Este fermentado picante -que tiene su Día Nacional del Kimchi el 22 de noviembre- ya no se limita a las recetas tradicionales coreanas y, además, dio paso a nuevas bebidas: ¿Cómo disfrutarlo?

La fascinación por el kimchi, ese alimento fermentado, picante y rico en probióticos, dejó de ser un secreto de la gastronomía del barrio de Flores para instalarse cada vez más en las mesas argentinas. Incluso tiene su propio Día Nacional del Kimchi, que se celebra este 22 de noviembre. El interés por esta preparación también se refleja en la cantidad de personas que buscan aprender a elaborarla y que colman las clases de cocina coreana que se dictan en distintos ámbitos.

Pero el kimchi ya no se limita a las recetas tradicionales coreanas. De a poco, comenzó a incorporarse a clásicos de nuestra gastronomía: desde el sándwich de miga de queso y kimchi hasta hamburguesas, milanesas y asados, donde este fermentado empieza a ganar protagonismo.

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¡Salud! Un brindis mientras se bebe soju con Sliced Raw Skate, Cerco y Kimchi Shutterstock

Ahora, el creciente interés por la cocina surcoreana parece extenderse al universo de las bebidas. Los comensales argentinos quieren seguir explorando esa cultura gastronómica y, en ese recorrido, hay dos protagonistas que comienzan a despertar curiosidad: el soju y el makgeolli.

Las nuevas protagonistas: el soju y el makgeolli

Las primeras que suelen llamar la atención son esas pequeñas botellas verdes que aparecen una y otra vez en los K-dramas. Su contenido es consumido por los protagonistas en pequeños vasos, a veces durante una celebración y otras, en una escena melancólica, mientras intentan sobrellevar un desamor.

Con una graduación alcohólica que varía según la variedad y la marca, el soju tradicional suele ubicarse entre el 12% y el 25%. Se caracteriza por su perfil ligero y su versatilidad. Se puede beber solo, pero también utilizar como ingrediente principal de cócteles o acompañar platos tradicionales coreanos, como el samgyeopsal (cerdo asado), el kimchijeon y el pajeon.

Una clásica comida coreana con Soju

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“El interés del público argentino en bebidas alcohólicas está mayormente concentrado en un público joven, menor a 40 años. Los coreanos residentes en Argentina (abuelos, padres, hijos) son los consumidores de mayor grupo edad que consumen por ser tradiciones culturales. Dentro de los consumidores argentinos, el soju al tener mayor concentración de alcohol (entre 12-25%) es consumido preferentemente por hombres. También suele ser mezclado con otras bebidas no alcohólicas de manera de reducir su graduación alcohólica”, explica Juan Nam, director de Kotra Argentina, agencia del Gobierno de Corea del Sur para la promoción del comercio y la inversión.

Pero el soju es mucho más que una bebida alcohólica. Su importancia trasciende el contenido de la botella y está profundamente ligada a la vida social de Corea del Sur. “Es parte de la vida cotidiana y de la cultura social coreana, el soju simboliza una forma de compartir la mesa y fortalecer los vínculos humanos. Es una bebida accesible, presente en reuniones familiares, encuentros entre amigos y cenas de trabajo. Pero, también tiene un valor emocional, compartir una botella de soju puede ser una manera de celebrar, expresar gratitud, acompañar a alguien en momentos difíciles o simplemente conversar”, cuenta Misuk Kim, directora del Centro Cultural Coreano en Argentina.

Haechi, el soju para tomar en el fine dinning Han Ornella Capone

Una historia que atraviesa los siglos

Detrás de esas pequeñas botellas esmeraldas existe una historia de siglos. El soju tiene una larga tradición y, en la actualidad, conviven las variedades tradicionales destiladas con versiones modernas que conquistaron al público masivo.

Su historia se remonta al siglo XIII, durante las invasiones mongolas. Fue bajo la influencia de estos conquistadores que la técnica de destilación llegó a Corea. Los coreanos adoptaron el método y lo adaptaron a sus recursos y preferencias. A partir de ingredientes locales, en particular el arroz, desarrollaron una bebida propia: el soju.

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Soju en la época Josen

Durante la dinastía Joseon (1392-1897), el soju se consolidó como una bebida asociada al encuentro y la convivencia, profundamente arraigada en la cultura coreana. Se consumía durante las comidas, los rituales religiosos y las celebraciones, hasta convertirse en un elemento central de las tradiciones sociales. Su popularidad atravesó las distintas clases sociales: si bien era apreciado por las élites, las versiones más sencillas permitieron que también llegara al resto de la población.

