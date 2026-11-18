Recorridas quincenales para visitar la terminal de Retiro, una experiencia imperdible para los amantes de las joyas incunables de la Buenos Aires

Un edificio -un verdadero palacete francés- levantado en un solo bloque y dos naves paralelas de corte industrial de 250 metros de longitud conforman una pieza única, un verdadero ícono de la geografía porteña, una postal inequívoca de Buenos Aires.

“A diferencia de la estación Plaza Constitución, que fue impulsada para fomentar el transporte de mercaderías, Retiro tuvo como primera finalidad la utilidad para pasajeros”, explica Mariana, una de las guías responsables de conducir las visitas abiertas a todo público que permite acceder a la historia y curiosidades de la terminal ferroviaria del Ferrocarril Mitre y recorrer zonas vedadas para el común de los mortales.

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“Decidí traer a mis nietos, porque, en esta estación trabajaron mi abuelo y mi padre, es parte de nuestra familia”

Tan a la vista de todos, enfrentada a la Torre Monumental y a los amplios jardines diseñados por el paisajista franco-argentino Carlos Thays, la terminal de Retiro no siempre es admirada y apreciada en su verdadera envergadura.

Pero no sólo se trata de arribos y alejamientos, valijas, pasos apurados, silbatos de guardas y estruendos de locomotoras. Retiro también fue escenario para el rodaje de escenas de films como El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, y Nueve reinas, de Fabián Bielinsky. Algunos de sus rincones también albergaron a los actores de las recordadas ficciones televisivas Rolando Rivas, taxista y Estación Retiro.

Los andenes se encuentran emplazados en las dos naves de corte industrial con techos vidriados, una realización arquitectónica de dimensiones generosas y perspectiva asombrosa Soledad Aznarez

Tres jóvenes estudiantes de arquitectura consultan sobre cómo hacer para inscribirse para participar de las visitas: “Tenemos que preparar un trabajo sobre el edificio”, comentan y se lamentan por no haberse enterado antes sobre la posibilidad de realizar estas travesías exclusivas sobre los recónditos rincones y las historias secretas bajo las ampulosas cúpulas testigos de más de un siglo.

Su nave central fue el marco perfecto para experiencias flash mob, así como también conformó la grilla de locaciones de algunas ediciones del Mundial de Tango de Buenos Aires y conciertos de música clásica.

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La Fanfarria Militar Alto Perú, del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín convirtió al hall de arribos y partidas en un coliseo con platea populosa como si se tratase de un anfiteatro del teatro griego antiguo.

“Decidí traer a mis nietos, porque, en esta estación trabajaron mi abuelo y mi padre, es parte de nuestra familia”, reconoce Matilde, mujer de cabello entrecano que no puede evitar los ojos humedecidos.

Entre literatura y gastronomía

Witold Gombrowicz, Eduardo Sacheri, Julio Cortazar y Martín Kohan son solo algunas de las plumas que han situado su poética en esta geografía. “Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos”, sostuvo Fernando Pessoa. Declaración de principios que bien vale para tantas historias tejidas en torno a estos andenes centenarios. Despedidas definitivas, reencuentros. Abrazos y lágrimas. De cuánto han sido testigos estos muros y aquellos vidrios que conectan los andenes con la inmensidad celestial.

Por su valor patrimonial y el flujo de pasajeros es comparable con las más importantes terminales del mundo Fabián Marelli

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Si se contabiliza el flujo de pasajeros que pisan sus baldosas de un verde inusual, ocupa el tercer lugar en el podio, por detrás de Plaza Constitución y Once, pero su edificio y su valor histórico la sitúan en un lugar de privilegio a nivel nacional y en Latinoamérica.

El grupo de visitantes dispuesto a iniciar la travesía por los rincones de la estación, muchos de ellos con acceso vedado al público general Soledad Aznarez

A metros, el Río de la Plata limita el suelo continental, más allá la vanguardia de Puerto Madero; del otro lado las elegancias del edificio Kavannagh y los oropeles desteñidos de Florida. La parisina calle Arroyo y las barrancas que dan sobre Libertador como testigos. El Museo Nacional Ferroviario y el exclusivo restó Chuchú en uno de sus extremos.

Todo un universo merodea a la estación que definió el nombre de un barrio. Porteñísima y distinguida. La estación Retiro fue y es testigo de la historia del país.

La Torre Monumental, conocida como "Torre de los ingleses", testigo del movimiento de la estación ferroviaria Soledad Aznarez

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“La estación se inauguró el 2 de agosto de 1915 bajo la presidencia de Victorino de la Plaza y se puso en valor en 2015”, remarca la conductora de la travesía a la veintena de curiosos vecinos en modo turista. Retiro luce imponente, limpia y brillante, y en este escenario profundizamos en su historia.

