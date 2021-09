El motivo oculto detrás del último encuentro entre el príncipe Andrés y la reina Isabel

El príncipe Andrés se encuentra en una situación legal crítica. Según las fuentes del diario británico The Mirror, el duque de York se escapó de Royal Lodge en Windsor para evitar que los abogados de Virginia Giuffre, quien lo denunció por abuso sexual, le entreguen los documentos de demanda.

Giuffre denunció que el multimillonario Jeffrey Epstein la obligó a tener relaciones sexuales con el príncipe en tres ocasiones cuando tenía 17 años. El duque niega las afirmaciones.

Virginia Giuffre fotografiada con el príncipe Andrés en Londres en 2001 BBC Mundo

De acuerdo con el medio británico, para no ser notificado, el príncipe condujo desde Windsor hasta Balmoral, la casa de verano de la reina Isabel en Escocia, para almorzar con ella este martes. Andrés fue fotografiado en un bosque a unos diez kilómetros de la residencia con su equipo de seguridad. “Fue visto alrededor de las 13 mientras que a la monarca se la vio saliendo de su propiedad aproximadamente noventa minutos después, aunque no se volvió a verlo y se cree que se fue por otra salida”, informa The Sun.

Una fuente le dijo al periódico: “El príncipe Andrés llegó justo antes de las 13 y, alrededor de las 14.30, la reina se fue, pero él no estaba a la vista. Su conductor luego salió solo en su Range Rover, pero el duque no estaba allí”.

Un informante le dijo a The Sun: “Andrew se estaba volviendo loco dentro de Royal Lodge durante las últimas semanas. No iba a montar a caballo y no podía salir a la calle debido a los intentos de entregarle los documentos legales. Sabe que está mucho más seguro en Balmoral, la finca de la reina”.

La reina Isabel y su hijo Andrés, cuando el príncipe todavía hacía apariciones públicas Archivo

Por el momento, el príncipe hasta ahora no respondió a la demanda, que fue presentada el 9 de agosto. Giuffre reclama daños y perjuicios por problemas emocionales y angustia, que podrían ascender a millones de libras si su caso tiene éxito. Sus abogados ahora regresarán a la Corte el 13 de septiembre para solicitar más tiempo si los documentos no se pueden entregar.

Andrés se vio obligado a renunciar a todos los deberes reales en noviembre de 2019 cuando el escándalo envolvió a la casa real. Se comenta que el duque se siente cada vez más frustrado con su equipo legal que le ordenó permanecer en silencio mientras investigan la demanda civil. La premisa es revisar cada detalle con precisión exacta para asegurarse de que no haya obstáculos en el camino.

LA NACION