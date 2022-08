El invierno pelea hasta el final

Bastante más desgastado, con el peso sobre sus hombros de dos meses interminables, lejos de su esplendor de amaneceres helados y tardes frías, ya sin contar con el sol saliendo a las ocho y teniendo noche cerrada a las seis, el invierno va perdiendo poder, pero no se resigna. La primavera aprovecha para intercalar algunos ensayos con tardes con el termómetro superando los 25ºC. Pero pronto se acaba el desacato térmico, un frente frío se prepara para atacar el sábado a la madrugada para bajarle el copete al termómetro y animarse a un amanecer polar el domingo. Disfruten de estas tardes de remera, porque la intromisión primaveral tiene fecha de vencimiento, se viene un fin de semana con viento frío demostrando que al invierno todavía le quedan algunos cartuchos y que está dispuesto a pelear hasta el final.

Jueves: nubarrones, pero sin frío

Para hoy se pueden esperar algunas lluvias aisladas, los nubarrones nos tendrán en vilo todo el día con la probabilidad de algún chaparrón pasajero, pero lo que puede llover es muy puntual por lo que no cancele nada ni sea pesimista a pesar que el jueves sea presentado con un ícono de precipitaciones. Las nubes bajas y el viento norte nos dejarían un amanecer apenas fresco, con el mercurio saliendo desde 15°C, con viento leve y cielo mayormente nublado. La inestabilidad no estará relacionada con una entrada de aire frío por lo que el mercurio lograría remontar hasta 25°C a pesar de la falta de sol, en una tarde que conservaría la inestabilidad donde alguna lluvia aislada no estaría fuera de libreto. La noche cierra con cielo parcialmente nublado y 18°C.

Viernes: la noche en duda

Se anexa otro amanecer lejos del frío invernal con 15°C de salida, viento leve y cielo mayormente nublado. Se espera elevada humedad a la mañana, si llegásemos a tener viento calmo podríamos tener visibilidad reducida por algún banco de niebla. El aire templado que desciende nos regalará otra tarde con valores primaverales con la máxima logrando 25°C. Hacia el atardecer comenzarán las desmejoras con probabilidad de lluvias hacia la noche, y que se extiendan durante toda la madrugada.

Sábado: mañana inestable, tarde de sol

El comienzo del sábado podría mostrar algunas lluvias débiles o tormentas aisladas hasta media mañana por lo que no se desanime si tiene planes para el día y se despierta con alguna precipitación. La veleta rota al amanecer para dejarnos una importante entrada de aire frío con ráfagas desde el sur que irán limpiando el cielo progresivamente hasta dejarnos una tarde de sol, algo ventosa con el mercurio llegando hasta 19°C. La noche se encuentra a salvo, pero atención que baja mucho la temperatura en el cierre del día, los que salgan deberán abrigarse más de la cuenta.

Domingo: de vuelta al invierno

El domingo nos devuelve al invierno con un amanecer de 4°C en la ciudad y 2°C en el conurbano donde el viento podría dejar la sensación térmica en bajo cero obligando a un atuendo casi esquimal a los que salgan temprano a comprar el diario y las facturas. Atención los que sufran los bruscos descensos de temperatura porque la mínima caerá trece grados con respecto al día anterior. Se estima una jornada a pleno sol con el mercurio frenado por la circulación de aire frío recortándose en solo 13°C. A pesar del desplome de la temperatura se puede planificar actividad al aire libre si se abrigan lo suficiente.

Spoiler alert

El lunes conservará el cielo despejado, pero mantendrá el frío con 6°C de mínima y 15°C de máxima. A partir del martes sube la temperatura con mínimas de más de 10°C y máximas merodeando los 20°C durante toda la semana.

Eso es todo, amigos. Buenas noticias para los friolentos que ayer gozaron con 25°C, nos quedan dos jornadas completas sin viento frío con tardes cálidas repitiendo ese registro. Esperemos que las lluvias de hoy sean muy aisladas y que todos puedan llegar secos al trabajo. Quedará la lupa puesta en la noche del viernes, a pesar de que la lluvia pueda cancelar la salida, las precipitaciones no merecen una calificación negativa en este escenario de déficit hídrico e incendios forestales.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli