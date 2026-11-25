El libro era de tapa dura y estaba fechado en 1895. Se lo había llevado una alumna. Claudio Valerio empezó a hojearlo y se detuvo en un párrafo. Según el libro, el primer frigorífico de Sudamérica se había instalado en Campana, la ciudad donde vive. Se llamaba The River Plate Fresh Meat Co.

Cuando se lo contó a sus amigos, se preguntó, en voz alta, si el asado -lo que conocemos como la tira de asado- también podía haber nacido ahí. Lo empezaron a cargar. Valerio, ingeniero electromecánico y, como el mismo se define, “historiador entusiasta”, se puso a investigar el vínculo entre el frigorífico de Campana y la tira de asado. Escribió cuatro libros sobre el tema.

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La planta de The River Plate Fresh Meat Co. empezó a funcionar en 1883, a orillas del rio Paraná

Veinte días hasta Londres

Su búsqueda lo llevó a George Wilkinson Drabble, un comerciante inglés que había hecho negocios con textiles, estancias y ferrocarriles y llegó a presidir el Banco de Londres y Río de la Plata. La empresa se constituyó en Londres en 1882 y al año siguiente instaló el frigorífico en Campana.

-¿Qué encontró Drabble en Campana para instalar el frigorífico?

-Era un pueblo al que hacía poco había llegado el ferrocarril. Tenía acceso a un puerto de aguas profundas y en la zona había cosechas de maíz y ganadería. Podías faenar las reses en el frigorífico y después exportarlas. Drabble fue un visionario. Vio un pueblo de la provincia de Buenos Aires y dijo que desde ahí iba a exportar carne a Europa.

El puerto y el ferrocarril le daban a Drabble una forma de sacar la carne de Campana. Pero todavía tenía que resolver lo más difícil: lograr que la carne llegase en buen estado a Londres después de unos veinte días de viaje.

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El banquero y empresario George Wilkinson Drabble

-¿Cómo hacían para que la carne llegara en buen estado?

-Había cámaras frigoríficas. Se hicieron varios ensayos. Los primeros cargamentos llevaron carne ovina congelada. La carne llegaba bien. Lo que pasa es que una pieza de oveja es mucho más chica que un cuarto delantero o trasero de vaca. Al principio se embarcaba poca carne vacuna. A medida que los ensayos daban resultado, empezaron a darle prioridad.

En noviembre de 1883, el vapor Meath llevó a Europa el primer cargamento comercial del frigorífico de Campana. Eran 7.500 reses ovinas congeladas. Según el relato que publicaron en 1912 James Troubridge Critchell y Joseph Raymond, la compañía instaló equipos de frío a bordo.

A comienzos del siglo XX, el frigorífico de Campana fue pionero en el envío a Gran Bretaña de carne vacuna enfriada, conocida allí como chilled beef. La carne viajaba entre cero y dos grados, sin congelarse. La empresa siguió exportando de las dos formas. Según un estudio de Andrea Lluch, Pablo Delgado y Vicente Pinilla, en 1909 despachó 238.815 cuartos vacunos congelados y 184.903 enfriados.

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The River Plate Fresh Meat Company Limited enviaba la carne a Europa

Gran Bretaña era el principal mercado de los frigoríficos argentinos. La compañía de Campana tenía sus oficinas en Cecil House, sobre Holborn Viaduct, en Londres. En 1914 se fusionó con Las Palmas Produce, la firma que James Nelson & Sons controlaba en Zárate. De esa unión nació la British and Argentine Meat Company.

Del puerto a la cancha

En el tramo entre Campana y Buenos Aires, el vapor Reformer tomó el relevo de la lancha nevera. Llevaba la carne hasta los buques de ultramar que esperaban en Buenos Aires. En Campana, el vapor también le dio nombre al equipo del frigorífico. El Reformer Athletic Club debutó en Primera División en 1905 y recibió 60 goles en 12 partidos. Al año siguiente, en una sola tarde, hizo once. Barracas Athletic llegó a Campana con ocho jugadores y su presidente, Winston Coe, a quien le faltaba parte del brazo izquierdo, se puso al arco. Reformer ganó 11 a 0.

Winston Coe, a quien le faltaba un brazo, jugó como arquero en el Athletic Club Barracas Gentileza

-¿Qué relación encontró entre el frigorífico y el nombre de River Plate?

