Fue el primer amor del rey de España, y aunque se mantuvo alejada de los focos desde hace años, volvió a la escena con la confesión de su hermano sobre sus problemas “neurocognitivos”

Aunque hace años que está alejada de la vida pública, Isabel Sartorius, hija del marqués de Mariño, Vicente Sartorius Cabeza de Vaca, y de la argentina Isabel Zorraquín, fue una de las mujeres que más acaparó la atención de los medios españoles a fines de los 80 y principios de los 90. Sobre todo, de la prensa del corazón. No era para menos: la joven había conquistado a Felipe, entonces príncipe de Asturias. Se convirtió, desde entonces y para siempre, en el “primer gran amor” del heredero al trono español. Además, inevitable, desde el primer momento comenzaron a evaluarla como una futura reina.

Pero la exposición constante, sumada a los problemas familiares, terminó por inmiscuirse. La separación llegó en 1991, después de solo dos años de noviazgo. Fue un final que no la alejó del todo de los flashes, las especulaciones y los rumores que habían acompañado el romance. Se convirtió, sin proponérselo, en un personaje de revista. Cada tanto, la prensa rosa informaba sobre su estado civil, los nuevos candidatos. Incluso, ella misma se sintió obligada a contar su propia historia en una autobiografía que hizo hablar a toda España.

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Hace unos años volvió a haber habladurías sobre ella, cuando los medios españoles revelaron que la expareja del actual rey vivía en una residencia donde recibía tratamiento por un “proceso complicado”, según publicó La Razón en 2024. Algunos medios afirmaron que el lugar era un centro psiquiátrico.

Una imagen reciente de Isabel Sartorius, una mujer que la opinión pública española nunca ha olvidado Getty

Su hermano Luis, marqués de Mariño, y su esposa, Bárbara Pérez Manzarbeitia, hablaron con la revista ¡HOLA! sobre esos rumores y el estado de salud de Isabel. No revelaron cuál es su enfermedad, pero confirmaron que atraviesa un “problema neurocognitivo” y que sus dificultades de movilidad aumentaron, por lo que necesita cada vez más asistencia. Durante la entrevista, Bárbara resumió el lugar que ocupa hoy la familia en la vida de su cuñada: “Nos toca cuidarla a nosotros. Y encantados de ayudarla, de hacerle compañía, de que venga a casa”.

Ahora es Isabel, a los 61 años, quien recibe atención y cuidados, después de años de haber sido ella quien tomó ese rol con su madre, que sufría problemas de adicción. Fue un aspecto de su vida que ocultó al público durante su momento de mayor exposición, aquel romance con Felipe, y que recién se hizo público en 2012 cuando salió su autobiografía, Por ti lo haría mil veces.

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Cualquier cosa por la madre

Isabel conoció a Felipe en la primavera de 1989 gracias a un amigo en común que la invitó a una comida en su casa. Ahí le tocó sentarse al lado del heredero al trono. Después de la cena fueron a Joy Eslava, una discoteca clásica de la noche madrileña. En su libro, recordó aquel encuentro: “Fue un auténtico flechazo. La verdad, esa noche empecé a quererlo”.

La portada de Hola delataba el romance entre el príncipe Felipe y una plebeya hija de madre argentina llamada Isabel Sartorius Ig / @eugeniagaravani

Lograron mantener la relación en secreto hasta ese verano, cuando los paparazzi los fotografiaron juntos en Mallorca. Así comenzó el asedio de la prensa y la exposición constante, a la que Isabel no estaba acostumbrada. Después también circularon versiones sobre el rechazo de la reina Sofía y del rey Juan Carlos al noviazgo. Aunque ella pertenecía a una familia aristocrática, no era de la realeza. Además, sus padres estaban separados, una circunstancia que tampoco era bien vista en los círculos de la monarquía.

Isabel negó que la oposición de la Familia Real hubiera sido el motivo de la ruptura. En cambio, contó que su madre sí había influido en la decisión. Es que ya para entonces, Zorraquín arrastraba problemas de adicción a la cocaína. Desde muy chica, Isabel asumió la tarea de cuidar a su madre, dedicarse por completo a ella. “Con 14 años salía del colegio y mi madre me mandaba a comprar droga. Yo iba: habría hecho cualquier cosa. Simplemente, era mi madre”, narró en su libro.

