó su computadora para limpiarla después de varios años y quedó impactado con lo que encontró

La higiene del hardware en las computadoras personales cobró relevancia tras la viralización de un caso insólito en la plataforma Reddit. Un usuario, identificado como @jbclassic6889, compartió una serie de fotografías que ilustran el estado interno de su computadora gamer tras un periodo de seis años sin recibir una limpieza superficial ni profunda. Según el testimonio del autor, el equipo es utilizado diariamente para videojuegos, lo que convierte al hallazgo en un ejemplo extremo de desatención técnica sostenida en el tiempo.

“Esto es vergonzoso. Esta no es una PC vieja que estaba guardada. Es la que uso para juego diario. Nunca la abrí ni una vez desde que la compré hace 6 años. Sorprendentemente, funciona bien. Fue tan satisfactorio limpiarla”, señaló el usuario en la red social. La imagen que acompañaba la publicación mostró una acumulación de suciedad y polvo tan densa que, en una primera impresión, los observadores confundieron con estructuras similares a telarañas o colonias de hongos. Este impacto visual generó una respuesta inmediata de la comunidad digital, que solicitó conocer el método de limpieza aplicado y, sobre todo, pruebas gráficas del estado posterior del equipo.

Así estaba la PC del usuario de Reddit (Foto: Reddit/jbclassic6889)

Desde una perspectiva técnica, el funcionamiento continuado de este dispositivo bajo tales condiciones resulta atípico. Especialistas en hardware advierten que la acumulación de suciedad en componentes críticos puede derivar en fallos severos. El polvo excesivo no solo obstaculiza el flujo de aire, aumentando el ruido de los ventiladores debido al sobreesfuerzo, sino que también acelera la degradación de elementos fundamentales como el procesador y la tarjeta gráfica. Además, la pasta térmica, cuya función es optimizar la disipación de calor, tiene una vida útil promedio de entre dos y cinco años, dependiendo de su calidad. El hecho de que la computadora del usuario no haya colapsado fue calificado por otros usuarios como un resultado casi milagroso dada la exposición prolongada al entorno sin ventilación ni higiene adecuada.

El debate abierto por este caso resalta una premisa básica en el mantenimiento informático: la importancia de una rutina de limpieza recurrente. La recomendación de los profesionales es establecer un cronograma de mantenimiento que contemple, al menos, una limpieza mensual para garantizar la estabilidad del sistema.

En caso de que el usuario carezca de los conocimientos técnicos necesarios o presente dudas sobre cómo manipular los componentes internos, resulta imperativo recurrir a la asistencia de un especialista certificado. Esta práctica no solo extiende la vida útil de los dispositivos, sino que previene el riesgo de daños irreparables en el hardware.

La experiencia compartida en internet funciona, en última instancia, como una advertencia sobre la fragilidad del equipo ante el descuido rutinario, subrayando que la prevención es siempre la estrategia más económica frente a posibles reparaciones costosas o la pérdida total de componentes electrónicos sensibles que operan bajo exigencia constante.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA