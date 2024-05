Día Internacional del Té: por qué se celebra hoy y cuáles son los más exóticos

Escuchar

El Día del Té se celebra cada 21 de mayo en todo el mundo, incluida la Argentina. Se trata de una fecha en que se hace honor a una de las bebidas más consumidas del mundo. En ese sentido, esta jornada busca no solo valorizar esta infusión tradicional por sus propiedades y peso histórico y cultural en todo el mundo, pero también concientiza sobre su papel como generador de trabajo y sustento económico para miles de familias.

Día Internacional del Té: por qué se celebra hoy

El Día Internacional del Té fue establecido oficialmente en 2019 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Así se dio lugar a la petición del Grupo Intergubernamental sobre el Té para decretar una fecha especial para esta infusión. De todos modos, algunos países del mundo como Japón y China ya celebraban al té como la bebida más importante de su región.

Esta efeméride busca que se realicen mayores esfuerzos para ampliar la demanda, en particular en los países productores de té donde el consumo per cápita es relativamente bajo. También se reconocen los esfuerzos por abordar la disminución del consumo per cápita en los países importadores tradicionales. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la producción del té “contribuye al desarrollo socioeconómico y representa una fuente principal de empleo e ingresos para millones de familias pobres de todo el mundo”.

Cómo se prepara el té ideal

Es necesario seguir algunos pasos para tomar un té bien hecho

Para poder disfrutar esta bebida al máximo, hay que tomar en cuenta algunos detalles al prepararlo. De esa forma, se pueden aprovechar sus beneficios al máximo y se intensifica su sabor. A continuación, el paso a paso para preparar el té ideal:

Seleccionar el tipo de té : existe una gran variedad de tés para degustar. Ya sea negro, verde, blanco u oolong, cada uno tiene su propio tiempo y temperatura de infusión ideal.

: existe una gran variedad de tés para degustar. Ya sea negro, verde, blanco u oolong, cada uno tiene su propio tiempo y temperatura de infusión ideal. Elegir la forma de preparación : existen varias formas de hacer un té. Las más conocidas son en saquitos o en hebras. En este último caso, normalmente se recomienda agregar una cuchara de té por taza.

: existen varias formas de hacer un té. Las más conocidas son en saquitos o en hebras. En este último caso, normalmente se recomienda agregar una cuchara de té por taza. Calentar el agua : se debe armar la infusión con agua fresca y preferentemente filtrada para obtener el mejor sabor. Vale aclarar que no todos los tés requieren agua hirviendo. Por ejemplo, el té verde es mejor con agua a unos 75°C, mientras que el té negro puede manejar agua a 100°C. Se sugiere chequear el envase que contiene las hierbas para conocer el tiempo de calentamiento del agua.

: se debe armar la infusión con agua fresca y preferentemente filtrada para obtener el mejor sabor. Vale aclarar que no todos los tés requieren agua hirviendo. Por ejemplo, el té verde es mejor con agua a unos 75°C, mientras que el té negro puede manejar agua a 100°C. Se sugiere chequear el envase que contiene las hierbas para conocer el tiempo de calentamiento del agua. Realizar la bebida : se debe colocar el agua con el saquito o las hebras del té en la taza o tetera. El tiempo de infusión es sumamente importante para la preparación de la bebida, y varia según el tipo que se seleccionó. El té negro suele requerir unos cinco minutos, mientras que el verde solo lleva tres minutos.

: se debe colocar el agua con el saquito o las hebras del té en la taza o tetera. El tiempo de infusión es sumamente importante para la preparación de la bebida, y varia según el tipo que se seleccionó. El té negro suele requerir unos cinco minutos, mientras que el verde solo lleva tres minutos. Retirar el té del agua : una vez transcurrido el tiempo de infusión, se retiran las hebras o el saquito del agua. Es crucial no dejar las hojas en el agua más tiempo del necesario para evitar que la bebida se vuelva amargo.

: una vez transcurrido el tiempo de infusión, se retiran las hebras o el saquito del agua. Es crucial no dejar las hojas en el agua más tiempo del necesario para evitar que la bebida se vuelva amargo. Personalizar el té : una vez ya hecha la infusión, se le puede agregar especias, leche, limón, miel o azúcar a gusto.

Los tés más exóticos del mundo

Los fanáticos de esta bebida siempre buscan nuevas variedades para deleitarse y conocer nuevos sabores. Es así que surge la pregunta sobre cuáles son los tés más exóticos que se pueden encontrar en el mundo y qué beneficios ofrecen:

Té Pu-erh : se trata de un té fermentado que se produce en la provincia de Yunnan en China. Es una variante muy inusual y era consumido únicamente por la nobleza china durante cientos de años. Es conocido por su sabor terroso y sus supuestos beneficios para la salud, como mejorar la digestión, aliviar los problemas estomacales, reducir los niveles de colesterol LDL (malo) y aumentar el colesterol HDL (bueno). También se destaca por sus propiedades antioxidantes. El Pu-erh tiene la particularidad que puede envejecer durante décadas, mejorando su sabor con el tiempo.

: se trata de un té fermentado que se produce en la provincia de Yunnan en China. Es una variante muy inusual y era consumido únicamente por la nobleza china durante cientos de años. Es conocido por su sabor terroso y sus supuestos beneficios para la salud, como mejorar la digestión, aliviar los problemas estomacales, reducir los niveles de colesterol LDL (malo) y aumentar el colesterol HDL (bueno). También se destaca por sus propiedades antioxidantes. El Pu-erh tiene la particularidad que puede envejecer durante décadas, mejorando su sabor con el tiempo. Té Gyokuro : Este es uno de los tés verdes más exclusivos y caros de Japón. Las hojas se cultivan bajo sombra durante varias semanas antes de la cosecha, lo que intensifica su sabor dulce y su riqueza en aminoácidos. A su vez, es rico en catequinas que ofrecen protección antioxidante, y proporciona energía debido a su contenido de cafeína.

Gyokuro es el té verde más caro de Japón

Té de menta marroquí : es té verde con menta es una parte integral de la cultura de Marruecos. La menta se mezcla con té verde gunpowder y se endulza con azúcar, ofreciendo una bebida refrescante y aromática. Se cree que ayuda a la digestión y que pueden aliviar el estrés y la ansiedad.

: es té verde con menta es una parte integral de la cultura de Marruecos. La menta se mezcla con té verde y se endulza con azúcar, ofreciendo una bebida refrescante y aromática. Se cree que ayuda a la digestión y que pueden aliviar el estrés y la ansiedad. Té de Rooibos : también conocido como “té rojo”, el rooibos se elabora a partir de las hojas de un arbusto autóctono de Sudáfrica. No contiene cafeína y tiene un sabor dulce y terroso, con posibles beneficios antioxidantes.

: también conocido como “té rojo”, el se elabora a partir de las hojas de un arbusto autóctono de Sudáfrica. No contiene cafeína y tiene un sabor dulce y terroso, con posibles beneficios antioxidantes. Butter Tea : es un té salado que se prepara con té negro, mantequilla de yak y sal. Es una bebida tradicional en el Tíbet y Nepal, especialmente en las regiones montañosas al proporcionar calor y energía. También ayuda a mantener la hidratación en altitudes elevadas

