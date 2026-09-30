LA NACION CONTENT LAB
PARA MERCADO LIBRE
30 de septiembre de 2026
LA NACION CONTENT LAB MERCADO LIBRE
30 de septiembre de 2026
Efecto MELI:
el ecosistema de
comercio y finanzas
digitales que aporta
el 1% del PBI argentino
El comercio electrónico dejó hace tiempo de ser un canal alternativo para convertirse en una parte cada vez más relevante de la economía argentina. Pero detrás de cada compra online hay una trama más amplia: empresas que incorporan tecnología, negocios que empiezan a vender fuera de su ciudad, empleos vinculados a esa actividad y una infraestructura logística y financiera que permite que esas operaciones ocurran.
¿Cuánto representa todo eso en la economía argentina? Esa es una de las preguntas que busca responder Efecto MELI, un estudio desarrollado junto con el economista Bernardo Díaz de Astarloa para dimensionar el impacto económico y social del ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago durante 2025.
IMPACTO
1%
del PBI argentino
La actividad directa e indirecta vinculada al ecosistema Mercado Libre generó más de US$5.400 millones de valor agregado durante el año, es decir, el 1% del PBI argentino.
MULTIPLICADOR DE EMPLEO NACIONAL
Al mismo tiempo, sostuvo
126.500
puestos de trabajo
equivalentes al 0,6% del empleo total del país.
“El informe permite ponerle números a algo que vemos todos los días en historias individuales: un emprendedor que empieza a vender online, una PyME que llega por primera vez a otra provincia o un comercio que incorpora nuevas herramientas para cobrar y administrar su dinero. Cuando miramos todos esos casos juntos, aparece la verdadera dimensión del ecosistema y del impacto que genera alrededor.”
Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina
PyMEs: de empezar a vender online
a generar empleo
Durante 2025, más de 3,5 millones de PyMEs, comercios y emprendedores utilizaron alguna de las herramientas del ecosistema.
330.000
PyMEs y emprendedores
vendieron activamente
a través de Mercado Libre.
3,2 millones
Empresas, comercios
y emprendedores
utilizaron Mercado Pago para procesar cobros y administrar su dinero.
42.000
PyMEs y emprendedores
comenzaron a vender online a través de Mercado Libre durante el último año.
Para el
67%
de los vendedores la plataforma representó
su primera experiencia de venta por internet.
Durante 2025 8.000 PyMEs
que venden a través del marketplace crearon
17.100
puestos
de trabajo
esa cifra equivale
al 9% de la creación bruta de empleo formal registrada
en el sector comercio durante ese año.
67%
De los vendedores opera exclusivamente online, sin local físico.
45%
TIene en Mercado Libre su única presencia en internet.
La inteligencia artificial
llega a las PyMEs
La digitalización ya no pasa solamente por vender online.
Durante 2025, casi la mitad de las PyMEs que venden en la plataforma utilizó herramientas de inteligencia artificial por primera vez.
¿Para qué?
Principalmente para resolver tareas concretas del negocio:
- Casi el 70% las utilizó para mejorar imágenes de productos
- El 20% para producir clips y videos
- El 14% para analizar reseñas, disputas y cancelaciones
Del barrio a todo el país
Durante 2025, más de la mitad de las PyMEs que venden en Mercado Libre llegó a una ciudad donde antes no comercializaba sus productos. Al mismo tiempo, dos de cada tres envíos cruzaron al menos una frontera provincial.
EN
20
provincias, más del 90% de los envíos realizados por
vendedores locales tienen como destino otras jurisdicciones.
2 de cada 3
envíos cruzó una frontera provincial.
+50%
de las PyMEs
vendieron a una ciudad a la que antes no vendían.
A eso se suma una red de puntos físicos de despacho y retiro que acerca la logística a los vendedores: la distancia promedio entre un vendedor y uno de esos puntos es de apenas
500m
Cómo cambiaron
también los compradores
El comercio electrónico modificó la manera en que los consumidores
buscan y eligen productos
84%
de los compradores utiliza Mercado Libre como
primera opción cuando busca un producto en internet
7/10
destacan la posibilidad de comprar productos
que no estaban disponibles en su localidad
Del efectivo a las finanzas digitales
La otra gran transformación ocurre en la manera de cobrar y administrar el dinero.
Durante 2025, 3,2 millones de empresas, comercios y emprendedores procesaron
US$82.700 millones
a través de Mercado Pago.
+90%
de los usuarios y comercios relevados afirma haber reducido sustancialmente el uso de efectivo desde que comenzó a utilizar la cuenta digital.
+50%
de los comerciantes utiliza Mercado Pago como su cuenta principal.
62%
de las empresas es su principal herramienta de cobro y
para el 28%, la única.
La digitalización
también alcanzó
al ahorro y la
inversión.
Durante el 2025, más de
16 millones de persona
y 3,5 millones de PyMEs
generaron rendimientos
diarios a través
de Mercado Pago.
El 64% de los usuarios no ahorraba ni invertía antes de comenzar a utilizar
Mercado Pago y para el 44% es su instrumento principal.