Diversión asegurada: 6 planes para toda la familia

Noviembre trae el clima ideal para salir y hacer planes en familia, y Club LA NACION suma beneficios en propuestas muy variadas: desde un outlet de moda y deportes hasta un bioparque, pasando por talleres de cerámica, simuladores y espacios de juegos interactivos. A continuación, seis opciones para que todos en la familia encuentren su plan favorito.

Luxury Outlet

En esta edición, Luxury Outlet se muda a Zona Norte

Luxury es el outlet de moda y deportes más importante de la región, con una propuesta que reúne las mejores marcas. Y en esta última edición del año la propuesta llega renovada: se muda a una nueva locación. El predio, ubicado en Av. Camino del Buen Ayre 2955, en el corredor Bancalari, Victoria, abrirá sus puertas de martes a domingo de 12.00 a 20.00 y funcionará hasta el 8 de diciembre. Como siempre, los socios de Club tendrán beneficios exclusivos y un diferencial aún más especial el 7 de noviembre, día de la apertura.

Ceramic Kids

¿Qué tal regalarle a los chicos un rato de ocio creativo?

Red social: www.instagram.com/ceramic.kids

Beneficio: 20% en experiencia Ceramic Kids todos los días

El dato: la cerámica es una de las actividades creativas más recomendadas para el desarrollo de la motricidad fina y la concentración en los chicos

Ceramic Kids propone una experiencia creativa y diferente: los chicos modelan y pintan sus propias piezas de cerámica en un espacio pensado especialmente para ellos. Una actividad que combina arte y juego, ideal para hacer en familia o como plan de cumpleaños. Una buena excusa para descubrir un hobby que puede durar toda la vida.

Temaikèn

El aguará guazú es una de las especies conservadas en Temaikèn

Sitio web: www.temaiken.org.ar/bioparque

Beneficio: 2x1 en compra online de entradas anticipadas todos los días

El dato: en sus más de 20 años de historia, la Fundación Temaikèn rescató más de 15.000 animales y 1500 especímenes de flora de alto valor de conservación, con un equipo de más de 150 veterinarios, biólogos y cuidadores de fauna

A 40 minutos de Buenos Aires, el Bioparque Temaikèn es uno de los destinos favoritos de las familias argentinas. Su propuesta combina jardines botánicos, acuarios, zonas de fauna autóctona y espacios educativos que invitan a conectar con la naturaleza de una manera activa y consciente. Detrás del paseo cotidiano hay una fundación que trabaja en la conservación y el rescate de especies en peligro, con presencia también en la Reserva Natural Osununú, en Misiones.

Mundo Gea

Tecnología y naturaleza se unen para sorprender a toda edad en Mundo Gea

Sitio web: www.mundogea.com.ar

Beneficio: 2x1 en la compra en boletería de Pasaporte Mundo Gea de martes a sábado

El dato: el Vuelo del Cóndor es uno de sus simuladores más convocantes: recorre los paisajes de Argentina desde las alturas con viento, lluvia y aromas reales que acompañan la experiencia visual

Mundo Gea es un parque de simuladores y experiencias inmersivas ubicado en Las Heras 4267, con acceso también desde el Ecoparque. Su Pasaporte incluye tres de sus atracciones más populares: el Vuelo del Cóndor, la Odisea Submarina y la Aventura 4D E-Motion. También ofrece realidad virtual, cine 4D y una exploración jurásica que los chicos no van a olvidar fácilmente.

Lumiverse

Lumiverse ofrece diversión interactiva

Sitio web: www.lumiverse.com.ar

Beneficio: 15% en la reserva de la experiencia los miércoles y jueves

El dato: tiene más de 400 baldosas LED en una de sus salas, el “Más piso, más lava”, que lleva al extremo la lógica del clásico juego infantil

Lumiverse es un espacio de juegos interactivos en Villa Crespo pensado para desafiar la velocidad, la coordinación y el trabajo en equipo. El recorrido dura una hora y pasa por siete salas con luces LED, muros interactivos y desafíos grupales: el piso de lava, escalada en pared interactiva, quemado digital, escondidas con cámaras y básquet con tableros que cambian de color, entre otras. Cada sala admite grupos de dos a seis jugadores, con el staff supervisando cada actividad.

Playfan

Tiempo de escalar en Playfan

Playfan Kids Cafe es un pelotero y cafetería en Caballito que ofrece turnos de una hora que combinan juego libre en toboganes, arenero y pelotero con un espacio de descanso y esparcimiento para los adultos. Abre todos los días, incluidos feriados, de 13.00 a 21.00.

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