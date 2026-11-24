Hace 30 años, el 12 de noviembre de 1996, dos aviones chocaron sobre la India, uno que ascendía y otro que descendía para aterrizar; la falta de radares y de normas de respuesta entre pilotos y controladores fueron algunas de las causas que llevaron a la muerte de 349 personas

El martes 12 de noviembre de 1996, en Charkhi Dadri, India, el pueblo celebraba el Diwali, el festival de las luces que dura cinco días y simboliza el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Las diyas, pequeñas lámparas de arcilla o aceite, y las velas estaban encendidas desde un par de días antes. En las casas, las familias se reunían, intercambiaban regalos y compartían la comida.

De pronto, a las 18.40, un sector del cielo, cerca de la zona rural, se iluminó. Rajinder Soni estaba en lo de su hermana: “Se escuchó un ruido, como un trueno. Después vi algo en llamas mientras caía del cielo. Pensé que debía de haber explotado una bomba. Luego vimos tres bolas de luz separadas que descendían hacia el suelo. Me subí a mi moto y fui a ver dónde habían caído”, contó.

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El día del accidente en India celebraban el Diwali, por lo que al principio muchos confundieron el ruido del choque con fuegos artificiales (Foto: Getty Images)

Kanwar Singh también escuchó el estruendo desde su casa, como muchos otros vecinos, pero pensó que se trataba de “un gran petardo de Diwali”, algo habitual durante esos días. Cuando levantó la mirada, advirtió que estaba equivocado. “Vi un avión. Se quedó quieto un momento y después empezó a caer envuelto en llamas”, relató. Como Soni, subió a su auto y recorrió los caminos rurales en dirección a la bola de fuego.

Cuando Soni llegó a Kheri Sanwal, una aldea de entre 3000 y 4000 habitantes, se encontró cara a cara con el desastre: “Había cuerpos esparcidos por todas partes”, sostuvo. Todavía no conocían la magnitud de lo ocurrido. Entre los escombros apenas se distinguía el avión, los metales retorcidos y prendidos fuego, junto a 349 cuerpos mutilados y calcinados. “Algunas zonas estaban cubiertas de miembros amputados y parches de carne quemada”, informó entonces The Washington Post.

El vuelo de Saudi cayó en los campos de Charkhi Dadri y dejó un reguero de cuerpos mutilados (Foto: Getty Images)

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Dos aviones, un solo corredor

A las 18.33 de ese martes, en la torre del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi, el experimentado controlador V. K. Dutta gestionaba el tráfico aéreo. Frente a él estaba la pantalla de un radar primario, un sistema que detectaba las aeronaves y mostraba su posición y distancia respecto de la estación, pero no la altitud ni la velocidad.

El vuelo KZA 1907 de Kazakhstan Airlines estaba por iniciar las maniobras de aterrizaje. Tocaría la pista cerca de las 19. El piloto, Gennady Cherapanov, se comunicó con la torre de control para informar sus próximos movimientos: descendería de 23.000 pies (unos 7000 metros) a 18.000 (cerca de 5500 metros). Dutta lo autorizó a bajar hasta los 15.000 pies (casi 4600 metros).

Mientras tanto, otro capitán, Al Shbaly, al mando del Boeing 747 de Saudi Arabian Airlines (vuelo 763), seguía la ruta de ascenso. Hacía apenas siete minutos que había despegado del mismo aeropuerto. Volaba a 10.000 pies (3050 metros) y desde la torre le habilitaron que subiera hasta los 14.000 (4300 metros). Por supuesto, para cada maniobra de ascenso o descenso, los pilotos debían esperar la autorización correspondiente.

Restos del accidente por el choque de los dos aviones en pleno vuelo (Foto: Getty Images)

La comunicación y las órdenes debían ser meticulosas. En esos años, a diferencia de lo que ya ocurría en otros grandes aeropuertos del mundo, el Indira Gandhi no contaba con rutas aéreas independientes para los despegues y los aterrizajes de vuelos civiles. El corredor aéreo era bidireccional, y los aviones que llegaban o salían compartían el mismo espacio.