Los vecinos y turistas aprovechan la excursión para tomar fotografías de la fachada del edificio, un clásico de la postal porteña Soledad Aznarez

Secretos entre rieles

La luminosidad natural y artificial de Retiro permite apreciar algunos hitos incunables, como el mapa original de grandes dimensiones que remite a la inauguración de la terminal y grafica el recorrido de los ramales del norte argentino, custodiado por el busto de Bartolomé Mitre, primera parada de la senda. Más allá, un recuadro en el piso recuerda cómo eran los mosaicos originales de un verde, por cierto, muy particular y de compleja reproducción.

El mapa original que contiene los recorridos del otrora Ferrocarril Central Argentino y el busto de Bartolomé Mitre Soledad Aznarez

Algunas fotos de época, en riguroso sepia, son ofrecidas a los visitantes para contrastar el tiempo aquel con el actual y, por cierto, las diferencias no son tan agudas.

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Los visitantes pueden acceder a fotos de archivo que recorren la historia del lugar Soledad Aznarez

Es la segunda terminal más imponente de Argentina -luego de la primacía de Plaza Constitución-y responde a líneas pródigas. Su construcción remite a los parámetros arquitectónicos que se correspondían con el llamado Beaux-Arts, movimiento nacido en la École des Beaux-Arts de París a fines del siglo XlX y principios del posterior.

“La arquitectura del edificio principal es academicista francesa y la estructura que cobija los andenes es de inspiración industrial”, describe la especialista.

La arquitectura francesa del gran vestíbulo se conjuga con el corte industrial que protege a los andenes Soledad Aznarez

El imponente edificio principal es, precisamente, el prólogo a la estructura de corte industrial que alberga a los andenes. Una conjunción que se complementa desde la diversidad, pero compartiendo lo imponente de sus dimensiones.

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“El edificio se hizo en un solo bloque”, describe la guía, mientras su voz se duplica por un parlante portátil que llama la atención de los pasajeros habituales. “¿Regalan algo?”, consulta, inquisidor, un joven treintañero que acaba de descender de una formación.

Lámparas y señalética de época que se conservan a la vista de los pasajeros Soledad Aznarez

El grupo de visitantes, que se inscribió previamente para realizar la recorrida, no pasa inadvertido por quienes llegan o parten en los trenes que tienen como destinos finales las estaciones de Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre y la posibilidad de combinar con servicios a Zárate o Cardales.

Más allá, el andén eterno destinado a los coches de larga distancia que acarician el río Paraná en Rosario. Hoy se encuentran suspendidos los servicios a Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, una falencia que echan de menos miles de usuarios.

Las diversas remodelaciones y la puesta en valor de 2015 no anularon los rasgos históricos del edificio Soledad Aznarez

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“En el hall principal estaba emplazado un gran reloj que tenía una altura superior al techo de las boleterías. En su base, contaba con asientos de roble para que los pasajeros pudieran esperar allí la salida del tren”, explica Mariana, la guía.

Hoy se exhibe una réplica, en fundición de 90 centímetros, de aquel mecanismo de precisión de cuatro caras, ya que el original, que se faroleó en Retiro hasta la década del sesenta, descansa en el hall central de la estación terminal de San Miguel de Tucumán, dado que fue el primer destino de larga distancia de la línea.

Réplica de cuatro caras del reloj original que se emplazaba en el hall central Soledad Aznarez

El academicismo francés entre 1880 y 1930

Entre 1880 y 1930, nuestro país transitó un momento de esplendor como modelo agroexportador. Tiempos de opulencias. De vacas gordas, valga el simbolismo. En ese marco generoso, la arquitectura dotó a la ciudad de Buenos Aires y a las principales urbes del país de palacios que respondían a la escuela del academicismo francés.

La estación en la primera mitad del siglo pasado

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Su arquitectura exquisita le permitió a la estación terminal acceder al rango de Monumento Histórico Nacional, reconocimiento que se realizó en el año 1997. “Un claro símbolo de la idea de progreso que sustentaba la Generación del ´80”, argumentó, en su momento, la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos. Merecido.

El edificio de la estación Retiro hoy: su valor patrimonial, arquitectónico e histórico Soledad Aznarez

Al igual que Plaza Constitución, es comparable a las más destacadas terminales ferroviarias del mundo como Milano Centrale en Milán o la Estación Central de Amberes.

