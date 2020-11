Una maestra puertorriqueña, frustrada por la actitud de sus alumnos, compartió su situación en un vivo de Facebook en el que no pudo evitar quebrarse y llorar

Una maestra puertorriqueña se mostró sumamente frustrada por la actitud de sus alumnos. Sin saber qué hacer, decidió transmitir en un vivo de Facebook todas sus impresiones sobre la educación virtual y los aspectos que lograron desmotivarla en los últimos meses. Durante el video, la mujer no pudo evitar quebrarse y llorar. "A esta generación no le interesa aprender, punto", manifestó.

En el video, la mujer contó que el desgano de sus estudiantes no tiene que ver con la pandemia de coronavirus: sostuvo que las clases virtuales solo acentuaron una situación anterior y permitieron que se ausentaran con mayor facilidad.

"Acabo de dar la clase en el día de hoy y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada", contó Francis Sánchez en su transmisión vía Facebook, que luego se viralizó. "Tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Y yo ya estoy harta, me siento agobiada y ya no sé qué más hacer", añadió.

Luego, sacó algunas conclusiones sobre los adolescentes que cursan la escuela secundaria en Puerto Rico. "A esta generación no le interesa aprender, punto. Yo llevo 18 años en el sistema de educación y paulatinamente uno ve la decadencia en la cuestión social, pero nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso a niveles tan altos como ahora", sentenció.

Finalmente, Sánchez expresó su tristeza sobre el rol de los docentes y, en particular, por su situación particular. "Temo convertirme en aquello que tanto detesté como estudiante", reflexionó. "Una maestra que no se preocupa porque el estudiante aprenda, que le da lo mismo si lo hacen o no".