Las razones eran militares. La Fuerza Aérea de la India ejercía un estricto control y reservaba la mayor parte del espacio aéreo para su uso exclusivo. La ruta disponible para el resto se convertía así en una especie de embudo, y la única garantía de seguridad consistía en que el controlador mantuviera los vuelos separados verticalmente, es decir, a distintas alturas.

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Por eso, mientras el avión kazajo debía mantenerse a 15.000 pies, el saudí tenía que volar a 14.000. Los separaban casi 300 metros, una distancia que se consideraba suficiente para que pudieran cruzarse sin peligro.

Los aviones se desplomaron a tierra envueltos en fuego (Foto: Getty Images)

A las limitaciones del corredor se sumaba otra: el aeropuerto solo tenía un radar primario. Para obtener información más precisa sobre cada aeronave hubieran necesitado uno secundario de vigilancia, que se comunicaba con los transpondedores instalados a bordo y permitía identificar los aviones, conocer su altitud y obtener datos sobre su posición y velocidad.

Por eso, Dutta debía comunicarse todo el tiempo con los pilotos y confiar en la información que le transmitían. No tenía forma de comprobar por su cuenta que cada uno mantuviera la altura asignada.

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Dos bolas de fuego

Confiado en que los 1000 pies de separación vertical establecidos por la normativa internacional garantizaban un cruce seguro, y mientras veía que los dos aviones se acercaban, Dutta advirtió a los pilotos kazajos: “Mantenga 150 [por 15.000 pies]. Tráfico identificado a las 12 en punto, un Boeing 747 saudí en dirección opuesta, a 14 millas. Informe cuando lo tenga a la vista”. Desde la cabina kazaja solo respondieron: “Recibido, 1907”.

Restos de uno de los aviones caídos (Foto: Getty Images)

Dutta mantuvo la mirada fija en el monitor mientras los dos puntos verdes avanzaban en trayectoria de colisión. En un radar primario era habitual que dos marcas se fusionaran en la pantalla cuando una aeronave sobrevolaba a otra. El controlador esperaba verlas cruzarse y reaparecer separadas a cada lado.

A las 18.40, las dos señales se unieron, efectivamente, en el centro de la pantalla. Pero después, desaparecieron. Dutta no entendía qué pasaba. Las radios no funcionaban y la tensión en la torre aumentaba. Entonces se comunicó con ellos otro piloto: un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que transportaba suministros para la embajada estadounidense en Nueva Delhi y que en ese momento volaba justo por encima de los otros dos, a casi 20.000 pies. “¡Vimos algo a nuestra derecha! ¡Parece una gran bola de fuego, parece una gran explosión!”, le dijeron a la torre de control.

Su capitán, Timothy J. Place, narró la experiencia para un documental de National Geographic: “Descendíamos por debajo de los 20.000 pies. Anochecía, y notamos a la derecha una inmensa nube con un resplandor naranja. Al principio creímos que eran rayos, pero el fulgor permaneció y se hizo más brillante e intenso. Iluminó toda la zona. Vimos aparecer dos bolas de fuego que se dirigían en nuestra dirección, pero no en la vecindad inmediata de donde estábamos. Se alejaba una de otra. Después, la intensidad del resplandor de la nube disminuyó y las dos bolas de fuego cayeron a tierra”.

Los aviones colisionaron en pleno vuelo en lo que fue el choque más mortífero de la historia (Foto: Getty Images)

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En la grabación de la cabina del avión saudí quedaron registrados los rezos de la tripulación durante los últimos segundos, mientras el vuelo kazajo se acercaba a toda velocidad, sin posibilidad de evitar el impacto: “Ashhadu an la ilaaha illallah” (“Doy fe de que no hay más dios que Alá”).

La colisión se convirtió en la más mortífera entre dos aviones en pleno vuelo de la historia. Murieron las 349 personas que viajaban a bordo de ambas aeronaves.

