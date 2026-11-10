Despidió a su madre con un beso, antes de que ella subiera al avión que minutos después explotó: “No me importaba si eran mil”

El 1 de noviembre de 1955, murieron las 44 personas a bordo del vuelo 629 de United Air Lines; la investigación reveló una oscura trama familiar

El 1 de noviembre de 1955, Daisie King llegó al aeropuerto de Denver con su hijo John Gilbert Graham. Su plan era viajar a Alaska para visitar a su hija y él había ido a despedirla. Se abrazaron, Graham le dio un beso y Daisie subió al vuelo 629 de United Air Lines. Minutos después del despegue, el avión explotó en el aire. Ninguna de las 44 personas que iban a bordo sobrevivió. Enseguida, los investigadores empezaron a buscar una explicación para la tragedia. No imaginaron que una de las pistas los llevaría a descubrir lo que había detrás de esa despedida.

“44 muertos en un accidente aéreo”: la tapa de The Denver Post del 2 de noviembre de 1955, cuando todavía se desconocía qué había provocado la explosión

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Las primeras pistas

El vuelo 629 había partido de Nueva York rumbo a Seattle, con escalas en Chicago, Denver y Portland. Hasta Denver, el viaje transcurrió sin problemas. Allí subieron nuevos pasajeros -entre ellos Daisie-, se cargó combustible y hubo un cambio de tripulación. El Douglas DC-6B volvió a despegar a las 18.52. Once minutos después, un operador de la torre de control vio un resplandor en el cielo.

El avión cayó sobre un campo de remolacha azucarera cerca de Longmont, Colorado. Murieron los 39 pasajeros, entre ellos un bebé, y los cinco tripulantes.

En los días siguientes, especialistas de aviación y un experto del laboratorio del FBI recorrieron los campos y examinaron los restos. La cola había quedado casi intacta, a más de dos kilómetros de la parte delantera. Parecía haberse separado del avión “como si hubiera sido cortada con un cuchillo”. Entre ambas secciones estaban dispersas las piezas de la parte central.

La cola del avión cayó a más de dos kilómetros de la parte delantera, en los campos cercanos a Longmont, Colorado

A primera vista no encontraron ninguna falla en el avión que explicara la explosión. Por eso, decidieron llevar los fragmentos recuperados a un depósito del aeropuerto y rearmar, como un gran rompecabezas, el avión sobre una estructura de madera y alambre.

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De esta manera ubicaron el origen de la explosión en la bodega trasera, en el compartimento cuatro. En ese sector la estructura se había doblado hacia afuera.

Daisie King viajaba para visitar a su hija

El 7 de noviembre, las autoridades informaron que había indicios de un atentado. Al día siguiente, el FBI abrió una investigación criminal. Los agentes empezaron a averiguar quiénes viajaban en el avión y qué llevaban en sus valijas.

Entre las pertenencias de Daisie encontraron cartas, una agenda, cheques de viajero y recortes de diario sobre su familia. Como la mayoría había aparecido junto a su cuerpo, dedujeron que los llevaba en su bolso de mano. Uno de esos recortes les llamó la atención: hablaba de Jack, su hijo, que en 1951 había sido acusado de falsificación y había figurado en una lista de personas buscadas en Denver.

Los investigadores reconstruyeron la sección central del avión sobre una estructura de madera y alambre para localizar el origen de la explosión

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En cambio, de las valijas que Daisie había despachado en la bodega, apenas quedaban unos pequeños fragmentos. Casi nada de lo que llevaba adentro pudo recuperarse. Era otra pista para seguir.

Jack, el hijo de 23 años

Jack tenía 23 años, estaba casado con Gloria y era padre de dos chicos. En febrero de 1955, Daisie había regresado a Denver desde Florida, donde tenía una casa, para ayudar a su nuera después del nacimiento del segundo bebé. Unos meses antes, también había comprado la casa donde vivían su hijo y su familia.

En ese tiempo, Daisie abrió un restaurante y Jack quedó a cargo. Pero trabajar juntos no era fácil. Según los testimonios que reunió el FBI, discutían mucho por el manejo del negocio. Una persona que había hecho negocios con ambos contó que “se peleaban como perro y gato” y dijo que sospechaba que Jack se quedaba con parte de la recaudación. También habló de una explosión que había dañado el local. A eso se sumaba que una camioneta nueva de Jack había quedado sobre las vías y un tren la había destrozado. Algunos de los entrevistados sospechaban que lo había hacho para cobrar el seguro.

Lugar donde cayeron los restos del avión, la cola fue encontrada en una granja de Colorado

El recorte que Daisie llevaba en su cartera remitía a un episodio de cuatro años antes. Jack había robado cheques en blanco de la empresa donde trabajaba, falsificado la firma del dueño y cobrado unos 4200 dólares. Con parte de ese dinero compró un auto y se fue de Denver. Lo detuvieron meses después en Texas. Fue condenado por falsificación, pero la pena quedó en suspenso y pudo seguir en libertad bajo supervisión.

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El 10 de noviembre, los agentes lo entrevistaron por primera vez. Querían conocer sus antecedentes y saber qué había hecho su madre antes del viaje.

