Ole Kirk Christiansen nació en una familia humilde, trabajó en campos desde los seis años y entró como aprendiz de carpintero; logró abrir su empresa de objetos en madera, sobrevivir crisis e incendios y fundar un imperio global

Un niño de seis años aprovecha el poco tiempo libre que le queda entre labor y labor en las granjas del pueblo para jugar con sus 11 hermanos. La familia Christiansen es humilde, vive en el campo danés y necesita que todos colaboren para mantenerse. Pero Ole Kirk, nacido en 1891, además de trabajar sabe divertirse.

El tiempo de ocio hay que ocuparlo también humildemente. La escena es la siguiente: el niño agarra una piedrita y le hace un agujero. Después pasa un hilo y la arrastra por la tierra, la ata a un poste, la cuida como si fuese un ser vivo, quizás uno más del ganado que, a veces, cuida por trabajo. A eso juega: a que pasea una vaca. Lo llama “hwolkow”, que significa “vaca hueca”.

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De chico, Ole Kirk cuidaba el ganado en granjas vecinas para colaborar con su familia (Foto: lego.com)

Años después, habría de recordar: “Crecimos todos en una casa modesta, pero un buen hogar, confiando en la misericordia de Dios”. También dijo: “Cuando pienso que los chicos de mi edad solo tenían un clavo oxidado y una piedra con un agujero para jugar, es fácil suspirar y sentir que uno nació demasiado pronto”.

Pero quizás esa escasez y la fe ciega en Dios lo ayudaron a convertirse en quien fue: “Para Ole Kirk Christiansen, dirigirse a Dios era algo completamente natural, y tenía la firme convicción de que había sido Dios quien le había dado la idea de empezar a fabricar juguetes. Tuvo una revelación: algún día tendría una fábrica moderna. Por eso, su relación con Dios fue absolutamente decisiva para la fundación del Grupo LEGO”, sostuvo Jens Andersen, autor del libro La historia de Lego.

Un techo sobre su cabeza

El joven Ole, sin embargo, no quería una vida de jornalero. Entonces, decidió aprender un oficio técnico y entró como aprendiz de carpintero en el taller de su hermano mayor. Era su vía de escape. El trabajo artesanal se convirtió en una auténtica vocación, y empezó a trabajar como carpintero itinerante. La idea era formarse más y mejor. Viajó así por países vecinos.

A la izquierda, Ole Kirk en el taller de carpintería con su hermano mayor (Foto: lego.com)

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Cuando volvió a su casa, a su pueblo, colaboró en la construcción de un edificio público clave: la oficina de correos de Grindsted. Pero su ambición no terminaba ahí: “Se había convertido en oficial carpintero y soñaba con tener un techo permanente sobre su cabeza. Hablaba de casarse y de tener su propio negocio”, contó su nieto.

Y llegó la oportunidad: en el otoño de 1915, se enteró de que se vendía un pequeño taller de carpintería en un caserío rural de la zona. Debía financiar la compra: solicitó un préstamo bancario por 10.000 coronas (cerca de 2600 dólares), para lo que sus hermanos salieron de avalistas. Lo compró al año siguiente: una casa blanca de una planta con un taller, situada en las afueras de Billund, un pequeño pueblo danés.

Pocos meses después, se casó con Kristine Sørensen y abrió oficialmente las puertas de su empresa Billund Woodworking & Carpentry. Tenía planes, cumplía sueños.

Casa-taller de Ole Kirk (Foto: lego.com)

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Pensar en grande

Durante los primeros años, impulsado por la liquidez de los agricultores locales en la Primera Guerra Mundial, el taller tuvo bastante trabajo. Contrató empleados, aprendices y tuvo hijos, que con el tiempo ingresaron al negocio.

Su nieto dijo: “Lo que realmente motivó a mi abuelo durante todos esos años, tanto en su trabajo como maestro carpintero como en su actividad como fabricante, no fue solo la búsqueda de la perfección y la calidad, sino también la decencia, que implicaba mantener una buena relación con sus empleados. [...] Todo tenía que ser de la mejor calidad”.