Corrió mejor suerte que la Estación de Orsay, en un enclave privilegiado de París, que debió ser cancelada al no poder responder al crecimiento del tráfico ferroviario y fue reconvertida en uno de los museos que no se pueden dejar de visitar al pisar la “ciudad luz” y enfrentarse a joyas de Degas, Monet, Manet y Van Gogh. Pero Retiro tiene lo suyo, incluso algunos incunables de arte arquitectónico.

Los pórticos que dividen los andenes con el hall central son originales de 1915 Soledad Aznarez

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¡Rolando y Mónica!

En la época de oro, cuando los sectores más acomodados de la sociedad se vestían elegantes para montarse al tren, se accedía a la estación a través de la “entrada de carruajes”, un callejón que da a la avenida Ramos Mejía, zurcida por decenas de paradas de colectivos en tres carriles diferentes. Actualmente, este tramo no permite el ingreso de vehículos y fue atravesado por la construcción de algunos locales comerciales de dudoso gusto.

La distintiva "entrada de carruajes" en el ingreso a la terminal, hoy solo habilitada al tránsito peatonal Soledad Aznarez

Escenas del culebrón televisivo Rolando Rivas, taxista se rodaron en esta entrada que resultaba imponente, con empedrados de calidad y muros de mármoles. En sus bóvedas, arañas de cristal ya daban cuenta de la sofisticación del lugar. Una escenografía perfecta para el amor laberíntico entre el famoso chofer interpretado por Claudio García Satur y Mónica Helguera Paz, el personaje de la actriz Soledad Silveyra.

La callejuela bajo techo permitía que los pasajeros descendiesen con comodidad. Allí eran esperados por personal que los asistía en el traslado de los equipajes. Los bultos eran depositados en montacargas que llegaban al subsuelo y, por debajo de los andenes, eran conducidos hasta el final de la estación para ser montados en los coches furgón.

Actualmente, esos pasillos interminables están destinados a áreas de servicios del personal ferroviario. En el subsuelo vive otra ciudad, son las zonas operativas que incluyen cocina, comedor y vestuario de los empleados”.

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La estructura industrial de la nave de andenes es imponente, sus columnas aún conservan el rótulo de su fabricación inglesa Soledad Aznarez

En aquellos tiempos, la estación lindaba con sus “colegas” de los ferrocarriles Belgrano Norte y San Martín. No existía la terminal de ómnibus -un espacio inmenso que no termina de encontrar la envergadura que merece una ciudad como Buenos Aires- ni el Barrio 31. En los albores ferroviarios, los trenes prácticamente finalizaban su trayecto en una zona portuaria.

No son pocos los vestigios que recuerdan el tiempo aquel. En la estructura de corte “industrial”, que sigue resultando impactante, aún se preservan las leyendas en inglés fruto de la construcción de parte de los ingleses, que fueron los responsables del tendido férreo primigenio de nuestro país.

Los inmensos parantes donde finalizan las vías también conservan las leyendas que dan cuenta del origen inglés de nuestros ferrocarriles Soledad Aznarez

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“No era un formato habitual de la época”

Las boleterías que recibían a quienes descendían en la “entrada de carruajes” aún atesoran su forma ovalada, “no era un formato habitual de la época”. Todas conservan sus materiales originales y una de ellas se mantiene intacta a cómo fue inaugurada.

La característica forma ovalada de las boleterías dentro del vestíbulo, mármoles, molduras y cerámicos de épocas se conservan intactos Soledad Aznarez

En la primera mitad del siglo pasado, los pasajeros podían apoyar sus equipajes en unas “medialunas” que aún están a la vista, pequeños mostradores que acompañan a cada ventanilla. Una rareza bien simbólica de la estación.

Los apoya equipajes también conservan su lugar original y el cuidado trabajo de herrería Soledad Aznarez

Hasta 1948 el ramal se llamó Ferrocarril Central Argentino, pero, luego de esa fecha, con la estatización de los ferrocarriles, las líneas comenzaron a llevar el nombre de un prócer. “El busto de Bartolomé Mitre lo homenajea”, indica la guía y señala la precisa escultura. Detrás de la pieza de arte, sobre vidrios biselados aún se observa la marca de agua FCA (Ferrocarril Central Argentino). El entonces presidente Juan Domingo Perón anunció en Retiro la estatización ferroviaria.

Algunas puertas sobrellevaron el paso del tiempo con entereza, sus vidrios viselados conservan la leyenda FCA Soledad Aznarez

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Del menú gourmet al fast food: “¿Se puede subir al balcón?”

Los tiempos cambiaron. En la primera mitad del siglo pasado, las damas solas se movían cautelosas y, en lo posible, alejadas de los caballeros desconocidos. En aquellas épocas pudorosas, ellas esperaban “a resguardo” en la sala de espera pertinente a la que no tenían acceso los señores. Hoy, ese recinto fue transformado en el local de una reconocida cadena de cafeterías. A metros, se conserva un rincón que preserva las baldosas originales de 1915, con un color verde muy particular.

