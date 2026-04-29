Elegir hoy pensando

en los años que vienen

Alimentar bien es una forma concreta de cuidar. No se trata de modas ni de promesas rápidas, sino de decisiones informadas que, sostenidas en el tiempo, construyen salud. Apostar por una nutrición de calidad, formulada con evidencia científica y con ingredientes seleccionados por su aporte real, es invertir en más años compartidos y en una mejor calidad de vida.

Porque cuando la nutrición es la correcta, los beneficios se ven todos los días: más energía para jugar, mejor digestión, un pelaje saludable y una vida más activa. Y en ese recorrido, marcas como Purina Pro Plan buscan acompañar a los tutores con una propuesta que pone a la ciencia al servicio del bienestar animal, con un objetivo claro: ayudar a que cada mascota pueda alcanzar una vida excepcional, construida en lo cotidiano.