Un domingo, a finales de abril de 1924, ocurrió el primer gran desastre: mientras Ole Kirk y su esposa dormían la siesta, sus hijos pequeños, Karl Georg, de 5 años, y Godtfred, de 4 años (quien más tarde se convertiría en director de LEGO) se metieron en el taller para jugar. Como tenían frío, intentaron encender la estufa con unos fósforos, pero una chispa incendió las virutas de madera. “Los dos chicos intentaron apagar las llamas golpeándolas con unos palos, pero eso solo hizo que el fuego se propagara con más fuerza”, narra Andersen. La vivienda y el taller ardieron intensamente. Se perdieron todas las máquinas, todas las pertenencias.

La nueva casa-taller que construyó se llamaba la Casa del León, por las estatuas que adornaban la entrada (Foto: lego.com)

La comunidad de Billund fue enseguida en su ayuda: los alojaron en la cooperativa del pueblo y, mientras tanto, Christiansen, acostumbrado a “pensar en grande”, contrató a un arquitecto para reconstruir el lugar. La llamaron la “Casa del león”, por dos estatuas que puso en la entrada. Tuvo que invertir mucha plata, lo que devino en una deuda económica que lo persiguió durante años. La mala suerte continuaría.

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El camino a seguir

Apenas un año después, la fatalidad volvió a golpear a la familia. En agosto de 1925, durante una tormenta, un rayo cayó sobre el taller, que de nuevo se incendió y destruyó todo adentro. Tenía que empezar de cero.

Y llegaría el período más dramático con la Gran Depresión, entre 1929 y 1932. El colapso financiero de Wall Street desató una crisis agrícola en Dinamarca que paralizó toda la construcción. Ole intentó sobrevivir cobrando deudas o consiguiendo pagarés para que el banco no ejecutara su casa y su taller. También empezó a fabricar artículos de madera para el hogar, como tablas de planchar, escaleras, taburetes, autitos de madera y más.

Con la Gran Depresión, Ole empezó a fabricar artículos de madera para el hogar y juguetes (Foto: lego.com)

Un día pasó un comerciante de madera buscando novedades para hacer frente a la crisis. Su nombre, Jens V. Olesen. Además de los clásicos artículos descubrió unos prototipos de juguetes que Ole fabricaba para sus hijos con sobrantes de madera. Los tallaba a mano para crear caballitos, vacas, aviones y camiones.

“Mi abuelo era un padre bueno y considerado, que también tenía ciertas ideas y principios a la hora de criar a sus hijos. Jugaba con ellos cuando tenía tiempo [...]. Les tallaba y construía pequeños juguetes, y sé que también les habría dado la posibilidad de aportarles su propio sello”, señaló su nieto Kiel Kristiansen.

Olesen quedó fascinado con los autitos pintados de colores brillantes. Y los incluyó en su pedido, junto a los artículos para el hogar. Estaba seguro de que los iba a vender rápido para la Navidad. Ole Kirk se entusiasmó. Enseguida le dijo a su esposa: “Quizás este sea el camino que debemos seguir, ¿eh? Siempre podemos probar suerte con un par de tablas de planchar, escaleras de mano, autitos de madera y algunos otros juguetes”.

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La mala suerte acechaba: trabajaron todo el verano para completar la orden, pero cuando tuvieron que entregarla y cobrarla, Olesen se declaró en quiebra. Nunca retiró ni pagó el pedido.

Ole Kirk fabricaba animales de madera como juguetes para sus hijos (Foto: lego.com)

“Yo puedo hacerlos felices”

Ole no se rindió: rezaba, se levantaba temprano y cargaba su auto, que había comprado gracias a una indemnización por un accidente que había sufrido unos años antes, con el encargo de Olesen. Aunque no era un vendedor profesional, fue pueblo por pueblo, tienda por tienda, ofreciendo los juguetes. Así construyó su red comercial en la década de 1930, vendiendo a mayoristas, distribuidores y tiendas de juguetes de toda Dinamarca.

Godtfred lo ayudaba. Un día llevó un pedido de patitos a la estación de trenes, pero como quería ahorrar tiempo y dinero, en vez de darle tres capas de barniz, le dio dos. Se lo contó orgulloso a su padre, pero la respuesta no fue la esperada. Este lo obligó a volver, cargar de nuevo el lote y darle la tercera capa. De ahí vendría el lema de Ole: “Solo lo mejor es suficientemente bueno”.

Se decidió: iba a dedicarse enteramente a los juguetes. Su nieto Kjeld contó: “Esto se debió, ante todo, a que él mismo era una persona juguetona, que siempre disfrutaba de la compañía de los chicos y pensaba: ‘Los niños tienen que divertirse, y yo puedo hacerlos felices dándoles buenos juguetes’”.

