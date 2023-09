En 2016, una denuncia de la DEA dejó el megaproyecto en estado de abandono

Desde hace décadas que en Pilar abundan los proyectos inmobiliarios. Se construyeron cientos de barrios cerrados, grandes, medianos, pequeños; varios shoppings “a cielo abierto” y otros cerrados; también algunos hípermercados. Pero entre todas estas obras, la iniciativa que impulsaba el empresario Mateo Corvo Dolcet en 2014 se destacaba. No era una más. Todo lo contrario: brillaba por su singularidad y por la ilusión que despertaba entre los vecinos de la zona.

La firma que él presidía, la Sociedad Pilar Bicentenario SA, no solo proyectaba la construcción de dos urbanizaciones, Pilar Bicentenario e Insula Urbana, con barrios cerrados, oficinas, una universidad y un shopping. También -y esto fue lo que más interés generó- se proyectaba allí mismo, en el kilómetro 46 del ramal Pilar de la Panamericana, localidad de La Lonja, el emplazamiento de una nueva estación de tren que, según prometían sus impulsores, permitiría a los pilarenses llegar a Retiro en una hora. El proyecto contemplaba, a su vez, la construcción del famoso Pilar Parking, un estacionamiento pago de cinco pisos con 920 cocheras donde los vecinos podrían dejar sus autos junto a la nueva estación y, así, subir al tren que los llevaría directo a Capital.

Render de un sector del proyecto de Sociedad Pilar Bicentenario SA (2014)

“Hoy, la ida y vuelta en auto cuesta una fortuna y toma tres horas de cada día”, afirmó el empresario Mateo Corvo Dolcet en una entrevista, en campaña de promoción de su megaproyecto. Por entonces las vías del Belgrano Norte ya pasaban por La Lonja, pero no había estación, por lo que el tren seguía de largo hacia su terminal, Villa Rosa. El proyecto de Corvo Dolcet no contemplaba solo crear una estación, sino también ofrecer dos tipos de servicios: uno estándar y otro Vip. Este último incluía un tren diferencial con vagones con conexión a Wi Fi, aire acondicionado y vidrios antivandálicos, que conectaría a los usuarios de manera directa con Retiro.

Render de Estación Panamericana de la línea Belgrano Norte, que iba a ofrecer dos servicios, uno estándar y otro Vip.

En ese entonces, la idea de invertir en el nuevo proyecto estaba en boca de los vecinos de la zona, aunque muchos temían que la empresa no lograra negociar con Ferrovías la creación de la nueva estación de la cual dependía gran parte de este plan. “Lo más loco es que lo que pensaban que no se iba a hacer, que era la llegada del tren, se hizo. Y lo que todos estaban seguros que se hacía, el estacionamiento, nunca se terminó. El tren llega y el parking no está...”, dice un vecino a LA NACIÓN.

En redes sociales se promovía la inversión en Pilar Parking a través de un sistema de "Pool", donde las ganancias se distribuirían de forma proporcional entre todos los inversores

El truncado proyecto millonario

En total, se construirían 500.000 metros cuadrados cubiertos. El puntapié inicial fue la edificación del polo de transporte, que comenzó en agosto de 2014. “Se están prevendiendo las cocheras y ya hay 280 colocadas sobre un total de 840 que salieron a la venta”, dijo en octubre de ese año Roberto Ledo, presidente de la inmobiliaria Bullrich, a cargo de la comercialización del emprendimiento. La idea original, según había anunciado la empresa constructora, era que esta primera obra iba a estar terminada para julio de 2015. Luego avanzaría con el resto del proyecto. La empresa solo había logrado terminar Pilar Parking y una parte de la estación cuando llegó la denuncia, en septiembre de 2016.

En el predio trasero del estacionamiento parece un pantano tras las lluvias de los últimos días. Gonzalo Colini - LA NACION

Se trataba de una carta de la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Notificaba que un grupo colombiano dedicado al narcotráfico y al lavado de activos tenía vínculos con personas físicas y jurídicas “radicadas dentro del territorio argentino”, y que “el grupo criminal se encontraba liderado por José Piedrahita Ceballos, de nacionalidad colombiana, y tenía contacto directo en la Argentina con el abogado y empresario argentino Mateo Corvo Dolcet”. De acuerdo al informe, Piedrahita Ceballos, hoy preso en Estados Unidos, había formado parte del cartel de Cali, y de “La Oficina de Envigado”, el centro de cobro del narcotráfico y las extorsiones.

Fue entonces que los terrenos de Pilar Bicentenario e Ínsula fueron intervenidos judicialmente y decenas de inversores -muchos de quienes habían comprado terrenos y estacionamientos al pozo- perdieron su dinero.

Las obras fueron suspendidas en 2016, en marco de una investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional. Gonzalo Colini - LA NACION

Según dejaron saber en un principio de la investigación los fiscales Sebastián Basso, Iglesias y Mario Villar, el narco colombiano había ingresado al sistema argentino 186.000 dólares, en una transferencia directa a Corvo Dolcet, efectuada el 20 de junio de 2008 y, a cambio, recibió el 14,75% de las acciones de la sociedad Anexo Chile SA. También financió otros proyectos del empresario argentino, quien siempre negó estar al tanto del origen del dinero de Piedrahita Ceballos.

En la causa también fueron implicados la viuda de Pablo Escobar, Victoria Eugenia Henao Vallejo y su hijo, Juan Pablo Escobar Henao. Según la Justicia argentina, los dos primeros “introdujeron y unieron” los intereses de Piedrahita Ceballos y Corvo Dolcet “con el fin de que se materialicen las variadas conductas de aplicación de fondos de origen ilícito, a sabiendas de su procedencia vinculada con el tráfico ilícito de drogas”.

Gonzalo Colini - LA NACION

El predio donde iban a tener lugar las dos urbanizaciones quedó totalmente abandonado. El único edificio que había llegado a construirse antes de que iniciara la causa, Pilar Parking, funciona desde la pandemia como un vacunatorio de la municipalidad. Hace poco también comenzaron a funcionar allí también cabinas de telemedicina que ayudan a descongestionar las filas de los hospitales y de los centros de atención primaria.

La nueva estación de la línea Belgrano Norte será inaugurado el jueves de la semana que viene. Gonzalo Colini - LA NACION

En tanto, la estación de tren que había comenzado a construirse fue finalizada por el municipio, y será inaugurada la semana próxima. No llevará el nombre de Estación Panamericana, como figura en los renders originales del proyecto multimillonario, sino Cecilia Grierson, en honor a la primera médica argentina. Tampoco ofrecerá un servicio VIP. Será una estación más de la línea Belgrano Norte.

La nueva estación llevará el nombre de la doctora Cecilia Grierson. Gonzalo Colini - LA NACION