Un brindis con soju

Con el paso del tiempo, el soju se convirtió en un verdadero emblema de la sociedad coreana. No representa solamente una bebida tradicional, sino también una manera de compartir, celebrar y fortalecer los vínculos humanos.

Su popularidad, además, traspasó las fronteras. En 2024, las exportaciones surcoreanas de soju superaron por primera vez los 200 millones de dólares, con un volumen aproximado de 124.000 toneladas, según datos del Servicio de Aduanas de Corea. Estados Unidos se posicionó como su principal mercado, con el 24% del total de las exportaciones.

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Makgeolli: el sabor de una tradición milenaria

Si el soju es la cara más conocida de las bebidas coreanas, el makgeolli representa otra tradición que comienza a despertar interés. Se trata de una bebida alcohólica elaborada a partir de arroz fermentado, considerada una de las más antiguas de Corea, con más de 2000 años de historia.

El Makgeolli, la bebida coreana que se sirve en diferentes menús

Durante siglos fue la bebida de campesinos y trabajadores. Con una graduación alcohólica moderada, de entre el 6% y el 8%, era apreciada para relajarse después de una larga jornada laboral. Además, su proceso de fermentación conserva parte de los nutrientes de los ingredientes utilizados en su elaboración.

De aspecto lechoso, sin filtrar y ligeramente efervescente, el makgeolli se distingue por su textura untuosa y su sabor ácido, que puede sorprender a los paladares menos acostumbrados. Sin embargo, es una bebida a la que resulta fácil habituarse, sobre todo cuando llega a la mesa acompañada de comida.

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La bebida de los días de lluvia

Hoy es común encontrar en los K-dramas una asociación muy particular: la del pajeon, una especie de tortilla fina y crocante preparada con cebollín, y el makgeolli. En Corea del Sur, ambos forman parte de una tradición gastronómica vinculada a los días de lluvia.

El Makgeolli, la bebida coreana luknaja

Se dice que el sonido de las gotas al golpear el suelo recuerda al chisporroteo de la masa cuando se cocina en la sartén. Una asociación que convirtió a este dúo en un clásico de los días grises. “Pero esta costumbre también tiene un significado emocional – explica Misuk Kim -. Para muchos coreanos, disfrutar de estas tortillas con makgeolli en un día lluvioso evoca recuerdos familiares, momentos de descanso y conversaciones agradables. Por eso, incluso hoy, cuando empieza a llover, es común escuchar: “¡Hoy es un día perfecto para comer pajeon y tomar makgeolli!”.

El Makgeolli, la bebida coreana

Así, el makgeolli no es solamente una bebida tradicional que logró sobrevivir al paso del tiempo, sino que conserva un lugar en la vida social y gastronómica contemporánea de Corea. Lejos de quedar relegado a una costumbre del pasado, sigue despertando interés entre las nuevas generaciones y también encuentra nuevos embajadores en la cultura popular. Un ejemplo es Jin, integrante del fenómeno global BTS, quien manifestó su gusto por esta bebida en una serie de videos de YouTube titulada “Jin’s Traditional Alcohol Journey”. Allí, el cantante se acerca a la tradición de las bebidas alcohólicas coreanas y aprende a elaborar makgeolli junto a un maestro especializado en licores y destilados.

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¿Qué pasa en Argentina?

Nuestro país no es ajeno al creciente interés por las bebidas coreanas. De hecho, las cifras muestran que la demanda de estos productos viene en aumento. “Desde el 2023 hasta la fecha, los envíos de soju a nuestro país se han quintuplicado y han marcado un crecimiento del 11%”, señala el director de Kotra.

En el caso del makgeolli, si bien su presencia en el mercado local todavía es más limitada que la del soju, también se observa un incremento en las importaciones. Si se toma como punto de partida el período 2023-2024, los registros correspondientes a 2026 muestran que, hasta agosto, las importaciones aumentaron un 14%.

De la comida a la bebida: ¿qué pasa en los restaurantes coreanos?

El creciente interés por las bebidas surcoreanas ya empieza a hacerse notar en la gastronomía local. Desde los pequeños locales del barrio de Flores y el pasaje Ruperto Godoy hasta las parrillas de estilo coreano de Palermo y Belgrano, e incluso las propuestas más sofisticadas de fine dining, el soju comienza a ganar protagonismo en las mesas argentinas.

