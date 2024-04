Efemérides del 5 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

Escuchar

Las efemérides del 5 de abril reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se cumplen 30 años de la muerte de Kurt Cobain.

Se trata del líder de Nirvana, una de las bandas de rock más emblemáticas de la década de 1990. Junto a Dave Grohl y Krist Novoselic, le dio una voz melancólica e irascible a una generación que estaba descontenta, además de impulsar el subgénero musical grunge. Algunos de sus mayores hits son ”Smells like Teen Spirit”, “Come As You Are”, “Heart-Shaped Box”, entre otras. En su haber cuenta con solo tres álbumes que marcaron la historia de la música: Bleach, Nevermind e In Utero. Muchos recuerdan el segundo especialmente por su emblemática portada, en que se ve a un bebé nadando en una pileta hacia un dólar.

El músico y compositor estadounidense nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington. Fue criado en el seno de una familia cristiana y fue afectado por el divorcio de sus padres cuando él tenía nueve años. A temprana edad mostró interés en el rock y se metió de lleno a tocar cuando conoció a Krist Novoselic. Posteriormente, Grohl sería incluido al famoso trío cuando reemplazó al baterista original de la banda, Chad Channing, quien fue parte de la grabación de Bleach.

Además de la popularidad que alcanzó con el conjunto, también se llevó todas las miradas por su relación con la cantante Courtney Love. Ellos se volvieron una de las parejas más controversiales del rock, principalmente por su abuso de sustancias. Se casaron en 1992 y ese mismo año recibieron a su única hija: Frances Bean Cobain.

En sus últimos años de vida, Kurt Cobain estaba consumido por sus adicciones y depresión, además de mostrar dificultades para lidear con la fama y las presiones profesionales y personales. Murió un día como hoy, pero de 1994. Fue encontrado sin vida en su casa de Seattle con un disparo de escopeta en la cabeza, en un momento de su vida en el que estaba en rehabilitación por su consumo de heroína. Las autoridades calificaron su muerte como un suicidio. Es uno de los artistas incluidos en “El club de los 27″, quienes sufrieron una pronta muerte a esa edad como fue el caso de Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones y Amy Winehouse, entre otros.

¿Qué pasó un 5 de abril?

1588 – Nace Thomas Hobbes, considerado fundador de la filosofía política moderna y autor de El Leviatán , que define la teoría contractualista.

, que define la teoría contractualista. 1614 – La princesa india Pocahontas se casa con el inglés John Rolfe.

1818 – El Ejército Libertador de San Martín vence definitivamente a los realistas en la Batalla de Maipú.

1955 – Winston Churchill renuncia como primer ministro británico.

1955 – Nace Nelson Castro, médico, escritor y periodista argentino.

1963 – Nace el actor argentino Carlos Belloso.

1973 – Nace Pharrell Williams, músico estadounidense.

1987 – Nace Calu Rivero, actriz y modelo argentina que cambió su identidad por el nombre de Dignity.

1992 – El presidente Fujimori disuelve el Parlamento de Perú y asume todos los poderes en un golpe de Estado.

1994 – Muere Kurt Cobain, líder de la banda de rock Nirvana.

2002 – El nadador argentino José Meolans se consagra campeón del mundo.

2008 – Muere Charlton Heston, actor estadounidense.

2019 – Muere Pastor López, compositor y cantante venezolano.

Se celebra el Día Mundial de la Conciencia

Se celebra el Día Internacional de la Amistad Argentino-Chilena

