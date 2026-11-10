Dos asesinatos y una falsa acusación en el primer crimen del mundo que se resolvió con huellas dactilares: “Me hubiera quedado la duda”

En 1891, Juan Vucetich había creado el método de la dactiloscopía que, un año después, usó su compañero para esclarecer la muerte de dos niños

Ponciano Caraballo volvía a su casa. Era la tarde del 29 de junio de 1892 y todo parecía normal. Había ido a trabajar, como siempre, al puesto rural donde se desempeñaba como hacendado. También como siempre, lo esperaban, o eso creía, sus hijos, Ponciano, de seis años, y Felisa, de cuatro, junto a su esposa, Francisca Rojas, que se ocupaba de las tareas domésticas. Pero cuando entró, nadie se acercó a recibirlo.

Por el camino lo acompañaba su vecino, Pedro Ramón Velázquez. Lo que sí le pareció raro ese día fue encontrar la puerta trabada. Cuando lograron abrirla, la imagen era infernal: sus hijos estaban muertos, degollados. Su esposa yacía inerte en la cama, con una herida en la garganta y sangre a su alrededor, aunque todavía respiraba. Cuando volvió en sí, lo primero que hizo fue señalar al asesino. Lo conocían muy bien: el mismo Velázquez.

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Actas de defunción de los hijos de Francisca (Foto: franciscarojasdn.wordpress.com)

El parte que Eduardo Álvarez, inspector del crimen que fue enviado desde La Plata, mandó a sus superiores el 12 de julio de ese año arrancaba: “Ampliando los datos que tuve ocasión de suministrar a V. S. en la conferencia que por telégrafo tuvimos desde Necochea, a propósito del crimen perpetrado en el cuartel tercero de ese partido en la persona de los menores Ponciano y Felisa Caraballo [...] llevo a conocimiento de V. S. el resultado de las averiguaciones que he practicado y que vienen a evidenciar los hechos tal cual como han sucedido”.

Para esclarecer los hechos tal cual sucedieron se recurrió a una técnica novedosa ideada por Juan Vucetich, el policía argentino de origen croata que desarrolló un sistema de identificación de personas mediante las huellas dactilares, la dactiloscopía. Se convirtió, así, en el primer caso en el mundo resuelto gracias a esta técnica.

Diversos interrogatorios

La descripción de Álvarez continuaba: “El crimen [...] tuvo por teatro la misma casa de la familia Caraballo, en la cual a esa hora solo se encontraba la esposa de este, Francisca Rojas y sus dos hijos. Fue cometido en el interior de la pieza cuya puerta y ventana fue cerrada por dentro, aquella trancándola con una pala, y esta con pasadores, siendo encontradas las víctimas degolladas sobre la cama de la madre y esta al parecer moribunda, presentando una no muy profunda herida en el cuello, por la cual se veía había perdido muchísima sangre”.

Francisca acusó del asesinato a su vecino Velázquez, quien fue inmediatamente detenido e interrogado (Foto: www.mseg.gba.gov.ar)

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En ese momento, y por el delicado estado de Francisca, las autoridades no la examinaron en profundidad. Se limitaron a prestarle los primeros auxilios. Cuando reaccionó, declaró que su vecino había irrumpido en la casa, degollado a sus hijos y golpeado a ella con una pala.

Dio una explicación para el ataque: “La mencionada Francisca daba como única causa para el hecho el haberse negado ella a entregarle sus hijos que Velázquez, por encargo de su marido Ponciano Caraballo, venía a quitarle. Con esta declaración se procedió sin pérdida de tiempo a la aprehensión de Velázquez, que se hallaba trabajando en el establecimiento del señor Molina, sito en este mismo cuartel”.

Velázquez “fue tenido como único autor y sometido a diversos interrogatorios”. El hombre se mostraba sorprendido y parecía no entender lo que pasaba. Sin más pruebas que la declaración de Francisca, la policía lo encerró en el calabozo mientras avanzaba la investigación. Algunos interpretaron esos “diversos interrogatorios” como un eufemismo de la época para referirse a la tortura física. Pese a todo, el acusado insistía: no tenía nada que ver con las muertes.

