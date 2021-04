Descubrieron un túnel secreto de hace 200 años debajo de su casa

Una pareja de Illinois, en los Estados Unidos, descubrió que su casa había sido construida sobre un túnel del siglo XIX. Beth y Gary Machens se mudaron en diciembre pasado a la ciudad de Alton y, casi por accidente, terminaron encontrando esta construcción secreta, que data de 1840 y hoy es motivo de investigación para los historiadores.

“Mi marido pisó el escalón inferior y se derrumbó”, afirmó Beth a la cadena de noticias Fox sobre cómo fue el hallazgo. El hombre había notado que una parte de la vereda de la casa, ubicada en la calle Langdonestaba 322, estaba ahuecada y decidió repararla.

Mientras excavaba, Gary Machens se encontró con un muro de piedra. Cuando logró derribarlo, descubrió la entrada al túnel. “Me llamó al trabajo y me dijo: ‘Será mejor que vengas a casa; no vas a creer lo que acabo de encontrar’”, contó Beth a la emisora estadounidense.

Gary y Beth Machens descubrieron un túnel de, al menos, 18 metros de largo debajo de su vivienda, en Alton, Illinois, en los Estados Unidos. Gentileza The Alton Telegraph

Se estima que la construcción tiene unos 2,7 metros de alto por, al menos, 18 de profundidad. Cuenta con un arco de ingreso, hecho en piedra caliza y el pasadizo, que está confeccionado de ladrillo. En tanto, el suelo es principalmente de tierra y piedra, con trozos de madera.

En uno de los extremos se encontró un cúmulo de tierra compactada que, se presume, podría tener detrás otra parte del túnel.

La familia Machens se puso en contacto varios historiadores de la zona, como John Lindsay y Don Huber. Y aseguró que quedaron “perplejos” sobre cuál podría ser el origen de este túnel.

En la Landmark Historic Society le dijeron a la pareja que podría haber sido usado para almacenar hielo o alimentos, ya que al estar bajo tierra se conservaban a temperaturas más bajas. También podría haber servido para guardar un carruaje de caballos.

Esta última teoría podría ser correcta, ya que Beth reveló que la vivienda tenía un establo para un carruaje a principios de 1900.

El ingreso al túnel estaba tapeado con un muro de rocas. Captura de Video Fox News

“¿Para qué se usó? No lo sé. Tenemos mapas que se remontan a 1863 y esta casa no estaba allí y no había otra vivienda en este lugar”, explicó Gary.

A su vez, hay otra teoría: “Podría haber sido utilizado para el ferrocarril subterráneo. No hay pruebas de eso, pero había un tren aquí en el área de Alton hacia el lado de Missouri, y es posible que se haya usado para ese fin“, afirmó Gary.

La idea inicial es excavar una parte del montículo de tierra para ver si logran averiguar algo más sobre el túnel. Si no pueden hacerlo, les dijeron que lo cerrarán y conservarán como pieza histórica.

Sin embargo, la pareja no quiere quedarse con eso solo. “Alguien se tomó muchas molestias para construir esto, para que solo lo bloqueemos”, se lamentó Beth.

Según informó la familia, esta vivienda fue construida en la década de 1890, el muro de piedra de la vereda se hizo más o menos en la misma época. Por este motivo, intentan investigar si el túnel estaba allí o no cuando se comenzó la obra.

El inmueble fue diseñado por el arquitecto Lucas Pfeiffenberger, quien fue el alcalde número 25 de Alton. Su primer dueño fue el capitán Henry Brueggeman, quien también gobernó la ciudad, dos mandatos más tarde.

En la década de 1920, la casa perteneció a William H. Neerman, un empresario que vendía alfombras. Y, más tarde, también albergó al 49º alcalde de Alton, Paul Lenz.

LA NACION