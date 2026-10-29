El ritual del 31 de octubre con una hoja de laurel para atraer abundancia y prosperidad

Con la llegada de fin de mes, muchas personas aprovechan para realizar distintos rituales que, según las creencias populares, ayudan a renovar las energías y atraer buenas noticias. En este contexto, existe una tradición que se lleva a cabo cada 31 de octubre y que requiere solamente dos elementos que suelen encontrarse en cualquier hogar: una hoja de laurel y un plato blanco.

Desde hace siglos, el laurel está relacionado con la buena fortuna, el triunfo y la prosperidad. Por este motivo, ocupa un lugar importante en diferentes costumbres que buscan atraer abundancia, especialmente en cuestiones económicas y laborales. A su vez, el color blanco se vincula simbólicamente con la paz, la armonía y los nuevos comienzos.

La combinación de ambos elementos da lugar a un sencillo ritual que, de acuerdo con estas creencias, permite despedir octubre, dejar atrás las preocupaciones y recibir noviembre con una actitud más positiva.

Cómo hacer el ritual del laurel del 31 de octubre

Una de las principales características de esta tradición es que no requiere grandes preparativos ni objetos difíciles de conseguir. Además, puede realizarse en cualquier momento del último día de octubre, preferentemente en un espacio tranquilo que permita concentrarse en los deseos personales.

El ritual del laurel se realiza el 31 de octubre para atraer abundancia y prosperidad (Foto: imagen ilustrativa con IA)

Para comenzar, es necesario conseguir una hoja de laurel seca que se encuentre en buenas condiciones. Lo ideal es que esté entera, limpia y sin roturas. También se necesita un plato blanco, que puede ser uno de uso diario, siempre que esté completamente limpio y seco.

El procedimiento consiste en colocar la hoja de laurel debajo del plato blanco y apoyar ambos elementos sobre una mesa u otra superficie estable. Una vez realizado este paso, se recomienda dedicar unos minutos a pensar en aquello que se desea conseguir durante noviembre.

Los pedidos pueden estar relacionados con mejorar la situación económica, encontrar nuevas oportunidades de trabajo, avanzar con proyectos personales o alcanzar una mayor tranquilidad familiar. Según la tradición, lo importante es concentrarse en una intención clara y positiva.

Qué hacer con la hoja de laurel después del ritual

Una de las dudas más frecuentes entre quienes realizan esta práctica es cuánto tiempo debe permanecer la hoja debajo del plato. Sin embargo, no existe una regla específica sobre la duración del ritual, ya que puede variar según las costumbres y creencias de cada persona.

La combinación del laurel y un plato blanco simboliza la llegada de nuevas oportunidades (Foto: imagen ilustrativa con IA)

Una vez finalizado el procedimiento, el laurel puede retirarse y desecharse normalmente. Tampoco es necesario conservarlo durante todo noviembre ni realizar algún paso adicional para completar la tradición.

Cabe destacar que no existen pruebas científicas de que este tipo de rituales atraigan dinero, mejoren la suerte o garanticen prosperidad. Su significado es principalmente simbólico y está relacionado con las creencias personales.

Más allá de esto, el cierre de octubre también puede convertirse en una buena oportunidad para revisar las metas pendientes, organizar los gastos y establecer nuevos objetivos. De esta manera, el ritual del laurel puede funcionar como un pequeño momento de reflexión para comenzar noviembre con mayor claridad y motivación.