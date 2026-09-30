El comercio electrónico dejó hace tiempo de ser un canal alternativo para convertirse en una parte cada vez más relevante de la economía argentina. Pero detrás de cada compra online hay una trama más amplia: empresas que incorporan tecnología, negocios que empiezan a vender fuera de su ciudad, empleos vinculados a esa actividad y una infraestructura logística y financiera que permite que esas operaciones ocurran.

¿Cuánto representa todo eso en la economía argentina? Esa es una de las preguntas que busca responder Efecto MELI, un estudio desarrollado junto con el economista Bernardo Díaz de Astarloa para dimensionar el impacto económico y social del ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago durante 2025.