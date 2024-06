Efemérides del 10 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

Escuchar

Las efemérides del 10 de junio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy en el que destaca los 20 años de la muerte del mítico músico estadounidense Ray Charles.

Nacido en 1930 en la ciudad de Albany, Georgia, Ray Charles (o “El genio”, para muchos) perdió la vista a la edad de siete años debido a un glaucoma, una afección en el ojo que daña el nervio óptico. Sin embargo, este evento desafortunado no lo detuvo en su virtuosismo en el piano y frente al micrófono, donde supo deslumbrar a personas de todas las nacionalidades y procedencias en una época y una sociedad altamente racista.

A lo largo de su carrera, Ray Charles cosechó éxitos inolvidables, como “What’d I say”, “Georgia on my mind” y “I can’t stop loving you”, entre muchos otros. Su voz distintiva, su carisma y su habilidad para tocar el piano y reunir distintos estilos en una misma pieza lo convirtieron en uno de los artistas más influyentes del siglo XX, inspirando a músicos de todas las épocas: desde The Beatles hasta Amy Winehouse.

Murió el 10 de junio de 2004 debido a un cáncer de hígado.

Carismático y virtuoso, supo superar las tragedias que rodearon su vida y destacarse rompiendo barreras musicales y sociales AP

Efemérides: qué pasó el 10 de junio en la historia

1880 – Se funda la Cruz Roja Argentina.

1907 – En París, Francia, Auguste Lumière presenta la técnica que logró idear, junto a su hermano Louis, para obtener fotografía a color.

1910 – Nace el actor estadounidense Robert Cummings, quien trabajó en películas como Sabotaje y Dial M for Murder , ambas dirigidas por Alfred Hitchcock.

y , ambas dirigidas por Alfred Hitchcock. 1915 – Nace el escritor canadiense Saul Bellow, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1976.

1921 – Nace Felipe de Edimburgo, príncipe y consorte del Reino Unido.

1922 – En Minnesota, nace la actriz y cantante estadounidense Judy Garland. Obtuvo un Premio Oscar por su trabajo en El mago de Oz .

. 1926 – Muere en Barcelona el arquitecto español Antoni Gaudí.

1931 – Nace el músico, cantante y compositor brasileño João Gilberto.

1932 – En Buenos Aires nace la actriz y política argentina Irma Roy.

1935 – En Akron, ciudad de Ohio, Estados Unidos, se funda la comunidad de Alcohólicos Anónimos.

1941 – Nace la actriz argentina Graciela Noemí Zabala, más conocida como Graciela Borges. Trabajó en películas como El dependiente , Pubis angelical y La ciénaga .

, y . 1959 – Nace el exfutbolista y director técnico italiano Carlo Ancelotti.

1982 – En Múnich muere el cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder. Su filmografía incluye películas como Las amargas lágrimas de Petra von Kant y Todos nos llamamos Alí .

y . 2002 – Muere el mafioso estadounidense John Gotti.

2004 – En California muere el músico y compositor estadounidense Ray Charles, quien grabó discos como What’d I say y Together again.

2023 – Muere el terrorista, filósofo y matemático Theodore Kaczynski.

En la Argentina se conmemora el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico. De acuerdo con la ley sancionada en 1973, se trata de una “expresión de soberanía”.

En la Argentina se celebra el Día de la Seguridad Vial con el objetivo de promover la educación para evitar accidentes de tránsito.

Se celebra el Día de la Cruz Roja en la Argentina.