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Publicidad de Lego de 1953 (Foto: lego.com)

La decisión exigió firmeza: en la sociedad rural danesa de aquellos años, que un maestro carpintero adulto hiciera “cosas para niños” era visto con prejuicio. Muchos vecinos de Billund y sus propios hermanos mayores lo consideraban una insensatez o veían a Ole Kirk como la “oveja negra” de la familia por no mantener la carpintería tradicional. Pero él sostenía: “Lo que estoy haciendo ahora es, como mínimo, tan importante como los trabajos habituales de ebanistería y carpintería”.

En 1934 ya no había vuelta atrás: decidió rebautizar su empresa, pero buscaría un nombre corto, memorable. Para motivar a su equipo, reunió a los ocho empleados en el taller y organizó un concurso ofreciendo un insólito premio: dos botellas de sidra casera para quien aportara la mejor idea.

Andersen detalla: “[...] Las dos mejores propuestas —LEGIO y LEGO— surgieron del propio fabricante. La primera tenía algo que ver con las ‘legiones de juguetes’, según explicó Godtfred años después. ‘Papá pensaba que, si el negocio de fabricar juguetes alguna vez iba a prosperar, tendría que ser mediante la producción en masa’. La otra propuesta —LEGO— es una contracción de las palabras danesas leg godt, que significan “jugar bien”, y resultó estar mucho más en sintonía con el espíritu de la época de lo que Ole Kirk imaginaba”.

Él no lo sabía, pero también estaba en sintonía con una de las acepciones de la palabra latina lego, del verbo legere: juntar, unir.

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En la década del 30, Ole Kirk decidió dedicarse enteramente a los juguetes (Foto: Getty Images)

“Las adversidades están para ser superadas”

Durante la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca fue ocupada por las fuerzas alemanas. En Billund, la presencia militar se hizo sentir con fuerza. Los soldados alemanes tomaron edificios públicos y varios oficiales se alojaban en casas particulares, incluyendo el primer piso de Ole Kirk.

A pesar de mantener una fachada educada con las tropas de ocupación, Christiansen se convirtió en líder de la resistencia ilegal danesa en la zona y ejercía como jefe del grupo de vigilancia de Billund. Sin que sus propios hijos lo supieran en ese momento, usó la logística de su fábrica de juguetes para transportar armamento y explosivos.

Lo contó su hijo: “Me enteré de eso recién después de la guerra. Papá transportaba granadas de mano, entre otras cosas, en las cajas de madera vacías que normalmente se utilizaban para los juguetes de madera. [...] Las cajas se guardaban en nuestro depósito, junto con la madera de haya, y así era como se abastecía al movimiento de resistencia”.

Ole Kirk junto a su hijo Godtfred y su nieto Kjeld (Foto: lego.com)

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Y otra vez la mala suerte. En marzo de 1942, la casa-taller se incendió de nuevo. Aunque no se especifican las razones, sí se cuenta que fue devastador: el fuego se tragó enseguida la madera seca del taller y la carpintería entera. Las pérdidas económicas fueron enormes: entre 70.000 y 80.000 coronas (entre 14.000 y 16.000 dólares aproximadamente).

“Como todos sabemos, las adversidades están para ser superadas. Es a través de ellas que los seres humanos nos perfeccionamos. Esta era la tercera vez que tenía que ver cómo mi empresa quedaba reducida a cenizas. Y esta vez fue realmente un golpe muy duro. Desesperado, tuve que ir a mi dormitorio a rezar. Entonces experimenté algo extraordinario: la oración se convirtió para mí en un agradecimiento y una bendición. Recibí una ayuda invisible. Fue como si mis dificultades hubieran desaparecido”, asentó en sus escritos personales. Reconstruyó la fábrica gracias a una liquidación de los juguetes que habían quedado intactos en la casa principal.

Un asunto bastante efímero

Para finales de la guerra, la escasez de madera de calidad y barnices lo impulsó a buscar nuevos materiales. Así, en 1946 tomó un giro arriesgado: fascinado por los nuevos materiales sintéticos, decidió comprar una máquina de moldeo por inyección, un equipo industrial diseñado para fabricar piezas o productos en masa, principalmente de plástico.

