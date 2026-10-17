Efemérides del 17 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 17 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra en la Argentina el Día de la Lealtad Peronista.

La fecha conmemora el día de 1945 en que una multitud se congregó en la Plaza de Mayo para pedir la liberación del General Juan Domingo Perón, quien hasta pocos días antes había ejercido como vicepresidente de la Nación, secretario de Trabajo y Previsión y ministro de Guerra del gobierno de facto de Edelmiro Farrell, quien lo había mandado a detener en la Isla Martín García luego de su renuncia, presionada por sectores de la coalición militar.

En los años previos Perón había avanzado con la ampliación de los convenios laborales, el estatuto del peón que reglamentó el trabajo rural y el otorgamiento de vacaciones pagas, por lo que su alejamiento del gobierno motivó una huelga general que llegó frente a la Casa Rosada. Temeroso por la estabilidad de su gobierno, Farrell mandó a traer a Perón y lo convocó a que diera un discurso desde el balcón de la sede del Poder Ejecutivo. En sus palabras de aquel día, el dirigente justicialista dijo: “He renunciado voluntariamente al más insigne honor al que puede aspirar un soldado: llevar las palmas y laureles de general de la Nación. Lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón, y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Dejo, pues, el sagrado y honroso uniforme que me entregó la patria para vestir la casaca del civil y mezclarme con esa masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la grandeza del país”.

Juan Domingo Perón jdperon.gob.ar

De esta forma, comunicaba su decisión de dejar el gobierno y presentarse a elecciones. Menos de un año después, en los comicios del 26 febrero de 1946, la fórmula Perón-Quijano se impuso con el 52,84 por ciento de los votos ante la Unión Democrática y su fórmula, compuesta por Jorge Tamborini y Eduardo Mosca. Así comenzó el primero de sus dos mandatos consecutivos ―en 1973 vendría el tercero, interrumpido por su muerte en 1974― y, por eso, los militantes peronistas del país celebran este día con actos que conmemoran aquella jornada.

Efemérides del 17 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1797 – Nace el político y militar argentino Juan Lavalle.

1849 – Muere el músico y compositor polaco Frédéric Chopin.

1912 – Nace Albino Luciani, papa conocido con el nombre de Juan Pablo I. Murió en 1978 a los 33 días de asumir su cargo.

papa conocido con el nombre de Murió en 1978 a los 33 días de asumir su cargo. 1914 – Nace el guionista de historietas estadounidense Jerry Siegel . Fue uno de los creadores de Superman.

. Fue uno de los creadores de Superman. 1915 – Nace el dramaturgo estadounidense Arthur Miller.

1916 – Nace el político y policía argentino José López Rega.

1918 – Nace la actriz estadounidense Rita Hayworth.

1931 – En Estados Unidos, Al Capone es condenado a 11 años de prisión.

es condenado a 11 años de prisión. 1945 – En Buenos Aires, una multitud se congrega en Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, por entonces ministro de Trabajo.

1949 – Nace la artista plástica argentina Renata Schussheim.

1956 – Los ajedrecistas Donald Byrne y Bobby Fisher juegan la denominada “partida del siglo”.

1963 – Nace el exfutbolista argentino Sergio Goycochea. Fue subcampeón del mundo con su selección en Italia 90.

Fue subcampeón del mundo con su selección en Italia 90. 1968 – Nace el músico jamaiquino Ziggy Marley, hijo de Bob Marley.

hijo de Bob Marley. 1972 – Nace el cantante y actor estadounidense Eminem.