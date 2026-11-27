“Dos bombas no caen en un mismo hueco. Conmigo viaja seguro”. Eso le dijo el sociólogo Eduardo Joly a una azafata en un vuelo de Roma a Nueva York. Ella le había preguntado por qué usaba bastones canadienses y, al escuchar la historia, se puso lívida.

“Lo pasamos todo el viaje a puro whisky... un poco de humor. Si no, imposible”, dice.

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Años antes, la noche del domingo 20 de noviembre de 1977, Eduardo había subido con Liliana a un avión de Austral rumbo a Bariloche. Se habían casado el viernes y se iban de luna de miel. El avión se estrelló en la madrugada del 21. Cuando Eduardo volvió en sí, estaba boca abajo, con un pedazo de avión encima. Llovía.

“Fue lo más traumático y trágico que me pasó en la vida. Teóricamente yo tendría que haber muerto”, reflexiona.

Eduardo y Liliana en la fiesta en el Nahuel Rowing Club, en Tigre

El primer amor

Eduardo Joly conoció a Liliana Di Napoli en la casa de un amigo suyo, que era tío de ella. Cuando Liliana terminó el secundario y empezó a buscar trabajo, Eduardo le consiguió una entrevista en la empresa de investigación de mercado donde trabajaba. Entró como encuestadora. Fue ahí, recuerda él, cuando se fijó en ella. “Era una mujer hermosa”, dice.

Llevaban juntos casi un año cuando se casaron, el viernes 18 de noviembre de 1977. Liliana tenía 19 años y Eduardo acababa de cumplir 28. Hicieron la fiesta en el Nahuel Rowing Club, en Tigre, donde él era socio. “Esa noche llovió, pero la pasamos bárbaro”, recuerda.

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Eduardo y Liliana de novios

-¿Cómo eligieron Bariloche?

-Nos dividimos las tareas. Yo me ocupaba de la organización de la fiesta y ella averiguó que había vuelos a Bariloche. Austral tenía una promoción.

Eduardo ya había ido a Bariloche de mochilero. Liliana no conocía la ciudad y, hasta donde él recuerda, tampoco había viajado en avión. Él volaba desde los dos años y medio, cuando se mudó con su familia a Estados Unidos, donde su padre se especializaba en cirugía oncológica.

Graduación de la secundaria en Baltimore

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-En el libro menciona que Liliana tendría 66 años. ¿Se la imagina a esa edad?

-No puedo imaginarla con 66 años. Sería un ejercicio de inventiva pura. Para mí la vida de Liliana se truncó en ese momento. La imagen de ella está congelada.

-¿Algo le llamó la atención durante el vuelo?

-Un poco de turbulencia. Lo normal en un avión.

En el avión BAC One-Eleven, vuelo SPL 9 de Austral, viajaban 74 pasajeros y cinco tripulantes. Entre los pasajeros había 31 parejas de recién casados que iban a pasar una semana de luna de miel en Bariloche. Otros matrimonios habían aprovechado el viaje para celebrar sus bodas de plata.

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Para ese día, la aerolínea había programado tres vuelos especiales, chárters que apuntaban principalmente a “recién casados”. El SPL 8 despegó de Aeroparque a las 22:48. Cinco minutos después salió el SPL 9. El último en partir fue el SPL 10, a las 23:19. Solo el SPL 8 y el SPL 10 llegaron a Bariloche...

Sociólogo y fundador de Rumbos, Eduardo Joly cuenta su historia en El vuelo interminable, con epílogo de Margaret Randall. El libro inauguró la colección de poesía de Casa Urraca Press en homenaje a la autora estadounidense

La noche en la montaña

Cuando anunciaron que se acercaban para aterrizar, Eduardo y Liliana se abrocharon los cinturones. Los dos llevaban unas camperas de duvet que les había prestado un matrimonio amigo. “Y de repente, sin previo aviso ni nada: ¡Pam! El avión se estrelló en la montaña”, dice.

-¿Qué pasó cuando despertó?

-Me doy cuenta que nos habíamos estrellado cuando me desperté. Estaba boca abajo. En medio de la nada. El avión se desmembró. Llovía, hacía frío, era pasada la medianoche. De alguna manera logré ponerme la campera.

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-¿Podía ver a Liliana?

-No. Pregunté por ella y nadie contestaba. En estas situaciones límite, lo peor y lo mejor de la gente sale a relucir. Entre los restos del avión había una azafata que trataba de calmar a los pasajeros. Ella tenía las piernas atrapadas por el fuselaje. Yo, como podía, trataba de ayudarla. Tampoco podía moverme, no sentía las piernas. Y había otra gente que le sacaba el abrigo a los que estaban vivos, pero no se podían mover. Cuando me di cuenta de eso, me quedé callado para sobrevivir porque hacía mucho frio.