Una argentina en España

Zorraquín nació en la Argentina pero, como señalaron medios españoles, “tenía ascendencia española del mejor pedigrí”. Su madre, Elisabeth Ibargures y del Corral, conocida como “Chiquita”, descendía de aristócratas españoles. Por eso, la familia acostumbraba pasar largas temporadas en Madrid. En uno de esos viajes conoció a Vicente Sartorius, un “noble español con el que sueñan todas las niñas bien sudamericanas”, describió El Mundo.

Isabel Sartorius junto a su mamá, Isabel Zorraquin el mundo de regina

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Se casaron el 24 de abril de 1964 en Buenos Aires y, durante los casi diez años que duró el matrimonio, tuvieron tres hijos: Isabel, Cecilia y Luis. La pareja se separó entre 1973 y 1974, cuando Vicente “descubrió Ibiza, los hippies y a una atractiva italiana con la que se fue a disfrutar de la libertad que entonces ofrecía la isla”, según el mismo diario español. Los rumores de infidelidad rodearon la separación.

En 1978, Zorraquín conoció a otro hombre en una discoteca de Marbella: Manuel Ulloa, un político peruano que la llevó, con sus hijos, a Perú. Allá se casaron, inaugurando así una etapa desoladora y triste para la Isabel mayor, el puntapié de su destrucción. “Manuel se ponía ciego de cocaína, pero era muy fuerte, su constitución le permitía resistir. Los que seguían su ritmo acabaron destrozados”, contó una conocida del matrimonio. Él le dio de probar a su esposa, y de ahí en más fue una caída libre: para ella era una forma de escapar al aislamiento al que él la sometía y a sus infidelidades.

“A mi madre siempre la vi como víctima. Víctima del amor y de un matrimonio que le rompió el corazón. Puede que algunas personas no lo entiendan, pero fue eso. Yo solía preguntarle: ‘¡Mamá, por Dios! ¿Cómo se puede sufrir tanto por amor?’“, contó Isabel años después, al recordar la tristeza de su madre. Aquel matrimonio fallido y el estado de ánimo de Zorraquín fueron, según relató, parte del contexto en el que comenzó su adicción: ”Para cuando nos dimos cuenta, mi madre ya se había enganchado. Nunca pensó que la droga crease semejante adicción, que pudiese hacerle tanto daño. Nunca pensó que acabaría con su vida, que la terminaría matando…“.

El romance entre el príncipe Felipe e Isabel Sartorius era indisimulable aquella tarde de agosto de 1989 en que salieron a navegar por el Mediterráneo y los paparazis dieron cuenta de ello El Español

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“Me preocupaba tanto que me até a ella”

Isabel parecía una joven como tantas otras de su entorno social, pero era todo menos normal: al salir del colegio —bilingüe, prestigioso— compraba droga para su madre. Por su parte, durante años y años Zorraquín entraba y salía de centros de rehabilitación, en un ciclo constante de mejoras y recaídas. Y aunque el matrimonio, se notaba, estaba destinado al fracaso, en 1982 se mudaron todos juntos a Madrid. La convivencia con Ulloa, sin embargo, duró poco: él los echó de su casa.

Mientras tanto, entre madre e hija se había formado un vínculo en el que Isabel asumía responsabilidades que excedían a las de una adolescente. “Los amores con los hombres no me los tomaba en serio. Lo principal era mi madre”, escribió. “Estábamos tan unidas, la quería y me preocupaba tanto que me até a ella. Luego, esta unión tan intensa nos enredó por completo y dejó en mí la semilla de un trastorno que marcaría mi futuro”.

En su libro también se refirió a las consecuencias que puede tener vivir con alguien así: “Quien convive con un adicto se vuelve tan dependiente que deja de vivir su vida para vivir la de la otra persona, y a menudo también se destruye con ella”. Pero el amor hacia su madre realmente era más fuerte que cualquier cosa, y por eso, su pérdida la afectó enormemente. Fue en 2009, a los 69, cuando falleció en la Argentina. Isabel se enteró cuando la llamó su hermana, Cecilia, desde Buenos Aires, y le dio la noticia de que había muerto esa noche. En el libro recordó : “Sabía que mi madre, mi mejor amiga, la persona a la que más he querido junto con mi hija, por fin había dejado de sufrir”.

En la autobiografía de Isabel Sartorius, Por tí lo haría mil veces, ella confiesa que se enamoró del príncipe Felipe la misma noche en que lo conoció torralbo