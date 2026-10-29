“Cuando se interrumpe el flujo sanguíneo, el cerebro empieza a sufrir inmediatamente. Por eso hablamos de una enfermedad tiempo-dependiente²: reconocer los síntomas, registrar a qué hora comenzaron y acceder rápidamente al diagnóstico y al tratamiento puede modificar de manera muy significativa el pronóstico y las secuelas”, explicó el Dr. Pablo Ioli, médico neurólogo, presidente de la Sociedad Neurológica Argentina.

Durante un ACV isquémico, por cada minuto sin tratamiento pueden perderse cerca de 2 millones de neuronas.²

² Saver JL. Time is brain—quantified. Stroke. 2006;37(1):263-266. DOI: 10.1161/01.STR.0000196957.55928.ab.