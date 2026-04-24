El costo invisible: ¿cuánto estás gastando por mes sin darte cuenta?

Hay gastos que pesan, porque los ves venir: el alquiler, los servicios, los útiles y libros del colegio, la prepaga. Y hay otros que pasan desapercibidos, pero que, sumados, generan un impacto igual de fuerte. Son los que se hacen de a poco, casi sin que te des cuenta, y que al final del mes se convierten en un desgaste silencioso del presupuesto.

¿De qué hablamos? El café de camino al trabajo, el delivery de los martes porque llegás tarde y no hay ganas de cocinar. la entrada al cine el fin de semana. Ninguno de esos gastos parece grave por separado, pero el problema es que no van solos.

La trampa de los gastos hormiga

Ese café camino al trabajo puede tener más impacto en tu economía del que imaginás Shutterstock

Este fenómeno tiene nombre: los gastos hormiga. Son pequeños “desembolsos” cotidianos que, individualmente, parecen insignificantes, pero que acumulados pueden representar una porción importante del ingreso mensual. Según especialistas en finanzas personales, es uno de los principales motivos por los que muchas personas no logran ahorrar aunque tengan intención de hacerlo. No es que gasten demasiado en una sola cosa, sino que gastan un poco en muchas cosas, todo el tiempo, sin registro. Y no está mal disfrutar de esos pequeños placeres cotidianos, sino hacerlo sin ningún tipo de herramienta que ayude a que el dinero rinda más.

En ese sentido, Club LA NACION funciona exactamente como una herramienta para hacerle frente al gasto hormiga. Agrupa descuentos concretos en las categorías donde más se gasta, para que los mismos consumos de siempre cuesten menos. El supermercado, la farmacia, una salida, un viaje corto: todos los frentes donde el presupuesto se erosiona de a poco son también los espacios donde la suscripción genera ahorro real.

Lo que se puede ahorrar en un mes típico

Elegir bien el día de compra puede marcar una diferencia real en el presupuesto del mes

El supermercado es una de las categorías donde más se nota. Club LA NACION tiene beneficio con Carrefour los lunes (tanto en tiendas físicas como online) con un 15% de descuento sobre el total de la factura, sin tope de reintegro. Así, una compra de $150.000 puede quedar en $127.500: $22.500 que se ahorran sin cambiar lo que se compra, solo eligiendo el día. Y esta es solo la punta del iceberg: en la sección de mercados de Club hay más de 30 opciones adheridas, desde Arcor en Casa hasta Pomona Foods o Lácteos La Delfina, con descuentos de hasta el 25%.

En farmacias, Soy Tu Farmacia ofrece hasta 15% de descuento sobre medicamentos y productos de uso cotidiano: antigripales, protector solar, vitaminas, pañales. Un protector solar Bagovit FPS50 Spray x200ml, por ejemplo, cuesta $28.120. Con el beneficio de Club, baja a $23.902: son $4200 de ahorro en un solo producto. Multiplicado por los distintos artículos que se llevan en una visita habitual, el impacto en el ticket total empieza a sentirse.

El acuario es uno de los puntos más convocantes de Temaikèn (al que es posible acceder con 2x1 de la mano de Club)

Para las salidas, Club suma descuentos en gastronomía y en entretenimiento, con opciones como Temaikén, que siempre es un gran plan para toda la familia, y que puede disfrutarse todavía más con el 2x1 en compra online de entradas anticipadas.

Y para quienes están planeando una próxima escapada, la suscripción da acceso a más de 70 hoteles en todo el país con descuentos de hasta el 25%: desde la Estancia Villa María hasta Costa Cariló o el Hualta Hotel, parte de la colección Curio by Hilton. Una noche que normalmente costaría $200.000 puede bajar a $150.000, lo que en la práctica financia varios meses de suscripción de un solo viaje.

A pocos kilómetros de Buenos Aires, la elegante Estancia Villa María es uno de los hoteles que se pueden disfrutar con ahorro gracias a Club

Club también tiene campañas especiales a lo largo del año, como el regreso a clases, el Día de las Infancias o el de Madre o el Padre, para que el momento de comprar coincida con el mejor precio disponible. Una familia que utiliza los beneficios en varias de estas categorías recupera el costo de la suscripción en pocas compras, y lo que viene después es ahorro neto.

Ordenar el gasto no requiere cambiar hábitos ni privarse de nada. Solo es cuestión de tener las herramientas correctas para que cada compra rinda más. Club LA NACION agrupa en un solo lugar los descuentos que más impactan en el presupuesto cotidiano: el supermercado del lunes, la compra de farmacia de la semana, la salida del sábado, el viaje que se venía postergando... ¿Estás listo para eliminar el gasto hormiga y empezar a comprar con los mejores beneficios?

¡Suscribite ahora y empezá a gastar mejor!

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