Una puerta cerrada por dentro

Los interrogatorios continuaron, pero Velázquez no cambió su declaración. Después de someterlo a las preguntas, lo llevaron “a presencia de los cadáveres de Ponciano y Felisa”. Buscaban que se quebrara y confesara los asesinatos. Sin embargo, nada funcionaba.

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Desesperados por obtener algún avance, lo trasladaron a la casa de los Caraballo, donde Francisca guardaba reposo después de los golpes y la herida en la garganta, y lo enfrentaron con ella. Los investigadores observaron las reacciones de ambos. Pedro Ramón se mantuvo firme en su inocencia. Pero hubo un instante de aquel careo que despertó las sospechas del inspector.

En el parte, Álvarez agregaba: “[Velázquez] Hizo reflexiones a su acusadora y reproches que al parecer la sacaron del verdadero o fingido letargo en que se encontraba e incorporándose en la cama repitió su acusación, pero en una forma contradictoria a la que antes había dicho, empleando palabras ofensivas contra Velázquez, demostrando la cólera de que se hallaba poseída”.

Los investigadores interrogaron de diversas formas a Velázquez, lo que se interpretó como un eufemismo para decir que lo torturaron por una confesión que no llegó (Foto: www.mseg.gba.gov.ar)

Mientras tanto, Rojas sostenía antes las autoridades las razones detrás del ataque: aunque el matrimonio parecía normal, en la intimidad había crecientes rispideces. Según ella, su marido le había pedido al vecino que entrara en la casa y le quitara a los chicos. Quizá, en medio de la acción, Velázquez se había excedido.

Pero había algo que no encajaba. Los investigadores repasaron los hechos y volvieron sobre la escena del crimen en busca de eso que les provocaba una duda difícil de precisar: la puerta. Ese fue el primer indicio. La puerta del cuarto al momento del crimen estaba cerrada desde adentro.

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Las pistas del rancho

Las contradicciones se acumulaban y el caso seguía sin esclarecerse. Fue entonces cuando el jefe de la policía provincial, Guillermo Núñez, le pidió a Álvarez, que trabajaba en La Plata, que se trasladara al lugar. El inspector llegó e hizo una inspección ocular del rancho, una práctica todavía poco habitual en esa época, que le permitió detectar nuevas inconsistencias de los hechos con el relato de Rojas.

Cuando el inspector Álvarez se trasladó a Quequén e investigó la escena del crimen encontró varias inconsistencias con el relato de Francisca (Foto: www.mseg.gba.gov.ar)

Una de ellas estaba relacionada con el arma homicida: un simple cuchillo de cocina. A Álvarez le llamó la atención que un hombre de campo no hubiera utilizado su propio facón. En el informe escribió: “Esta circunstancia debía haber llamado la atención, pues no es dable creer que a un hombre de campo llegue a faltarle su cuchillo en la cintura y en tal caso había que buscar el por qué hizo uso de otro y a ese respecto nada había que lo justificase”.

Más extraño le resultaba el lugar donde habían escondido el cuchillo: el techo del cuarto de los Caraballo, en un hueco sobre la cabecera de la cama matrimonial. ¿No habría sido más lógico que el asesino se lo llevara o lo arrojara a un pozo de agua para deshacerse de la prueba?

Álvarez también se preguntó si tenía sentido que alguien enviado a quitarle los hijos a Francisca, para llevárselos a su marido, terminara matándolos. La hipótesis no lo convencía. “Un crimen tan salvaje debería tener una causa y esa causa no existía para Velázquez, cuyas relaciones con los esposos Caraballo, si no completamente cordiales en lo que respecta a Francisca, no eran hostiles”.

