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Content LAB para Quini 6
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El Quini 6 hizo dos nuevos millonarios: ganaron más de $2.651 millones cada uno

Dos apuestas, una en Santiago del Estero y otra en Ceres, Santa Fe, acertaron los seis números de La Segunda y se repartieron un pozo de más de $5.303 millones

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Dos apostadores se convirtieron en millonarios tras acertar los seis números de La Segunda del sorteo N° 3416 del Quini 6. Uno compró su cupón en Santiago del Estero capital y el otro en Ceres, una localidad del noroeste de Santa Fe, cerca del límite con la provincia santiagueña. Cada uno se llevó $2.651.511.907,80.

El pozo total de esta modalidad ascendía a $5.303.023.815,60 y se dividió en partes iguales entre las dos apuestas ganadoras, que acertaron los números 00, 04, 05, 06, 08 y 26. Además, otras 40 apuestas con cinco aciertos obtuvieron premios superiores a $1.426.000 cada una.

Premios en todo el país

La modalidad Siempre Sale también repartió premios millonarios. Un total de 29 apuestas, correspondientes a Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, se repartieron $511.459.596. Cada una recibió más de $17,6 millones tras acertar cinco números: 02, 03, 11, 13, 37 y 45.

Por su parte, el Premio Extra distribuyó otros $200 millones entre 1.393 apuestas ganadoras, con un premio superior a los $143.000 para cada una.

En cambio, el Tradicional Primer Sorteo y la Revancha quedaron vacantes. Los números del primero fueron 13, 14, 15, 18, 20 y 29, mientras que los de la Revancha resultaron 00, 01, 06, 27, 42 y 45.

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6

La próxima edición del Quini 6 se realizará el miércoles 14 de octubre a las 21.15, en la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe. El pozo estimado asciende a $8.000 millones, que se distribuirán entre las distintas modalidades del juego.

Con dos nuevos millonarios y premios repartidos en distintas provincias, el sorteo volvió a renovar la expectativa de los apostadores de todo el país.

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