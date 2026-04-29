LA NACION CONTENT LAB
PARA PURINA
29 de abril de 2026
LA NACION CONTENT LAB PARA PURINA
29 de abril de 2026
Día del
Animal
Purina Pro Plan
es sinónimo
de ofrecerle
una vida excepcional
a las mascotas
Nutrición que deja huella: cómo la alimentación puede marcar una vida excepcional en perros y gatos.
En los últimos años, perros y gatos pasaron de ocupar un lugar secundario a convertirse en verdaderos miembros de la familia. Este cambio transformó su cuidado: hoy, la atención veterinaria, la prevención y la alimentación se abordan desde una mirada más consciente sobre su bienestar integral.
En ese contexto, la nutrición ocupa un rol central, ya que impacta en su energía, salud digestiva, sistema inmune y calidad de vida a lo largo de todas sus etapas.
Una nutrición adecuada no solo prolonga la vida, sino que mejora la calidad de cada etapa.
¿MITO
O
REALIDAD?
Enterate junto a
Purina Pro Plan
cuánto sabes
sobre el cuidado
de tus mascotas
Todos los alimentos para
mascotas son iguales
Verdadero
Falso
Una buena nutrición puede mejorar
la calidad de vida de perros y gatos
Verdadero
Falso
Con darle comida casera alcanza para cubrir todas sus necesidades nutricionales
Verdadero
Falso
Las necesidades nutricionales
cambian según la etapa de vida
Verdadero
Falso
La nutrición solo influye
en el peso de la mascota
Verdadero
Falso
Alimentar bien no es
solo llenar el plato
Una alimentación adecuada no se define solo por la cantidad, sino por su calidad nutricional. Para ser completo y balanceado, un alimento debe aportar los nutrientes esenciales en proporciones acordes a la edad, tamaño y condición de perros y gatos.
Los especialistas coinciden en que una nutrición formulada con criterio científico permite cubrir estas necesidades sin excesos ni carencias, a diferencia de muchas dietas caseras que pueden generar desequilibrios. Por eso, la clave no está solo en los ingredientes, sino en cómo se formula el alimento y el respaldo que tiene.
El cuidado de las mascotas ya no se limita a lo básico: hoy implica decisiones informadas que impactan directamente en su bienestar.
Proteína de calidad:
la base de una vida
activa y saludable
Dentro de los nutrientes, la proteína cumple un rol estructural clave en músculos, órganos, piel, pelo y defensas, aunque no todas se aprovechan igual.
La ciencia nutricional destaca la digestibilidad y la biodisponibilidad, es decir, qué tan bien el organismo puede procesarlas y utilizar sus aminoácidos. En perros y gatos, las proteínas de origen animal son especialmente valiosas y, en los gatos, aportan taurina, un aminoácido esencial. Por eso, la selección de ingredientes y su procesamiento son determinantes para que el alimento realmente nutra.
Carne fresca y formulación científica:
un diferencial concreto
En los últimos años, algunas marcas avanzaron en este enfoque. Propuestas como Purina Pro Plan incorporan carne fresca como ingrediente principal y una formulación desarrollada por más de 500 veterinarios y nutricionistas.
El objetivo no es solo mejorar la palatabilidad, sino favorecer una digestión más eficiente y una mejor absorción de nutrientes, con beneficios como mayor vitalidad, mejor salud digestiva y mantenimiento de la masa muscular.
Ciencia aplicada
a cada etapa de la vida
La nutrición avanzada también se diferencia por su enfoque según etapas y necesidades: cachorros, adultos y mascotas senior, así como animales activos, esterilizados o con sensibilidades, requieren fórmulas específicas.
En ese sentido, Purina Pro Plan desarrolla una nutrición basada en ciencia, con fórmulas adaptadas a cada etapa: opciones para cachorros con calostro, para adultos con spirulina y para mascotas senior con aceites botánicos, orientadas a sostener su calidad de vida.
Elegir hoy pensando
en los años que vienen
Alimentar bien es una forma concreta de cuidar. No se trata de modas ni de promesas rápidas, sino de decisiones informadas que, sostenidas en el tiempo, construyen salud. Apostar por una nutrición de calidad, formulada con evidencia científica y con ingredientes seleccionados por su aporte real, es invertir en más años compartidos y en una mejor calidad de vida.
Porque cuando la nutrición es la correcta, los beneficios se ven todos los días: más energía para jugar, mejor digestión, un pelaje saludable y una vida más activa. Y en ese recorrido, marcas como Purina Pro Plan buscan acompañar a los tutores con una propuesta que pone a la ciencia al servicio del bienestar animal, con un objetivo claro: ayudar a que cada mascota pueda alcanzar una vida excepcional, construida en lo cotidiano.