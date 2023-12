escuchar

El Día Nacional del Tango se celebra el 11 de diciembre de cada año. La jornada recuerda los nacimientos de dos de los máximos exponentes de este icónico género musical: Carlos Gardel y Julio De Caro.

Día Nacional del Tango: los orígenes del género

No existe una fecha exacta que diga cuándo nació el tango. Esto se debe a que, más que un acontecimiento específico, lo que le dio forma a este género fue una serie de circunstancias que se sucedieron a lo largo del tiempo.

Se sabe que surgió hacia fines del siglo XIX, sobre todo hacia las últimas dos décadas. El territorio en cuestión fue el de las zonas aledañas al Río de la Plata, con Buenos Aires y Montevideo como epicentro.

El tango nació en los sectores más bajos de la sociedad y es producto de una mezcla cultural tan rica como compleja. Algunas de las tradiciones que le dieron forma son la gauchesca, la africana, la italiana y la hispana.

Emigrantes de Europa, descendientes de esclavos provenientes de África y los propios criollos, todos pertenecientes a las clases populares, aportaron sus costumbres, sus prácticas y sus creencias para dar forma a un género musical que se convirtió en todo un ícono de la cultura argentina.

El Día Nacional del Tango se celebra el 11 de diciembre de cada año Pixabay

Cinco canciones para celebrar el Día Nacional del Tango

1. La morocha (Letra: Ángel Villoldo – Música: Enrique Saborido)

Es uno de los tangos más famosos de los primeros años de vida del género. Fue compuesto en 1905 y es uno de los primeros que se grabó.

2. Boedo (Letra: Dante A. Linyera – Música: Julio De Caro)

Julio De Caro nació el 11 de diciembre de 1899 y en honor a su natalicio, y al de Gardel, se celebra hoy el Día Nacional del Tango. Violinista, compositor y director de orquesta, pasó a la posteridad por ponerle música a piezas como esta.

3. El choclo (Letra y Música: Ángel Villoldo – Letra alternativa: Enrique Santos Discépolo)

Villoldo compuso este tema en 1903. A lo largo de la historia contó con varias versiones y el propio Enrique Santos Discépolo se encargó de escribirle una nueva letra.

Tita Merello, Libertad Lamarque, Roberto Goyeneche, Francisco Canaro y Juan D’Arienzo son algunos de los tantos artistas que lo interpretaron.

4. Qué me van a hablar de amor (Letra: Homero Expósito – Música: Héctor Stamponi)

El tango es sinónimo de sentimiento. La nostalgia y la melancolía son algunas de sus emociones más propias. Por otro lado, el amor, y sobre todo su pérdida, es una de las temáticas más recurrentes, y esta canción grabada por Julio Sosa es uno de los tantos ejemplos.

5. Tomo y obligo (Letra: Manuel Romero – Música: Carlos Gardel)

Para finalizar, uno de los tangos más tristemente célebres de la historia del género. Se trata del último que cantó Carlos Gardel, apenas unas horas antes del trágico accidente que acabó con su vida.

“Me voy con la impresión de quedarme dentro del corazón de los bogotanos”, dijo antes de interpretar esta canción. Y luego pronunció las que serían sus últimas palabras en público:

“Voy a ver a mi vieja, pronto. No sé si volveré, porque el hombre propone y Dios dispone. Pero es tal el encanto de esta tierra que me recibió y me despide como si fuera su hijo propio, que no puedo decirles adiós, sino hasta siempre”.

LA NACION