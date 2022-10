Efemérides del 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este 13 de octubre reúnen una serie de nacimientos, muertes y otros eventos que permanecen en la historia y la memoria de millones de personas ya sea en nuestro país o el resto del mundo. La Argentina celebra el Día Nacional del Psicólogo y la Psicóloga y el Día Nacional de la Patagonia, mientras que en el resto del mundo se festeja el Día Internacional para la Reducción de Desastres.

Un día como este, en años distintos, se entregaron dos importantes premios Nobel: el Premio Nobel de la Paz entregado en 1980 al argentino Adolfo Pérez Esquivel, activista, profesor, pintor, escultor y militante por los derechos humanos a nivel regional que comenzó su trayectoria humanitaria en la década del 70. Como líder de los Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) en América Latina, denunció los crímenes de gobiernos no democráticos en países como la Argentina, Ecuador y Brasil - tres en los que fue detenido- a través de la no violencia, al frente de una organización social de base cristiana y ecuménica.

En la Argentina, donde Pérez Esquivel había sido detenido y torturado, la decisión del Parlamento Noruego (que según las disposiciones en el testamento del inventor sueco que ideó los premios, Alfred Nobel, debe entregar el galardón dedicado a la Paz) significó un duro golpe internacional para el gobierno de facto del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).

El militante por los Derechos Humanos y artista Adolfo Pérez Esquivel delante de un cuadro de su autoría Alejandro Guyot - LA NACION

Más recientemente, la Academia Sueca hizo una distinción histórica al asignar en 2016 el Premio Nobel de Literatura a un músico. El compositor estadounidense Bob Dylan, autor de algunas de las letras más icónicas del siglo XX como Blowin’ In the Wind, Like a Rolling Stone y Masters of War, se convirtió en la primera excepción a la regla de nombrar escritores.

En su fundamentación, la secretaria de la institución sueca Sara Danius sostuvo que otorgó este premio a Dylan “por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción”. Cuando fue el momento de otorgar la medalla y el diploma, subió en su representación la música Pattie Smith, que cantó A Hard Rain’s A-Gonna Fall para los asistentes a la ceremonia

La celebración de los analistas que supone el Día del Psicólogo y la Psicóloga en la Argentina surgió en 1974 como una propuesta del Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, reunido en la ciudad de Córdoba entre el 11 y el 13 de octubre, una iniciativa de la Confederación de Psicólogos de República Argentina (COPRA). En 1977, la COPRA se transformó en la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), que continúa en vigencia y recibe un especial saludo el día de hoy.

54 – A los 16 años de edad Nerón es proclamado emperador de Roma, el mismo día que moría envenenado el emperador Claudio.

1307 – Los Caballeros Templarios son entregados a traición a la Inquisición católica y arrestados simultáneamente esa misma noche.

1792 – En Washington comienzan las obras de la Casa Blanca, residencia de los presidentes norteamericanos.

1847 – Nace Eduardo Sívori, precursor de la pintura argentina.

1884 – Una delegación internacional de geógrafos y astrónomos de 25 países acuerda que el meridiano de Greenwich serviría de referencia para medir las longitudes en la Tierra.

1908 – Nace Tania, cantante de tangos argentina.

1912 – Muere Evaristo Carriego, poeta y periodista argentino.

1919 – Nace Delia Garcés, actriz argentina.

1925 – Nace Margaret Hilda Thatcher, ex primera ministra británica.

1938 – Muere Elzie (Crisler) Segar, dibujante estadounidense de cómics, creador de «Popeye, el marino».

1939 – Nace Eduardo Jozami, activista de los derechos humanos, periodista y escritor argentino.

1941 – Nace Paul Simon, músico estadounidense.

1943 – En el marco de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo gobierno de Italia se une a los aliados y declara la guerra a Alemania.

1969 – Nace Horacio Cabak, conductor de televisión argentino.

1971 – Nace Sacha Baron Cohen, humorista británico.

1972 – Se estrella un avión uruguayo en la cordillera de los Andes con 45 personas a bordo (mueren 29).

1974 – Muere Ed Sullivan, conductor de televisión estadounidense.

1980 – El argentino Adolfo Pérez Esquivel obtiene el Premio Nobel de la Paz.

1981 – Muere Antonio Berni, pintor y grabador argentino.

1981 – Hosni Mubarak es el nuevo presidente de la República de Egipto.

1983 – Entra en funcionamiento el primer sistema de telefonía celular, AMPS.

2006 – Muhammad Yunus y el Banco Grameen reciben el Premio Nobel de la Paz por el desarrollo e implementación de los microcréditos.

2008 – Muere Iris Láinez, actriz argentina.

2014 – Muere Antonio Cafiero, político argentino.

2014 – Muere Deborah Warren, actriz argentina.

2015 - El grupo terrorista Estado Islámico insta a los musulmanes a la “guerra santa” contra Rusia y EE.UU.

2016 – El cantante Bob Dylan gana el Premio Nobel de Literatura.

2016 – Muere Dario Fo, escritor de teatro italiano, premio nobel de literatura en 1997.

– Día Nacional del Psicólogo (en Argentina)

– Día de la Patagonia

– Día Internacional para la Reducción de los Desastres