Al amanecer, Eduardo vio pasar una hilera de hormigas: “Las aplastaba con el dedo y cuando tenía hambre me las comía. Y cuando tenía sed masticaba un poco de pastito. Supervivencia básica. De alguna manera, fui consciente que tenía dos opciones: vivir o morir”, recuerda. Se tocaba las piernas y no las sentía. Sabía que algo grave le había pasado.

El BAC One-Eleven de Austral se estrelló durante la segunda aproximación al aeropuerto de Bariloche, en la madrugada del 21 de noviembre de 1977

-¿Cuándo llegó el rescate?

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-A eso de las nueve de la mañana llegó una patrulla de rescate de Gendarmería con un médico. No traían una aspirina, no traían un vendaje, no traían nada para atender a gente en situación crítica. Empiezan el rescate en camiones. Los últimos en ser rescatados fuimos los que peor estábamos.

-¿Cómo lo trasladaron?

-Me subieron al camión en una camilla improvisada con un pedazo del portaequipajes y me sujetaron con mi propio cinturón. No recibí ninguna atención previa. Generalmente, cuando hay un accidente y alguien tiene compromiso medular, al menos ponen un cuello minerva. Acá, nada. Lo único que a mí me ofrecieron fue, para el dolor, una botellita de whisky del avión, cosa que rechacé.

Eduardo recuerda que fue el último sobreviviente en llegar al hospital de Bariloche. Durante el viaje, la azafata que había tratado de tranquilizar a los demás murió a su lado.

El avión se estrelló a la 1:04 del 21 de noviembre, durante el segundo intento de aproximación a Bariloche. Cayó cerca del cerro Pichileufú, a 21 kilómetros al este del aeropuerto. Murieron 46 personas, entre ellas los cinco tripulantes, y hubo 33 sobrevivientes.

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La Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación concluyó que la tripulación abandonó el procedimiento de aproximación por instrumentos y descendió antes de tiempo, por debajo de la altura de seguridad. Señaló que la interrupción de la señal del radiofaro VOR influyó en esa maniobra y que el estado anímico del comandante también pudo haber pesado. Además, planteó como hipótesis que quería llegar antes que otro vuelo de Austral que había despegado primero.

En el avión viajaban 74 pasajeros y cinco tripulantes. Murieron 46 personas y hubo 33 sobrevivientes

Según Eduardo, el choque podía haberse evitado. Menciona una versión sobre una carrera entre vuelos, un exceso de horas del piloto y una falla del pitot, un sensor aerodinámico externo. También atribuye a una política de ahorro de la empresa la falta de combustible suficiente para un desvío.

El informe concluye que los instrumentos funcionaban y registra 5300 libras de combustible en los tanques. Tampoco se acredita un exceso de horas del piloto ni menciona una apuesta. La reconstrucción de los últimos minutos tuvo una limitación: los investigadores carecían de grabaciones de voz de la cabina y de la torre de Bariloche.

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Mentira piadosa

En el hospital, Eduardo vio a su papá y lo reconoció enseguida. Su padre, en cambio, no se dio cuenta de que era él. Estaba cubierto de barro.

Sus padres habían venido a Buenos Aires para el casamiento y estaban por regresar a La Habana, donde su papá representaba a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. Cuando se enteró del accidente, consiguió subir a uno de los primeros aviones que salieron hacia el sur.

En Bariloche, Eduardo fue operado por primera vez. La intervención empezó pero no terminó. Así lo explica: “Aunque papá ya no hacía cirugías, había sido un gran cirujano. Fue jefe de cirugía del Roffo y por suerte estuvo en la operación. Cuando él vio cómo avanzaba la intervención pidió, bajo su responsabilidad, que la interrumpieran. Se dio cuenta de que no sabían lo que hacían y decidió llevarme a Buenos Aires. Tenía sección de médula y aplastamiento”.

-¿Pudo preguntarle por Liliana?

-Antes de entrar en la cirugía le pregunté a papá por Liliana y él, mentira piadosa, me dijo que ella estaba bien.

La verdad recién se la contó en el avión que los llevaba a Buenos Aires. Liliana había muerto. Eduardo solo pudo preguntarle cómo estaba cuando la vio. “No tenía un rictus, es decir, la expresión no era una expresión de dolor... al menos de lo que papá me dijo. Quiero creerle”, dice.

