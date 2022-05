El conmovedor gesto de un grupo de recolectores de basura que emocionó a una jubilada

Hay pequeñas acciones desinteresadas que generan grandes efectos en los demás, incluso, pueden ser tan significativos que hasta llegan a cambiarle la vida a una persona que creyó que su futuro estaba destruido. Esto ocurrió con un grupo de recolectores de basura que tuvo un conmovedor gesto que emocionó hasta las lágrimas a una mujer jubilada de Brasil.

Algunas cosas de valor se guardan con tanto cuidado y discreción que a veces llegan a los lugares más inesperados y sobre todo, menos deseados. La mujer creyó que su vida se arruinó y los años de esfuerzo y sacrificio que invirtió en su trabajo terminaron literalmente en la basura.

La dueña de una casa de Vale do Sinos, en Brasil, cometió un pequeño error que pudo convertirse en una verdadera pesadilla. Sin darse cuenta, tiró a la basura una bolsa de plástico que en lugar de contener desechos, tenía los 18.5000 dólares que juntó de su jubilación.

La mujer tiró por error 18.5000 dólares a la basura (imagen ilustrativa)

Según consignó el portal de noticias Jornal Vo, guardó el dinero en efectivo en fajos dentro de la bolsa y un día como cualquier otro sacó la basura de su casa. Pero, al poco tiempo se percató de que, por error, también desechó los ahorros de toda su vida.

En medio de la desesperación y la angustia pero con la convicción de encontrar la dichosa bolsa, el 25 de abril, se dirigió a la Cooperativa de Recicladores de Dos Irmaos para avisar que, entre todos los residuos que recolectaron, había una bolsa que seguramente tenía su dinero.

Alessandro Pooter, un reciclador de 34 años, contó el momento en el que la mujer se acercó al lugar con un pedido de ayuda urgente. “Estaba muy nerviosa, temblando, incluso llorando. Tratamos de calmarla y le prometimos que la ayudaríamos, pero sabíamos que las posibilidades de encontrar el valor perdido en la basura eran muy bajas”, relató.

Durante los días siguientes, los trabajadores del lugar recorrieron la zona de arriba a abajo y pusieron todos sus esfuerzos para recuperar la bolsa. Sin embargo, la tarea fue muy difícil porque todos los desechos que llegan terminan mezclados dentro de un enorme basurero.

‏‏‎ ‎Los recolectores de residuos buscaron durante tres días la bolsa con el dinero (imagen ilustrativa)

Tras días de intensa búsqueda entre montañas de escombros y residuos, Alessandro localizó la bolsa con parte del dinero de la mujer. “Para cuando la recogí, ya estaba un poco rota y noté los fajos de billetes sueltos. A medida que avanzaba la cinta de correr me llegaba más dinero. Armé todo y luego se lo comuniqué al presidente (de la empresa)”, detalló.

Pooter está casado y tiene dos hijos. Nació en Santo Ângelo pero hace 18 años se mudó a Dois Irmãos. Cuando le preguntaron si por un instante se le pasó por la cabeza no devolver el dinero, tuvo una firme respuesta: “Aunque era un valor que me podía ayudar, en el momento en que lo encontré ya sabía que no era mío, que tenía dueño. No me sentiría en paz, porque ese valor no salía del sudor de mi trabajo“.

A pesar de que la bolsa estaba rota y no tenía el total del dinero, la mujer pudo recuperar poco más de los 16 mil dólares de su jubilación. Con mucha emoción, agradeció los esfuerzos del personal que trabajó para que volviera a tener en sus poder los ahorros que juntó durante años.