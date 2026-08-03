Las efemérides del 3 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en el que se celebra un nuevo Día Internacional de la Planificación Familiar.

El término se refiere a la capacidad de poder elegir cómo y cuando formar (o no) una familia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa este Día Internacional de la Planificación Familiar, cuyos objetivos principales son reflexionar sobre la importancia del control de la natalidad y concientizar en el uso de los métodos anticonceptivos. De acuerdo con la OMS, la jornada procura abogar por los derechos humanos, entre los que se incluyen el derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, a la educación y a la libertad de expresión.

Esta fecha abarca a toda la población en edad de reproducción y se basa sobre la importancia de que cada persona pueda ejercer el control sobre la natalidad, sin por eso renunciar a una vida sexualmente activa.

En este Día de la Planificación Familiar, la OMS insta a los estados a facilitar el acceso de la población a métodos anticonceptivos

Efemérides del 3 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1492 – Cristóbal Colón parte desde el Puerto de Palos en la expedición que desencadenaría en el descubrimiento de América.

parte desde el Puerto de Palos en la expedición que desencadenaría en el descubrimiento de América. 1778 – En Milán, se inaugura el Teatro de La Scala

1823 – Muere la esposa del General San Martín, Remedios de Escalada, madre de Mercedes Tomasa San Martín y Escalada.

madre de Mercedes Tomasa San Martín y Escalada. 1902 – Se funda el Club Atlético Tigre en la ciudad bonaerense homónima.

en la ciudad bonaerense homónima. 1904 – Nace la actriz mexicana Dolores del Río.

1913 – Nace el pianista de jazz argentino Enrique “Mono” Villegas.

1926 – Nace Tony Bennett, cantante estadounidense.

1940 – Nace el actor estadounidense Martin Sheen .

. 1944 – Nace en el municipio de Ayelo de Malferit (Valencia, España) el cantante español Nino Bravo (Luis Manuel Ferri Llopis), referente de la balada romántica, quien publicó cinco discos como solista y una treintena de recopilaciones de sus canciones más populares.

(Luis Manuel Ferri Llopis), referente de la balada romántica, quien publicó cinco discos como solista y una treintena de recopilaciones de sus canciones más populares. 1952 – Nace Nito Mestre, músico argentino e integrante de Sui Generis, banda que conformó junto a Charly García.

músico argentino e integrante de banda que conformó junto a Charly García. 1954 – Muere la escritora francesa Gabrielle Claudine Colette.

1963 – Nace el vocalista y guitarrista estadounidense James Hetfield, integrante de la banda Metallica.