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Eduardo en la graduación junto a sus padres Daniel Joly y Olga Garbarz

Los años de yapa

En el viaje de regreso a Buenos Aires también vivieron un sobresalto: cuando el Hércules tocó pista, pinchó un neumático. Pero fue solo un sacudón. Desde allí, llevaron a Eduardo directamente al Hospital Italiano. Durante el vuelo, su padre le explicó que tenía una lesión medular y que ya había hecho las llamadas para que los recibieran.

-¿Qué recuerda de la llegada al Italiano?

-Me ataron a una camilla de rayos x, había un montón de gente. Yo tenía un dolor inmenso. Me inyectaron en la columna un líquido de contraste con yodo para ver dónde estaba el nivel de lesión. Era lo que existía entonces como método diagnóstico, no había resonancias, no había otra cosa. Había radiografías de esas que tenías que revelar, como se revelaban las fotos antiguamente.

Los médicos detectaron una lesión a la altura de las vértebras dorsales 11 y 12. Su padre volvió a entrar al quirófano para estar junto a él durante la operación. Le colocaron una barra de Harrington para estabilizar la columna e hicieron una laminectomía para retirar los fragmentos de hueso que la comprimían. “Lamentablemente, no identificaron una segunda lesión, que yo tenía más abajo, a nivel lumbar”, cuenta Eduardo.

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Eduardo Joly y sus padres

Empezó su rehabilitación en el Hospital Italiano pero los médicos no eran optimistas. Les dijeron a sus padres que, por el tipo de lesión y las complicaciones que podían aparecer, le calculaban cuatro o cinco años de vida. En estos días se cumplen 49 años del accidente. “Es decir que llevo 44 años de yapa”, dice.

En enero viajó a La Habana, donde vivían sus padres, para continuar el tratamiento en el Hospital Ortopédico Docente Frank País. Primero logró caminar con ortesis bilaterales (aparatos ortopédicos en ambas piernas) y bastones canadienses. Después, contra todo pronostico, logró flexionar la pierna izquierda y subir escaleras, “haciendo fuerza con la pierna y manteniendo el equilibrio con las muletas”.

“Lo curioso es que aunque logré hacer eso, todos los estudios neurológicos daban denervación, que era imposible. Pero lo logré. Lo veían, pero no entendían cómo era posible”, recuerda. Eduardo relaciona esos avances con la neuroplasticidad.

-¿Cómo empezó a recuperar movimiento?

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-Yo intuitivamente empecé a hacer un trabajo en el Hospital Italiano. Me concentraba y trataba de conectarme con los dedos de mis pies e intentar moverlos. Y de repente empecé a sentir cosas. Cuando se lo decía a los médicos o los kinesiólogos, nadie me creía nada. Me decían que era involuntario.

Él estaba convencido de que podía moverlos a voluntad. Lo describe como un “bypass neurológico”: sentía que estaba generando vías nuevas.

“Me permití enamorarme de nuevo”

Durante los años de rehabilitación en Cuba conoció a Mariel, una estudiante de Sociología, que le pedía ayuda con las materias. Se enamoraron y se casaron. “Me permití enamorarme de nuevo”, dice.

-¿Cuándo decidió volver a trabajar?

-Hubo un momento que dije: yo no me voy a pasar la vida haciendo rehabilitación. Yo quiero volver a mi mundo, al trabajo

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Eduardo y Mariel se conocieron durante los años de rehabilitación en Cuba. Ella estudiaba Sociología y le pedía ayuda con las materias

Se mudaron a Nueva York. En 1981, Eduardo salió a buscar empleo: “Iba a las entrevistas con las muletas, todo trajeado y con un maletín de cuero pituco en banderola. Les contaba mi historia y les decía que si había logrado todo esto durante la rehabilitación conmigo, que imaginaran lo que podía lograr por la empresa”.

Eduardo tuvo tres ofertas “en una época en que conseguir empleo era difícil”. Eligió una compañía de investigación de mercado de Nueva York, donde empezó a trabajar en estudios internacionales. “Yo iba a trabajar con las muletas y aprendí a bancarme el dolor... soy un poco estoico”, asegura.

Eduardo en Nueva York, antes de la entrevista laboral

Eduardo y Mariel se convirtieron en padres de Pablo, a quien adoptaron en Brasil. Y se radicaron, ya como familia, en Nueva York. Aunque el trabajo iba bien, él tenía ganas de regresar a la Argentina. Concretó la vuelta en 1987, cuando su hijo todavía iba al jardín. Se asoció con quien había sido su jefa antes del accidente y armaron una empresa de investigación de mercado que convirtieron en filial de la empresa de Nueva York.

