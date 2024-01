1) BENEFICIO VÁLIDO PARA THE PLATINUM CARD EMITIDAS Y ADMINISTRADAS POR AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE FINE HOTELS + RESORTS Y THE HOTEL COLLECTION CONSULTE EN: https://www.americanexpress.com/ar/beneficios/the-platinum-card/. PLATINUM TRAVEL SERVICES ES UNA DIVISIÓN DE AMERICAN EXPRESS TRAVEL. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., CUIT: 30-57481687-0, ARENALES 707, ENTREPISO, C.A.B.A. LEGAJO N° 6324.

2) BENEFICIO VÁLIDO PARA THE PLATINUM CARD EMITIDAS Y ADMINISTRADAS POR AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE PLATINUM TRAVEL SERVICES CONSULTE EN: www.americanexpress.com/ar/beneficios/the-platinum-card/. PLATINUM TRAVEL SERVICES ES UNA DIVISIÓN DE AMERICAN EXPRESS TRAVEL. AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., CUIT: 30-57481687-0, ARENALES 707, ENTREPISO, C.A.B.A. LEGAJO N° 6324.