Cafeterías y restaurantes de primera categoría hacían más llevadera la espera de la partida del tren Soledad Aznarez

Pegado al local de venta de café se encuentra una conocida casa de hamburguesas. Lo actual y veloz de su menú se contrapone con el ámbito en el que fue montada. “Aquí funcionaba un restaurante de lujo para 500 comensales destinado a los pasajeros de buen poder adquisitivo”, señala la guía, intentando que su auditorio ad hoc se sumerja en la atmósfera de aquel tiempo de opulencias y marcada diferenciación social.

El antiguo restaurante con menú selecto conserva su estructura intacta, aunque ahora, allí mismo, se despachan hamburguesas Soledad Aznarez

“¿Se puede subir al balcón?”, consulta un caballero de nieves eternas en su sien que argumenta haber cenado en el lugar como prólogo a una travesía en camarote hasta San Miguel de Tucumán.

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El balcón no es otra cosa que el espacio que ocupaba la orquesta que amenizaba las cenas bajo la imponente lámpara, que se conserva inmaculada, como testigo privilegiada del paso del tiempo que no todo destruye. El piso de madera de roble y el mostrador intacto también dan cuenta de un tiempo pasado donde los materiales, aún los utilizados en una estación ferroviaria, eran de primera calidad y, en general, importados de Europa.

Los balcones destinados a las orquestas que tocaban en vivo Soledad Aznarez

La nobleza de la construcción inglesa permitió que los edificios y trazados sobrellevaran dignamente el paso del tiempo. Una puerta clausurada vinculaba el restaurante con el sector vip para los gerentes de la empresa ferroviaria y las familias más exclusivas.

Los visitantes no pueden más que asombrarse y dejarse llevar por la imaginación. Pisar este espacio es un viaje en el tiempo.

Cúpula vidriada y la araña de cristal, podría ser el marco del foyer de un coliseo de ópera y ballet, pero se trata del antiguo comedor de lujo de Retiro que se conserva incólume Soledad Aznarez

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“Vamos a ingresar a un sector al que casi nadie tuvo, ni tiene acceso”

El punto final de la recorrida promete ser la frutilla del postre. “Vamos a ingresar a un sector al que casi nadie tuvo, ni tiene, acceso”, adelanta la guía, potenciando la expectativa. El pelotón de turistas -algunos provenientes de países limítrofes- comienza a desandar las escaleras de mármol que conducen a las plantas superiores.

“Esa gran puerta es el ingreso al tesoro”. La caja fuerte de otros tiempos tiene las dimensiones de una habitación. Aún se perciben los mecanismos de seguridad de época, hoy totalmente desarticulados y desafectados.

El antiguo tesoro de la terminal, una caja afuerte inexpugnable Soledad Aznarez

Un angosto pasillo conduce a las balconadas que enmarcan los techos de la estación. Caminar pegados a las molduras del techo y observar “de cerca” las lámparas del gran vestíbulo permiten tomar dimensión de las escalas de la arquitectura de época.

El acceso a las balconadas es un privilegio de los que eligen disfrutar de las visitas guiadas Soledad Aznarez

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“Se dice que, desde este lugar, las autoridades de la estación podían ver el movimiento de las boleterías y controlar a los empleados”, sostiene la guía, señalando la balaustrada sobre la que se acodada el jefe de la estación. La especialista invita, finalmente, a la foto “de familia” que será tomada en la terraza del edificio. Llega la frutilla del postre.

La terminal desde una inusual perspectiva vedada a los pasajeros Soledad Aznarez

Desde la azotea se divisa el incesante movimiento urbano. Cientos de transeúntes buscando su rumbo, casi una postal filosófica del destino. El letrero “Estación Retiro” al alcance de la mano. Y más allá el puerto de la ciudad.

“Aquí concluye nuestra visita, los esperamos muy pronto”, finaliza la investigadora en historia ferroviaria quien, durante más de una hora, se despachó con decenas de datos y curiosidades y no dejó de responder una sola consulta de los integrantes del grupo.

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El fin de semana pasado, cuando por sus inmediaciones circuló la comitiva que trasladó al Papa León XlV, la estación sumó otro hito a su historial. Un nuevo mojón para la terminal que fue modelo arquitectónico y se convirtió en un símbolo de la ciudad.

Para agendar

Visita guiada gratis a la estación Retiro: 1er. y 3er. miércoles de cada mes a las 15 hs. Duración: 60 minutos

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