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Con los años, Eduardo se dio cuenta de que empezó a perder parte del movimiento que había recuperado en las piernas. No sabía por qué. Al mismo tiempo, terminó su matrimonio con Mariel. Cuando se separaron, decidió viajar a Cuba para someterse a una cirugía experimental que podía ayudarlo.

Eduardo y su hijo Pablo

Durante esa operación, el cirujano encontró la obstrucción lumbar que había pasado inadvertida en los estudios anteriores. “Había una obstrucción a nivel de lumbar 1. No lo vieron en el Italiano, ni en La Habana, ni en el hospital más importante de los Estados Unidos″, dice con asombro. La intervención le permitió recuperar algo de sensibilidad en las piernas, aunque no la movilidad ni funcionalidad que esperaba.

-¿Piensa qué habría pasado si hubieran descubierto esa segunda lesión al principio?

-Tal vez yo no estaría en silla de ruedas, tal vez estaría caminando… A veces sueño que camino. Claro, uno sueña a veces, imagina cosas, pero en la realidad no camina. Pero bueno, he hecho mi vida. ¿Bronca? Tal vez tuve un poco por la impericia médica, pero ¿de qué me sirve? Te podés deprimir, pero si te deprimís te vas al tacho. Trato de tener una mirada positiva en la vida. Hay una frase de la que me acordé en el momento del accidente y también después: “No te des por vencido ni aun vencido”. Es como un lema mío.

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Ayudar a los demás

La idea de acompañar a otros surgió durante su primera rehabilitación en La Habana. En el hospital le pedían que conversara con pacientes que estaban deprimidos. “Creían que, como yo tenía una actitud diferente, podía, en una conversación de pares, dar una mano”, recuerda Eduardo.

Después de la cirugía experimental en Cuba, Eduardo pasó unos meses en Nueva York e hizo seminarios de terapia familiar con el famoso psiquiatra Salvador Minuchin. Sentía que la investigación de mercado ya no le interesaba tanto y quiso formarse para seguir ayudando a otros desde su experiencia.

Eduardo Joly y sus padres

Así nació Rumbos. El trabajo en accesibilidad llegó después, cuando Eduardo empezó a usar la silla de ruedas de manera habitual. Hasta entonces había podido subir y bajar escaleras con las muletas, con o sin baranda. “Antes yo era la variable de ajuste”, dice. Pero en un vuelo de regreso de Europa, un desajuste de los aparatos ortopédicos le provocó escaras en los talones. Pasó meses sin caminar y, cuando volvió a intentar pararse, se caía.

“Cuando empecé a usar la silla descubrí por primera vez lo que era la discapacidad. En la silla de ruedas, si no hay una rampa, no podés subir a menos que te ayuden entre dos o cuatro. Ahí es donde descubrí los obstáculos en las veredas, en los edificios”, dice.

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Silvia Coriat, arquitecta y pareja de Eduardo, se dedicó a la accesibilidad, uno de los principales temas de trabajo de Rumbos

Para entonces estaba en pareja con la arquitecta Silvia Coriat. Le pidió que se dedicara a la accesibilidad de personas con discapacidad. Ella empezó a trabajar en el tema, que fue ganando lugar en Rumbos. “Tenemos muchos consorcios que nos consultan para resolver los problemas de ingreso al edificio porque tienen a alguien con problemas de movilidad también escuelas y empresas”.

Otro 21 de noviembre

Eduardo conocía a Silvia desde chico. La madre de ella, la médica Lydia Coriat, había estudiado con el padre de Eduardo. Eran muy amigos. Él ya se había interesado por Silvia muchos años antes, pero ella estaba en pareja.

Eduardo y Silvia Coriat se conocían desde chicos y se reencontraron un 21 de noviembre

Cuando estaba armando Rumbos, su fisioterapeuta le llevó una revista sobre discapacidad y rehabilitación. Al hojearla, Eduardo encontró un aviso del Centro Lydia Coriat. Se vio con una de las hermanas y le pidió que lo invitara a alguna reunión familiar para reencontrarse con Silvia.

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Lo invitaron a un cumpleaños. Eduardo llegó primero y la esperó. Todavía caminaba, aunque con dificultad. “Y nos quedamos toda la noche charlando”, recuerda. Era un 21 de noviembre.

Así empezaron una relación y, después de 15 años juntos, se casaron.