El desafío de correr 42 kilómetros por primera vez: así vivieron los corredores su debut

La 42ª edición de la maratón de Buenos Aires reunió a más de 16.000 corredores de 64 países y unió el norte y el sur de la Ciudad en un recorrido que mostró la belleza de las calles porteñas. Si bien hubo muchos participantes experimentados que dijeron presente en la carrera más importante del país, también hubo personas que hicieron sus primeros 42 kilómetros y calificaron la experiencia como “maravillosa” e “invaluable”. Michelob ULTRA acompañó a los maratonistas en su llegada con un stand especialmente pensado para ellos, donde pudieron relajarse y celebrar el desafío cumplido.

La largada comenzó a las 7 de la mañana en Palermo

La largada comenzó a las 7 de la mañana en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. El recorrido llevó a los corredores por distintos puntos emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, desde Palermo y Recoleta hasta el centro porteño, Puerto Madero y La Boca. Entre los lugares que formaron parte del circuito se destacaron los estadios de River y Boca, el Cementerio de la Recoleta, el Teatro Colón, el Obelisco, la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y distintos sectores de Puerto Madero, entre otros.

El recorrido unió puntos emblemáticos de la Ciudad

La experiencia de la primera maratón

La maratón de Buenos Aires fue una gran oportunidad para que corredores iniciantes se pongan a prueba en un reto tan desafiante como son los 42 kilómetros. Pablo Enrique, de 34 años y oriundo de Ramos Mejía, contó que la experiencia fue “excelente”. “Fue muy linda, la viví con mucha emoción, contento, me divertí”, contó el participante, que trabaja en marketing y es aficionado del running hace varios años.

“Y a partir de la inscripción en la maratón en marzo ya la empezás a correr porque te cambia la mentalidad, te empezás a cuidar en un montón de aspectos. Empecé a cuidar las comidas, dormir mejor, suplementar la alimentación y planificar todo”, contó Pablo sobre su preparación y precisó que completó el recorrido en poco más de 5 horas.

Pablo completó su primera maratón en poco más de 5 horas

En el tramo final, cuando el cansancio se hace presente, es fundamental la voluntad. “Después del kilómetro 35, mi cuerpo iba por inercia y empezás a correr con la cabeza. Vas con lo que te queda y te acordás de todas las veces que cancelaste un plan, que corriste con lluvia, que viste menos tiempo a tu familia”, aseguró.

Jorgelina Cañete, 34 años, viajó desde Gualeguay, Entre Ríos, para hacer su primera maratón en Buenos Aires. “La experiencia fue maravillosa”, reveló. “A medida que pasa el tiempo, los kilómetros empiezan a pesar un poco más y más pero empieza a trabajar la cabeza y ahí es donde aparecen los afectos, los recuerdos y todo lo que hiciste para llegar hasta donde estás. El camino no es fácil, es de mucha constancia y de siempre tratar de ser positivo”, aseguró la joven, que trabaja como empleada administrativa.

Para Jorgelina la maratón se trató de mucha constancia y de mantenerse positiva

“Pensé que el running era muy individual cuando comencé y realmente estaba equivocada. Nunca estás solo, siempre hay gente que te acompaña. Es un deporte que me ha hecho conectar conmigo misma y conocer a personas, que te nutren y que hoy pertenecen a mi vida y les tengo un cariño enorme”, contó Jorgelina, que recuerda con nostalgia como en 2023 empezó su preparación para sus primeros 5 Kilómetros.

Tras la llegada, la felicidad es total para los corredores. “Para el after hubo mucho estiramiento, una buena parrillada con una birra bien fría. Con la medalla colgada emprendí la vuelta a casa con la emoción de haber cruzado la meta. Todo sacrificio tiene su recompensa y lo volvería hacer”, concluyó la corredora.

Los corredores destacaron la parte social del evento

Michelob ULTRA acompañó a los corredores en la llegada

En la llegada de la Maratón de Buenos Aires, Michelob ULTRA recibió a los corredores con un stand pensado especialmente para ellos y para celebrar el desafío cumplido. Entre las propuestas, hubo un espacio de fotos con una copa inspirada en la tradicional “Man of the Match” del Mundial, donde cada corredor podía sumar su nombre y el tiempo que había registrado en la competencia para llevarse un recuerdo personalizado.

Los corredores se llevaron una fotografía para el recuerdo

También se dispuso una zona de espejos para que los participantes pudieran sacarse fotos y compartir el momento junto a sus compañeros. El stand estaba pensado especialmente para que los corredores puedan compartir su logro en las redes sociales.

Los corredores pudieron disfrutar de una experiencia pensada para ellos

La experiencia también invitó a los maratonistas a contar en primera persona cómo habían vivido la carrera. Para eso, la marca entregó carteles en los que podían escribir sus sensaciones y compartir lo que significó completar este reto deportivo. Además, como parte de la propuesta de acompañamiento después del esfuerzo físico, Michelob ULTRA entregó capas térmicas para ayudarlos a regular la temperatura corporal una vez finalizada la competencia.

Los corredores expresaron su felicidad por completar el desafío

Michelob ULTRA acompañó a los participantes en la llegada

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