Un regalo para mamá

Primero Jack les dijo que no había ayudado a Daisie a preparar las valijas ni había puesto nada en ellas. Aclaró que su madre prefería ocuparse sola del equipaje. Pero al día siguiente, cuando los investigadores hablaron con Gloria, su esposa, apareció un detalle que no encajaba. La mujer contó que, el día del viaje, había visto a su marido llevar un paquete envuelto para regalo al sótano, donde Daisie preparaba las valijas. Creía que era un juego de herramientas que Jack había mencionado como regalo de Navidad para su madre. Aunque no sabía si finalmente se lo había entregado.

Los investigadores analizaron los restos del avión

El 13 de noviembre, los agentes volvieron a preguntarle a Jack por ese regalo. Él respondió que había pensado en comprar las herramientas, pero que al final no lo había hecho y dijo que su esposa debía de haber entendido mal. Las contradicciones hicieron que los investigadores revisaron la casa de Jack. Allí en una pequeña caja de madera, escondida en uno de los dormitorios, encontraron una copia de un seguro de viaje por 37.500 dólares sobre la vida de Daisie. Jack figuraba como beneficiario. En el bolsillo de una camisa de trabajo también apareció un pequeño rollo de cable de cobre similar al utilizado en detonadores.

El FBI averiguó que Jack recibiría una importante herencia si su madre moría. Eso sumaba otro posible motivo económico además del seguro.

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Jack Graham tenía 23 años cuando puso una bomba en la valija de su madre y provocó la muerte de las 44 personas que viajaban en el vuelo 629

La confesión del atentado

Los investigadores decidieron confrontarlo con lo que habían encontrado durante la investigación: que se había usado dinamita y le señalaron las contradicciones entre sus declaraciones y los datos que habían reunido. Finalmente, Jack admitió que él había provocado la explosión. Antes había reconocido la explosión en el restaurante y haber dejado su camioneta sobre las vías para que la atropellara un tren.

Más adelante, durante las entrevistas con los psiquiatras que lo examinaron antes del juicio, contó cómo había preparado el atentado. Mientras su madre terminaba con los preparativos del viaje había puesto la bomba en la valija. Luego, fueron al aeropuerto. Lo acompañaban su esposa y sus hijos, que también habían ido a despedir a Daisie. Jack los dejó en la entrada de la terminal y llevó el auto al estacionamiento. Allí, antes de bajar la valija, activó el mecanismo. Luego entró con el equipaje y lo llevó al mostrador para despacharlo.

El juicio contra Graham comenzó en abril de 1956

Los investigadores también encontraron pruebas que respaldaban su confesión. El encargado de un local contó que el mes anterior había vendido entre 20 y 25 cartuchos de dinamita y dos detonadores eléctricos y creía que el comprador había sido Jack Graham.

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Cuando los médicos le preguntaron por las otras personas que viajaban con su madre, respondió: “La cantidad de personas que iban a morir no me importaba, podrían haber sido mil”.

Graham durante una comida bajo custodia

El juicio

El juicio comenzó en abril de 1956, menos de seis meses después del atentado. Jack había cuestionado su primera confesión, aunque luego volvió a admitir el crimen ante los psiquiatras. Sus abogados pidieron que se excluyera como prueba, sostuvieron que la había firmado bajo presión y sin conocer sus derechos. El pedido fue rechazado.

El juicio generó mucha expectativa en la sociedad. Durante horas cientos de personas esperaban en los pasillos del tribunal para conseguir un asiento. Según el relato del FBI, algunas llevaban el almuerzo para no perder su lugar y la viuda del piloto llegaba cada mañana a las nueve. Un guardia le reservaba un asiento, muy cerca de Graham.

Los miembros del jurado escuchan las pruebas presentadas contra Graham (History Colorado)

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La tapa del Rocky Mountain News durante el juicio: “Un trozo de cable vincula a Graham con la bomba”, anunció el diario sobre una de las pruebas de la fiscalía

Durante el juicio, el fiscal sostuvo que Jack había planeado el asesinato de su madre “con frialdad, cuidado y deliberación”. Graham iba de traje y seguía las audiencias con aparente calma. La fiscalía presentó unos 80 testigos. Ante la prensa, él aseguró que, cuando le tocara declarar, respondería a las acusaciones y demostraría su inocencia. Sin embargo, finalmente no declaró. Los ocho testigos de la defensa tampoco lograron refutar las pruebas que lo señalaban como el responsable de haber puesto la bomba en la valija de su madre.

El 5 de mayo, después de deliberar durante 69 minutos, el jurado lo declaró culpable del asesinato de su madre y recomendó la pena de muerte.

Una integrante del jurado pide ser apartada porque, según explicó, “no podría aceptar la pena de muerte”

Sus abogados pidieron un nuevo juicio y apelaron la condena, incluso contra su voluntad. Los recursos no prosperaron. El 6 de enero de 1957, Gloria lo visitó por última vez. Cinco días después, fue ejecutado en la cámara de gas de la penitenciaría de Colorado.

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El 1 de noviembre de 2025, cuando se cumplieron 70 años del atentado, se inauguró un monumento con los nombres de las 44 víctimas al pie de la antigua torre de control del aeropuerto de Denver.