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-La historia dice que uno de los fundadores del club estaba en el puerto y vio que bajaban de un barco unas cajas que decían “The River Plate Fresh”. Le gustó el nombre y lo propuso. Otros querían que se llamara Forward Athletic Club. Como había dos posturas, decidieron jugar un partido de futbol. Aunque ganó Forward, a la gente le gustaba cómo quedaba River Plate y se quedaron con ese nombre.

Años después, los dos equipos se cruzaron en la cancha. En 1909, River le ganó al Reformer 1 a 0 y 3 a 0.

Los obreros y el barrio inglés

Para explicar lo que significó la planta en Campana de fines del siglo XIX, Valerio la compara con la llegada de una fábrica automotriz. “Mucha gente dejó el campo para ir a trabajar al frigorífico. Ahí empezó la era industrial de la ciudad. En el campo, la jornada empezaba cuando salía el sol y terminaba cuando caía. En la planta había un horario de entrada y de salida”, dice. Poco después se instalaron otros frigoríficos en la provincia, entre ellos La Negra, de la Compañía Sansinena, en la actual Avellaneda, y Las Palmas, en Zárate.

Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, junto al frigorífico se formó el Barrio Inglés, donde vivían obreros, capataces y gerentes de la planta. “Todavía quedan algunos de los chalets”, dice.

Una carnicería de The River Plate Fresh Meat Co. en High Street, Stourbridge, Inglaterra, en 1910

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El asado de tira

Para averiguar de dónde venía la tira de asado, Valerio se fijó en lo que quedaba en el frigorífico cuando la carne salía rumbo a Europa.

-¿Cómo surge el asado de tira en Campana?

-A Europa se exportaba el cuarto trasero y delantero. El costillar se descartaba. Entonces, los empleados del frigorífico lo cortaban en sentido transversal, en tiras, y se lo llevaban a sus casas.

El asado de tira no subía a los barcos que iban a Europa y por eso empezamos a comerlo LA NACION

-Según su investigación, ¿cuándo se hizo popular el asado de tira?

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-Cuando empezó a venderse en las carnicerías. Para mí, se hizo más popular con el primer gobierno peronista, cuando los trabajadores tuvieron mejores ingresos y pudieron comprar más carne.

“El asado es para los que no son ansiosos”, dice Valerio, que ha sido jurado en competencias internacionales de asadores y escribió cuatro libros sobre la tira de asado, entre ellos Manual del asador.

Un libro de 1895 llevó al ingeniero Claudio Valerio a investigar si la tira de asado había nacido en el frigorífico de su ciudad

Su receta empieza con media cebolla, que pasa por los fierros calientes para limpiar la parrilla. Después acomoda la tira con el hueso hacia las brasas y la deja cocinar despacio. “Por los menos 45 minutos a fuego lento. Para tantear el calor un tip es acercar la palma de la mano a la parrilla, sin tocarla. Si se puede aguantar el calor que irradia entre 7 y 10 segundos, el fuego está en su punto”, dice.

Sala la carne una vez que ya está marcada y, cuando llega el momento, la da vuelta una sola vez. “No hay que pincharla a cada rato ni marearla”, dice.

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“No hay nada, ni ruinas”

“El frigorífico arrancó en 1882 y cerró por primera vez en 1924, cuando se incendió. Algunos dicen que fue un sabotaje, otros que hubo un una falla técnica, pero la cuestión es que se incendió“, cuenta. El fuego empezó 30 de julio de 1924 y duró tres días. Para entonces, la planta tenía más de cincuenta cámaras frigoríficas.

El fuego empezó la mañana del 30 de julio de 1924 y duró tres días. El frigorífico de Campana cerró definitivamente en 1926

-¿Que pasó con los trabajadores del frigorífico de Campana?

-Algunos se fueron. Otros no quisieron viajar y se quedaron acá, en Campana.

Muchas familias obreras se mudaron a Dock Sud. El frigorífico Anglo de Dock Sud se inauguró en 1927. Sobre los terrenos que ocupó funciona hoy la terminal de contenedores Exolgan. Para Valerio, su nombre parece guardar algo de aquel establecimiento. “Si se reordenan las letras, se lee ‘ex Anglo’“, dice.

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-¿Qué queda hoy del frigorífico en Campana?