“En el último tiempo notamos un aumento en la venta de soju, especialmente los que vienen con sabores frutales. Lo consumen principalmente parejas, grupos de amigos y personas que tienen mucho interés por la cultura coreana. También es bastante común que los clientes nos pregunten cómo se toma el soju en Corea y cuáles son las costumbres y tradiciones que tenemos a la hora de beber”, afirma Duk Kyu, cocinero y propietario de la parrilla de estilo coreano Mocozi, en Palermo.

En su versión original, el soju es una bebida versátil, que puede recordar al vodka o al gin, aunque generalmente tiene una graduación alcohólica menor. Esta característica lo convierte en un buen ingrediente para la coctelería. Así, hoy aparecen versiones como el soju-tonic, que reemplaza el gin del emblemático gin tonic, o el sojugroni, una reinterpretación coreana del Negroni.

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Sin embargo, la combinación más conocida internacionalmente sigue siendo el somaek, un cóctel que mezcla soju con cerveza. Los coreanos suelen acompañarlo con pollo frito y es una opción habitual en reuniones de amigos, encuentros entre colegas de trabajo o para compartir mientras se mira un partido de fútbol.

Pero, a la hora de acompañar la comida, los consumidores argentinos parecen inclinarse por los sojus saborizados, que suelen beber solos. “En general, la mayoría de los clientes prefiere tomar el soju solo, especialmente los que vienen con sabores frutales, la verdad no es tan común que lo mezclen con cerveza para hacer somaek”, afirma Duk Kyu.

De las parrilas a la alta cocina

El fenómeno también llegó a las propuestas de fine dining, donde las bebidas coreanas encuentran un espacio para mostrar una faceta menos conocida. En Han, el restaurante estrella Michelin de cocina coreana de Pablo Park, la propuesta busca integrar esa tradición a una experiencia gastronómica moderna, con una mirada puesta en los productos y la identidad local.

“En Han buscamos que las bebidas acompañen la misma idea que desarrollamos en la cocina. Que parta de nuestras raíces coreanas, pero interpretarlas desde una mirada contemporánea y desde Argentina. La cultura coreana tiene una tradición de bebidas muy interesante, que va mucho más allá del soju, y que generalmente se desconoce. Hay bebidas elaboradas a partir de arroz, como el makgeolli, distintos tipos de bebidas alcohólicas, fermentaciones y una cultura del té muy importante”, explica Park.

Retrato de Pablo Park, chef del restaurante Han Fabián Marelli

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Más allá de la curiosidad inicial, el desafío está en acercar al comensal a bebidas que todavía tienen poca difusión en Argentina. Para Pablo, la experiencia gastronómica y el contacto directo con el equipo de cocina son fundamentales para despertar ese interés y transmitir el valor cultural que hay detrás de cada elaboración.

“Muchas personas llegan con alguna referencia al soju, principalmente porque escucharon o lo vieron en las series coreanas, o por haberlo probado en algún otro restaurante, pero cuando presentamos una bebida menos conocida, como el makgeolli, suele generar bastante interés. En este sentido, creo que el formato de Han ayuda mucho. Al estar todos sentados alrededor de la cocina existe un diálogo constante con el equipo. Podemos contar de dónde viene una bebida, cómo se elabora o por qué decidimos acompañar tal plato con esa bebida. Y eso cambia bastante la experiencia. No se trata solamente de probar algo nuevo, sino de entender un poco más la cultura que hay detrás”.

Han, un fine dinning donde probar bebidas coreanas Ornella Capone

Después del kimchi, que abrió la puerta a un universo de sabores hasta entonces poco explorados, el interés por la gastronomía coreana invita a dar un paso más: descubrir las bebidas que forman parte de su identidad cultural. El soju y el makgeolli no son simplemente acompañamientos de una comida, sino también una manera de acercarse a la historia, las tradiciones y los rituales sociales de un país cuya cultura trascendió sus fronteras de la mano de la ola Hallyu.

Cada 22 de noviembre, la Argentina celebra el Día Nacional del Kimchi, una fecha que refleja hasta qué punto la cocina coreana encontró un lugar propio en nuestras mesas. Quizás sea entonces una buena oportunidad para ampliar ese recorrido: si el kimchi nos acercó a los sabores de Corea, el soju y el makgeolli pueden ser la próxima invitación a descubrirlos también desde la copa.

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