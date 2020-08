La OMS lo explica bien: los dos motivos principales para vacunarse son, por un lado, protegernos a nosotros mismos, pero también a quienes nos rodean. De ahí que el éxito de los programas de vacunación depende de que todos seamos capaces de cumplir con los esquemas correspondientes para garantizar el bienestar de la comunidad. Vacunarse es un acto solidario con aquellos que no pueden hacerlo y son más vulnerables.

Las enfermedades que pueden prevenirse con las vacunas ya no son tan comunes como solían ser gracias -precisamente- a las vacunas. Pero eso no quiere decir que no existan. Todavía ocurren brotes de estas enfermedades, y si menos niños son vacunados, entonces más niños se enferman.