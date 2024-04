Efemérides del 16 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

Escuchar

Las efemérides del 16 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, martes en el que se cumplen 60 años del lanzamiento del primer álbum de los Rolling Stones, una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

El conjunto compuesto por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards e Ian Stewart fue creado en Londres en 1962. En sus inicios, contó con varios bajistas y bateristas que nunca permanecieron fijos en la formación hasta la llegada de Bill Wyman y Charlie Watts unos meses después. Luego, la salida de Stewart en 1963 marcaría la primera formación oficial de la banda. Luego de firmar un contrato con la discográfica Decca Records en 1963, lanzaron su primer álbum homónimo en Reino Unido un día como hoy, pero en 1964.

La primera formación de los Rollings Stones, retratados en 1965 ARCHIVO

Este cuenta con 12 canciones y tiene una duración de 33 minutos. De ese modo, los Rolling Stones se convirtieron en uno de los mayores vendedores de discos en el Reino Unido de ese mismo año, permaneciendo en el número uno por 12 semanas. Semanas después, se publicó en Estados Unidos con el título “England’s Newest Hit Makers” y una lista de canciones ligeramente diferente.

Este álbum fue el puntapié para que los Rolling Stones alcance un gran reconocimiento a nivel local y revolucione la escena del rock británico con su rebeldía y su sonido que tomaba elementos del R&B y del blues. Eventualmente, los llevó a alcanzar la fama mundial. En total sacaron 30 álbumes, que contienen grandes éxitos como “(I Can’t Get No) Satisfation”, “Paint It Black”, “Start Me Up”, “Jumpin’ Jack Flash”, “Angie”, “Beast of Burden”, entre otros. Con 60 años de carrera, ellos siguen tocando y haciendo giras, incluso después de haber sufrido cambios por la muerte o mismo renuncia de algunos de sus integrantes. El año pasado, los integrantes que siguen activos ―Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood― lanzaron Hackney Diamonds, mostrando su vigencia después de tantos años de carrera.

¿Qué pasó un 16 de abril?

1889 – Nace el actor, guionista, productor y director de cine británico Charles Spencer Chaplin. Un referente dentro del cine mudo y la comedia.

1927 – Nace Joseph Ratzinger, un religioso alemán que fue Papa bajo el nombre de Benedicto XVI.

1964 – Sale a la venta el primer álbum homónimo de los Rolling Stones.

1973 – Muere en un accidente automovilístico el cantante español Nino Bravo, a sus 28 años.

1987 – Comienza la insurrección militar de Semana Santa, liderada por Aldo Rico y el coronel Venturino.

2003 – Michael Jordan se retira del baloncesto en un partido contra los 76ers, en Filadelfia.

2007 – En Blacksburg, Estados Unidos, un joven de 23 años llamado Cho Seung-Hui mata a 32 personas en el campus de la Universidad Técnica de Virginia. Es la mayor matanza en una universidad.

Se celebra el Día Mundial de la Voz.

Se celebra el Día del Emprendimiento.