“No hablan muy bien inglés”

El gobierno de la India creó una comisión investigadora que descubrió algo inusual: aunque tenía asignada una altitud de 15.000 pies, el avión kazajo había atravesado la trayectoria del Boeing saudí, que volaba a 14.000, desde abajo y no desde arriba. De hecho, según quedó registrado en la grabadora de voz de la cabina, cuatro segundos antes de la colisión, Egor Repp, el operador de radio, vio al vuelo 763 y gritó: “¡Suban a 150 (15.000 pies), porque en el 140, eh, ese…!”.

Todas las personas a bordo de los dos aviones fallecieron (Foto: Getty Images)

Iban en sentidos opuestos pero prácticamente a la misma altura. En la maniobra desesperada, la cola del avión kazajo impactó contra el ala y los dos motores izquierdos del Boeing 747. El avión saudí se incendió en el aire, perdió sus alas y motores y cayó en picada. El otro perdió el estabilizador vertical de la cola. Mientras el saudí se desintegraba, este se estrelló a pocos kilómetros. Los especialistas consideraron, más tarde, que de no haber intentado subir a último momento, la catástrofe se hubiera evitado por algunos metros.

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La investigación también detectó fallas en la organización de la tripulación kazaja. El operador de radio, Egor Repp, que se comunicaba directamente con Dutta y transmitía sus instrucciones a los pilotos, se sentaba detrás de ellos. Por esa razón, no tenía un altímetro enfrente para comprobar la altura del avión: debía mirar por encima del hombro del capitán o del copiloto. Además, como quedó registrado en las comunicaciones con la torre, nunca hubo una confirmación verbal de que habían escuchado y comprendido las instrucciones.

Pero la principal hipótesis tuvo que ver con el idioma. Los pilotos kazajos no dominaban el inglés y podrían haber confundido la altitud del avión saudí con la propia. Aunque las autoridades de Kazajistán intentaron defenderlos con el argumento de que habían tenido que descender por turbulencias, la comisión investigadora descartó esa explicación.

Una de las razones del choque tuvo que ver con que los pilotos kazajos no entendían bien el inglés (Foto: Getty Images)

“Ya tuvimos malas experiencias con estos pilotos de la antigua Unión Soviética —declaró entonces un alto funcionario del aeropuerto de Delhi—. No hablan muy bien inglés. Cuando les pedimos que repitan las instrucciones que les acabamos de dar, muchas veces dicen ‘recibido’ y después apagan la radio”. También señalaron que los pilotos solían confundir los cálculos porque estaban acostumbrados al sistema métrico y no a las millas y los pies.

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Las normas que cambiaron después de la colisión

La investigación derivó en una serie de recomendaciones que impulsaron cambios en la seguridad aérea, tanto en la India como a nivel internacional. Una de las principales consecuencias fue la obligatoriedad de instalar el Sistema de Alerta de Tráfico y Prevención de Colisiones (TCAS) en los aviones comerciales. El dispositivo funciona de manera independiente de la torre de control: detecta otras aeronaves en las inmediaciones y, cuando identifica una trayectoria de riesgo, emite instrucciones de ascenso o descenso para evitar el impacto.

En la India, además, se dividieron las rutas de navegación en corredores unidireccionales separados para los despegues y los aterrizajes, y se instalaron radares secundarios para que los controladores pudieran conocer la altitud de los aviones sin depender exclusivamente de lo que informaban los pilotos.

La colisión provocó que se implementaran mayores medidas de seguridad, tanto en India como en el resto del mundo (Foto: Getty Images)

El accidente también puso en evidencia la necesidad de endurecer los requisitos de comunicación entre las tripulaciones y los controladores. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) impulsó el fortalecimiento de las exigencias de dominio del inglés aeronáutico para los pilotos y estableció estándares de competencia lingüística que luego se volvieron obligatorios para las comunicaciones internacionales.