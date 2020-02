La pareja real estuvo de viaje por Gales y contó algunas intimidades Fuente: Reuters

5 de febrero de 2020

Son los futuros reyes del Reino Unido -porque estimamos que Carlos va a renunciar al trono en favor de su hijo William-, pero al margen de la corona y de los protocolos, William y Kate son padres contemporáneos de dos niños y una niña a los que intentan criar de la forma más parecida a otros pequeños con vidas normales de su edad.

Los duques de Cambrigde realizaron un recorrido el martes pasado por varias ciudades de Gales. Kate Middleton se encontró con sus antiguos maestros de la primaria. La princesa llevaba puesto un vestido de Zara con un pañuelo de corazones muy a lo San Valentín. La pareja se puso el uniforme de trabajo de una planta de acero para visitarla tal como lo hicieron Carlos y Diana en 1985.

Cuando se detuvieron a tomar helado en el local de Joe´s Ice Cream Parlour, William se tomó un cucurucho de chocolate, mientras que Kate, por las dudas, pidió el suyo en una taza para evitar derretimientos y manchas.

Allí, durante el encuentro que compartieron con quienes se encontraban en el lugar, el príncipe de Cambridge vio a un niño leyendo el libro Room on the Broom de Julia Donaldson y confesó que es la historia que más les cuenta a sus hijos: "Se los leo todo el tiempo, me ha servido mucho para ahorrar tiempo a la hora de que se duerman los pequeños", bromeó y agregó que había podido conocer a la autora y le había hecho saber de lo fantástico y útil que era su libro: "¿Te das cuenta de cuántos padres has salvado a la hora de dormir?", le preguntó en su momento. Cuentan que William y Kate tratan siempre de ser ellos mismos los que duerman a sus hijos siguiendo horarios y rutinas estrictas.

En general, los niños suelen participar de este tipo de eventos donde el protocolo es dejado de lado. Pero aunque en esta ocasión no hayan participado, los príncipes les llevaron de regalo unos mini guantes de boxeo que les obsequiaron en un club local.