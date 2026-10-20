“El deseo de Silvia era volver a ver el mar”: la lección de un grupo de médicos que llevó a su paciente hasta la orilla de la playa

Hay historias que logran trascender las fronteras y emocionar a miles de personas por la sensibilidad que transmiten. En esta oportunidad, una escena ocurrida en España se volvió viral en las redes sociales y conmovió a los usuarios por un gesto de solidaridad y humanidad. La protagonista fue una mujer que atravesaba una situación delicada de salud y que, gracias a la colaboración de un equipo médico, pudo cumplir un deseo muy especial: volver a contemplar el mar por última vez.

Se trata de Silvia, una paciente que tuvo la oportunidad de regresar a la playa gracias a la intervención de los profesionales del SAMU 061 de las Islas Baleares. La iniciativa forma parte de una propuesta del servicio de salud destinada a cumplir los deseos de pacientes que se encuentran en la etapa final de sus vidas.

Los profesionales del SAMU 061 organizaron un traslado especial para que la paciente pudiera llegar hasta la costa (Foto: Instagram @ib_salut)

El momento quedó registrado en un video que posteriormente fue compartido por el Servei de Salut de Baleares a través de sus redes sociales. En las imágenes se observa cómo el personal sanitario organizó un operativo especial para trasladar a la mujer hasta la costa y permitirle disfrutar de una experiencia que tenía un enorme significado para ella.

La emotiva historia tuvo lugar en las Islas Baleares, España, y se difundió a través de las redes sociales (Foto: Instagram @ib_salut)

El emotivo momento en el que una mujer cumplió su deseo de volver a ver el mar

Para concretar el traslado, los profesionales utilizaron una camilla y brindaron la asistencia necesaria para que Silvia pudiera llegar hasta la orilla de manera segura. Una vez allí, la mujer disfrutó del paisaje y recorrió parte de la costa acompañada por sus allegados.

Los profesionales del SAMU 061 organizaron un traslado especial para que la paciente pudiera llegar hasta la costa (Foto: Instagram @ib_salut)

La escena estuvo marcada por la emoción de quienes participaron de la iniciativa. Los profesionales que hicieron posible el encuentro también contemplaron el momento. “El deseo de Silvia era volver a ver el mar y se ha hecho realidad”, expresaron desde el servicio de salud en la publicación que acompañó al video.

Los profesionales sanitarios permanecieron junto a la paciente durante toda la experiencia (Foto: Instagram @ib_salut)

Una vez finalizada la visita, Silvia recibió nuevamente la asistencia del personal sanitario para regresar a la ambulancia y continuar con su traslado.

La publicación también incluyó un mensaje de agradecimiento para todas las personas que colaboraron con la iniciativa. “Una historia que nos recuerda que cuidar también es escuchar, acompañar y ayudar a hacer posibles los deseos de las personas”, escribieron.