Publicidad de LEGO (Foto: Getty Images)

Su hijo era escéptico, y le expresó preocupación a su socio en una carta: “Hasta ahora, la historia del plástico no ha dado más que decepciones y gastos. El futuro tampoco parece especialmente prometedor, ya que ahora prohibieron la fabricación de juguetes, adornos y artículos de fantasía de plástico, así como de objetos para la oficina y el hogar”. Christiansen no le hizo caso y encargó la máquina a Inglaterra.

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En el verano de 1947, el vendedor inglés le llevó una caja con muestras de unos bloques de plástico huecos y con salientes (Self-locking building bricks) de la empresa Kiddicraft. Buscaba mostrarle el potencial de ese material, que viera lo que se podía hacer en masa. Pero Ole Kirk quedó fascinado con los bloques rectangulares que se podían montar y desmontar unos sobre otros gracias a sus conectores en la parte superior.

Entonces, pidió consejo a su abogado. Este le advirtió sobre los riesgos legales y le preguntó si el invento inglés estaba protegido por patentes. Lo más probable era que los británicos tuvieran los derechos. Ole le respondió: “Eso no es algo que nos tomemos muy en serio en nuestra industria. Si estamos de acuerdo en que hay futuro en esto, simplemente seguiré adelante. Dinamarca es un país pequeño, de todos modos, y podrían pasar años antes de que los ingleses descubran lo que estamos haciendo, si es que alguna vez lo hacen. Los juguetes suelen ser un asunto bastante efímero”.

Entonces, su hijo se puso a averiguar. Descubrió que estaban registrados en el Reino Unido, Francia y Suiza, pero no en Dinamarca. Empezaron la fabricación con algunas modificaciones al diseño, sobre todo de medidas.

Godtfred, hijo de Ole Kirk (Foto: lego.com)

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“Creo en estos ladrillos”

Los primeros ladrillos de LEGO salieron ese mismo año con el nombre de Automatic Binding Bricks. No les fue bien: las jugueterías no confiaban en el plástico, así que les tomaban los juguetes a consignación. Tampoco sus hijos querían seguir con eso, y le pedían que parara la producción. Ante las críticas, Christiansen les respondió: “¿Es que no tienen suficiente fe, chicos? Recé a Dios y creo en estos ladrillos”.

Godtfred tenía cada vez más responsabilidades: en 1950 asumió como director gerente adjunto, y para 1957 se convirtió en director gerente de la compañía. El juguete se comercializaba, pero no funcionaba del todo bien: aunque se apilaban, como adentro eran huecos, las torres se desarmaban fácilmente. En enero de 1958, tras quejas de sus clientes en Alemania, encontró una solución: añadió tres tubos cilíndricos en la cavidad interior y logró que se acoplaran mejor, que fueran más firmes. Fue un éxito rotundo. Después presentó los nuevos planos en la oficina de patentes de Copenhague, y ese cambio les habilitó que pudieran patentar el ladrillo LEGO como se lo conoce hoy.

El diseño patentado por Godtfred en 1958 (Foto: lego.com)

Poco tiempo después, Ole Kirk falleció a los 66 años. Su funeral paralizó al pueblo de Billund: los vecinos salieron a las calles a acompañar el féretro que se trasladó desde la Casa del León hasta la iglesia parroquial.

En febrero de 1960, parte de la fábrica de carpintería de la empresa se incendió otra vez. Godtfred, que quedó al frente, se enfrentó a una difícil decisión: seguir fabricando juguetes de madera o concentrarse exclusivamente en los bloques de plástico. Se volcó por la última opción, que “se estaban haciendo un nombre en Europa Occidental, especialmente después de que la empresa estableciera su primera filial de ventas en Alemania en 1956”, recupera la página oficial.

Como sus dos hermanos no estaban de acuerdo con el cambio, abandonaron la empresa, Godtfred compró sus acciones y siguió adelante como único propietario. Durante la década de 1970 hubo un cambio generacional: él se convirtió en presidente del Consejo de Administración, puesto que mantuvo hasta 1993 (falleció dos años después) y su hijo Kjeld asumió el cargo de director ejecutivo en 1979.

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Tras la muerte de Ole Kirk, Godtfred quedó como único propietario de la empresa (Foto: Getty Images)

A partir del liderazgo de Gotdfred, la empresa se convirtió en una fábrica con potencia mundial. En la década del 60 firmaron contratos para fabricar y comercializar el juguete en Norteamérica, además de dispararse las ventas en Alemania y abrir filiales en Suiza, Francia, Austria, Italia, Bélgica, Japón y Marruecos.