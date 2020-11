“El estero nunca es igual: tiene vida propia y va cambiando. Hay cientos de entradas para recorrerlo en kayak, y ver de cerca yacarés, carpinchos, ciervos de los pantanos, garzas, arañas que tejen telas tan enormes y con hilos tan resistentes que hasta los pájaros quedan atrapados... Lo sé bien porque yo vivía persiguiendo animales. Pero ahora los protejo”. Ricardo Ríos era cazador. En cada rincón de esas tierras y sobre esas aguas transparentes, cada día, cada noche, blandía sus armas para hacerse de los codiciados cueros, obtener las valiosas pieles. Pero ahora sólo dispara la cámara fotográfica. “Soy uno de los primeros guías de sitio y llevo a los viajeros a hacer travesías de cinco días en lancha con acampe en una isla. La gente de ciudad viene enferma de estrés, y acá se cura”, explica él, que también sanó.

Ricardo encabeza sus excursiones desde el portal Carambola, uno de los once accesos del Parque. Muy cerca, también se desempeña como guía en el Museo Histórico de Concepción del Yaguareté Porá (corral del tigre, en guaraní). Este espacio está dedicado a mostrar la cotidianeidad de la vida rural a través de centenares de objetos muy preciados por los hombres y las mujeres del campo, como las antiguas fiambreras, esas cajas de madera que se colgaban en las galerías de las casas, o a la sombra de un árbol para conservar alimentos en tiempos en que no existían las heladeras.

Las dimensiones son gigantescas. El Parque Nacional Iberá tiene 150.000 hectáreas, mientras que el Parque Provincial Iberá aporta otras 550.000. Juntos, forman el gran Parque Iberá.



“Hay gente que venía a cazar a bordo de un tractor de los que se usaban para cosechar arroz. Pero hoy tiene una camioneta con la que hace transfers para turistas”, explica Loida Lucrecia Fader, guía de sitio en el portal Carambola los sábados, domingos y feriados. Los días hábiles trabaja como radióloga en el hospital de Concepción. “Pero esto (y abre los brazos abarcando el estero), esto no es trabajar. Yo acá –dice– disfruto”.

Es cierto que su oficina es muy atractiva. El parque alberga 1250 especies de peces, 350 de aves, 60 de mamíferos, 40 de anfibios y 25 de mariposas, y es escenario de un proyecto de reinserción de un animal magnífico como el yaguareté, entre otros trabajos conservacionistas.





Reyes de la laguna

Son como lagartijas, de apenas unos 20 centímetros. Tiernas en su torpeza, trepan con dificultad el lomo de la madre. Sin embargo, crecen hasta medir más de dos metros de largo. Los yacarés, reyes de la laguna, marcan el pulso de este complejo ecosistema.

Perseguido durante décadas por su carne y su piel, este animal del que en los esteros hay dos especies (negros y overos) también era temido por los dueños de ganado, porque puede comerse una oveja sin dificultad. Ahora, los ex cazadores llevan a los turistas a recorrer su hábitat, y les cuentan que cada nido puede albergar, en los meses de octubre y noviembre, más de 30 huevos, que hacen eclosión en diciembre.

Mucho menos impactante, pero con la simpatía como principal atractivo, otra especie que resalta en este ecosistema es la chuña, ave que se alimenta de pequeños roedores, insectos y culebras y emite un sonido inconfundible que sostiene durante horas, dialogando con otras chuñas.

Si bien están presentes en el Parque, los biólogos trabajan para reforzar la población mediante la reintroducción de ejemplares en zonas donde escasean, como por ejemplo en la reserva Rincón del Socorro. Allí están rehabilitándose tres ejemplares, dos machos y una hembra, que provienen del Centro de Reasilvestramiento Aguará, en Paso de la Patria, Corrientes.

Augusto Distel, naturalista, es el responsable de cuidarlas y cuenta que se arrancan plumas y transportan ramitas con sus picos durante 20 días para armar el nido. Recién cuando lo tienen listo se produce la cópula, y machos y hembras se alternan para empollar y cuidar a los pichones.

A diferencia de otros parques nacionales, en Iberá (agua que brilla en guaraní), los largavistas sobran a menos que uno sea fan de los insectos: la fauna es tanta y tan voluminosa que se disfruta a simple vista.

Es el único humedal del planeta que se llena exclusivamente con las lluvias. Hay unas 60 lagunas y la más grande, Luna, no es navegable con fines turísticos: se resguarda para investigaciones científicas. Pero otras sí se pueden recorrer, incluso combinando opciones.

Diego López es botero y nos lleva de paseo con cuatro medios de transporte distintos: lancha a motor, canoa arrastrada a caballo, canoa a botador (una larga caña tacuara que clava en el lecho para avanzar) y canoa que desliza caminando entre los juncos. En el recorrido vemos plantas carnívoras que se hunden en el agua cuando atrapan insectos y luego vuelven a salir a la superficie. Se llaman utricularias y tienen flores amarillas.

Seguramente se sintieron celosas del protagonismo de tanta fauna, y salieron a demostrar que los actores y actrices secundarios también participan de esta maravillosa película de acción.