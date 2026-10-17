El truco con tapitas de cerveza que se viralizó por la serie Cautiva y que ayuda a eliminar las plagas del jardín

Desde el lanzamiento de Cautiva, la serie basada en el caso de Silvia Albarenque, se volvió furor por la capacidad que tuvieron sus creadores para recrear cada espacio de la vida de encierro de cada una de las mujeres que pasaron por el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen en Nogoyá, Entre Ríos.

La protagonista de Cautiva, la serie furor que reveló el truco de jardinería

Pero, durante el primer capítulo, en el que la novicia ingresa al establecimiento, hubo una escena que quedó marcada para todos los espectadores. En la misma, Clara Barbosa (interpretada por Carolina Kopelioff) descubre en su comida una lombriz, algo que le genera muchísimo asco tanto a ella como a su compañera. Lejos de quejarse, levanta su voz en el medio de la cena para revelarle a la Madre Superiora (Rita Cortese) un truco que le había enseñado su padre. El mismo consistía en poner en el jardín tapitas de cerveza como una trampa natural para los bichos.

Pasados algunos días, la Madre Superiora vuelve a reencontrarse con ella y le hace saber que su idea funcionó efectivamente. Pero, ¿realmente funciona este truco? La respuesta es sí. El mismo es implementado por muchos en sus propias huertas, ya que funciona como una trampa de atracción y ahogamiento (no como un repelente), ideal para capturar caracoles y babosas que dañan los brotes y hojas tiernas de las plantas. Estos animales son atraídos por el aroma de la levadura, los azúcares y la fermentación de la cerveza y, al ingresar a la tapita, mueren. De esta forma, no es necesario utilizar químicos nocivos para su exterminación.

Los insectos son atraídos por la levadura de la cerveza y mueren

Paso a paso para aplicar el truco