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Ficha de las huellas dactilares de Francisca Rojas (Foto: franciscarojasdn.wordpress.com)

A las dudas sobre el móvil se sumaron otros dos datos. El primero era la coartada de Velázquez: aseguró que a la hora del crimen trabajaba en el campo, y su patrón respaldó su versión.

El segundo surgió de la declaración de Francisca, quien había asegurado que el vecino la golpeó con una pala. El examen médico se realizó tarde, pero no encontró contusiones. Además, la pala estaba doblada. Francisca sostuvo que los golpes habían provocado esa deformación, aunque Álvarez consideró que, si la parte metálica se hubiera torcido al impactar contra su cuerpo, la violencia del golpe probablemente le habría causado la muerte. En cambio, encontraron marcas en la puerta y en el piso. El inspector reconoció enseguida su origen: eran los rastros de la misma pala que habían usado para trabar la puerta desde adentro.

Quedaba una última pista, la más importante. Álvarez advirtió que los marcos de la puerta y de la ventana estaban manchados de sangre. En la madera se veían con claridad unos dedos, que “correspondían a una mano chica y no a la del acusado”. El inspector recordó entonces que existía una técnica capaz de ayudar a resolver el caso. Tomó dos pedazos de madera en los que había quedado la marca ensangrentada de un pulgar y se los llevó. También recogió las “impresiones de los [dedos] de Ramón Velázquez y la mujer Francisca Rojas”.

El policía Juan Vucetich había estudiado la técnica de dactiloscopía un año antes del crimen

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Un auxiliar poderoso para el esclarecimiento

Trasladaron a los dos sospechosos a Necochea. Cada uno sostenía su inocencia, pero los rastros encontrados en el rancho apuntaban con más fuerza hacia ella.

Álvarez, que era compañero de Vucetich en la policía provincial de La Plata, conocía el sistema dactiloscópico que este venía estudiando, y decidió aplicarlo. Analizó las marcas en la madera y las comparó con las impresiones que les había tomado a los sospechosos. Con una lupa, examinó los dibujos de las yemas de los dedos. El resultado fue concluyente: las huellas correspondían a Francisca.

Con esa nueva evidencia, volvieron a interrogarla. Esta vez, las pruebas terminaron por derrumbar su versión y terminó confesando que había matado a sus hijos. Explicó que había actuado por desesperación y por venganza contra su esposo.

Hacía tiempo que mantenía una relación con otro hombre. Cuando Ponciano se enteró, le dijo que podía hacer lo que quisiera, pero que él se quedaría en la casa con los chicos. La iba a echar. Francisca sintió rabia y quedó convencida de que la familia de Velázquez la había delatado. Por eso intentó incriminar al vecino en los asesinatos.

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Poco después, según el estudio La dactiloscopia de Juan Vucetich y el caso Francisca Rojas, del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Álvarez le escribió una carta a Vucetich para contarle lo que había hecho y lo que había podido comprobar gracias a su método. Le mandó la madera y las tarjetas con las huellas para que siguiera sus estudios. Le aseguró que el sistema “fue un auxiliar poderoso para su esclarecimiento”.

Y concluía: “[...] te declaro bajo la fe de mi palabra, que si no fuera porque he obtenido la constatación de que las huellas dejadas en la puerta y las impresiones de la mujer Francisca Rojas correspondían las unas a las otras, a pesar de su confesión me hubiera quedado siempre la duda respecto a su culpabilidad”.

Repaso de Vucetich y la historia de su método en la revista Caras y Caretas de 1993 (N°225)

Repaso de Vucetich y la historia de su método en la revista Caras y Caretas de 1993 (N°225)

El 20 de septiembre de 1894, el juez dictó sentencia y condenó a Francisca por el doble homicidio premeditado y agravado por el vínculo. Según el Código Penal de la época, le correspondía la pena capital. Sin embargo, un artículo que eximía a las mujeres de la horca la salvó de la ejecución. La condena fue de “penitenciaría por tiempo indeterminado”.

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