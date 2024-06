Yanina Latorre dio detalles del estado de salud de Jorge Lanata: “Hay mucha preocupación”

Escuchar

En los últimos días, la salud de Jorge Lanata volvió a generar preocupación en el mundo del espectáculo y los medios. La semana pasada trascendió que el periodista fue a realizarse un estudio, pero sufrió una complicación y quedó internado. Ahora, quien dio nueva información fue Yanina Latorre. El viernes al término de LAM (América) contó que se encuentra sedado e intubado. “Hay mucha preocupación por eso hay tanto silencio”, aseveró.

El viernes 14 de junio contaron en Intrusos (América) que esa mañana el periodista fue a realizarse una resonancia al hospital Italiano. Tuvieron que ponerle anestesia, pero el estudio se demoró más de lo previsto porque tuvieron “un pequeño susto”. Sin embargo, aseguraron que estaba “todo en orden”. Marcela Tauro afirmó que quedó internado “por precaución”, pero que estaba “perfecto”.

Jorge Lanata permanece internado dese hace varios días (Foto de archivo) Rodrigo Nespolo

Pero, la situación se habría complicado más de lo previsto. “Yo conté la semana pasada, el viernes a la noche, que Jorge había tenido un paro, corto, del que salió rápido y que estaba pasando un día estable. Si era así, el sábado iban a dejarlo ir a la casa para poder participar de los Martín Fierro, e iban a ir viendo como estaba la situación”, indicó Yanina Latorre este viernes al término de LAM.

En este sentido, todo estaba dado para que el comunicador asistiera a los Premios Martín Fierro a la Radio que se entregaron el domingo 16. Contaba con dos nominaciones: Programa periodístico matutino diario AM por Lanata sin filtro (Mitre) y Labor periodística masculina 2022. Ganó en la primera categoría, pero no participó de la ceremonia y su equipo recibió la estatuilla. Ahora Latorre dio algunos detalles del motivo de su ausencia.

Lanata sin filtro (Mitre) ganó el Martin Fierro al Programa periodístico matutino diario AM GERARDO VIERCOVICH

“Lo cierto es que él tuvo un episodio. Voy a ser cuidadosa con mis palabras, además no soy médica y no hay parte oficial”, dijo y en la misma línea indicó que el sábado pasado el periodista “tuvo un episodio respiratorio muy feo, realmente muy feo”: “Lo intubaron y desde el sábado hasta hoy [por el viernes] él está sedado e intubado. Una sola vez trataron de bajar la sedación y empezar a extubar y no pudieron”.

En su rol de conductora, en reemplazo de Ángel de Brito, Latorre explicó que todos los días dicen “mañana vamos a ver como está”. Hasta el viernes por la noche, Lanata continuaba intubado. “Hay mucha preocupación por eso hay tanto silencio”, precisó.

Por último, la periodista reveló que cuando preguntó si el de Lanata era un estado de gravedad le dijeron que no y remarcó: “Como están preocupados y viene ya con estos episodios desde hace un tiempo, no quieren despertarlo y extubarlo hasta que realmente lo vean muy óptimamente bien”. Debido a esto, los médicos prefieren que se mantenga sedado e intubado.

Según indicó Yanina Latorre, Jorge Lanata se encuentra sedado e intubado Archivo

En cuanto a la familia, que lo acompaña en este momento, dijo que no responden los mensajes. Latorre comentó que Elba Marcovecchio, esposa del conductor, es su abogada y actualmente no va a trabajar para poder acompañarlo.

Cabe mencionar que la última internación de Jorge Lanata fue en abril de este año. El viernes 29 de marzo, comenzó a sentirse mal y terminó su participación en el programa radial antes del horario de cierre. Su médico de cabecera determinó que lo mejor era internarlo. Estuvo cuatro días en la Fundación Favaloro por una dificultad respiratoria y tras el alta regresó a su casa.

