Eduardo Costantini y su esposa Elina serán padres: “Estamos embarazados”

El empresario Eduardo Costantini y su esposa, Elina Fernández, anunciaron este sábado que esperan su primer hijo. La pareja se conoció en 2019 y dieron el sí en 2020. Por lo tanto, el también economista, que ya tiene siete hijos, será nuevamente padre a los 77 años. Ambos ya habían manifestado su deseo de formar una familia juntos. “Estamos embarazados”, dice el posteo en las redes sociales.

“Más que felices y emocionados de contarles que estamos embarazados”, publicó el matrimonio en Instagram junto a una foto de ambos sosteniendo imágenes de la ecografía.

En 2019, Elina y Eduardo Costantini cruzaron miradas por primera vez cuando, detenida por un temporal propio del verano argentino, ella decidió hacer tiempo en Ninina, el café ubicado en el Malba -museo fundado por quien ahora es su marido-. Aunque ella no se dio cuenta de quién era ese hombre que la observaba con tanta atención, cuando pidió la cuenta él finalmente se le acercó a hablar y, con tan solo esa primera conversación, sintió “un flechazo”.

Siete meses más tarde, generaron gran sorpresa al llevar su fugaz noviazgo un paso más allá e intercambiar votos. El 22 de febrero de 2020 dieron el “sí, quiero” y pasaron a convertirse en marido y mujer. Una vez casados, la modelo habló en repetidas ocasiones sobre sus ganas de ser madre. “Me encantaría casarme embarazada, con una panza gigante que apenas me permita caminar hacia el altar”, había dicho la modelo a penas el año pasado. Ese día, su marido replicó: “Queremos quedarnos embarazados, tener un hijo”.

El empresario es padre de siete hijos -María Teresa, Mariana, María Soledad, Eduardo, Tomás, Malena y Gonzalo-, frutos de su relación con la actriz María Teresa Correa Ávila.

Hace tan solo unos días, Fernández brindó un reportaje a Caras TV y despertó los rumores de la dulce espera. “Va a llegar muy pronto. Dios ya lo decidió. No podemos decirlo todavía, pero falta muy poco. Eduardo me va a reventar, va a haber una sorpresa más adelante, todavía no puedo decirlo”, expresó la modelo.

“A Eduardo le encantaría. Se vuelve loco. Tiene siete hijos, 21 nietos y cuatro bisnietos. Los nietos tienen desde 35 hasta un año. Y los bisnietos, tres, cuatro, cinco años. Con ellos tenemos una relación hermosa, son divinos”, agregó luego.

“Nosotros nos conocimos y al mes y medio ya estábamos pensando en nuestros hijos. Desde 2021 siempre preparamos nuestra casa con un cuarto para un bebé. No está decorado temáticamente, pero sí está asignado”, indicó. Y cerró: “Me imagino siendo una mamá muy dedicada, con libertad. Soy extremadamente cariñosa. Mi hijo o hija verá a una mamá muy dedicada, alegre y muy trabajadora”.

Rumores

A principios de 2023, la pareja había desmentido un embarazo. Con un tan corto como contundente escrito compartido en sus Historias de Instagram, desmintió rotundamente los rumores. “¡Muy buenos días para todos! Queremos comunicarles que son falsas las versiones que circulan por los medios de nuestro embarazo. No estamos embarazados”, escribió. “Por favor les pedimos respeto por nuestra salud y tranquilidad. Muchas gracias. Los queremos mucho”, finalizó.

Elina Constantini desmintió los rumores de embarazo instagram @elinacostantini

