El truco con tapitas de cerveza que se viralizó por la serie Cautiva y que ayuda a eliminar las plagas del jardín
En la serie furor de Flow, la protagonista ingresa al convento y muestra sus dotes en jardinería; allí hace mención de un truco que se volvió viral en redes sociales por su efectividad
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Desde el lanzamiento de Cautiva, la serie basada en el caso de Silvia Albarenque, se volvió furor por la capacidad que tuvieron sus creadores para recrear cada espacio de la vida de encierro de cada una de las mujeres que pasaron por el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen en Nogoyá, Entre Ríos.
Pero, durante el primer capítulo, en el que la novicia ingresa al establecimiento, hubo una escena que quedó marcada para todos los espectadores. En la misma, Clara Barbosa (interpretada por Carolina Kopelioff) descubre en su comida una lombriz, algo que le genera muchísimo asco tanto a ella como a su compañera. Lejos de quejarse, levanta su voz en el medio de la cena para revelarle a la Madre Superiora (Rita Cortese) un truco que le había enseñado su padre. El mismo consistía en poner en el jardín tapitas de cerveza como una trampa natural para los bichos.
Pasados algunos días, la Madre Superiora vuelve a reencontrarse con ella y le hace saber que su idea funcionó efectivamente. Pero, ¿realmente funciona este truco? La respuesta es sí. El mismo es implementado por muchos en sus propias huertas, ya que funciona como una trampa de atracción y ahogamiento (no como un repelente), ideal para capturar caracoles y babosas que dañan los brotes y hojas tiernas de las plantas. Estos animales son atraídos por el aroma de la levadura, los azúcares y la fermentación de la cerveza y, al ingresar a la tapita, mueren. De esta forma, no es necesario utilizar químicos nocivos para su exterminación.
Paso a paso para aplicar el truco
- Elegir el recipiente: Se recomienda usar una tapita de plástico grande, como la que traen los productos de limpieza, o una latita pequeña. Después de lavar correctamente el recipiente, enterrar la tapita o lata al ras de la tierra cerca de los tallos u hojas que hayan sido dañados por los insectos.
- Llenar con cerveza: Colocar cerveza hasta la mitad del recipiente elegido, sin que rebalse. Es mejor si la cerveza ya está “vieja” o sin gas.
- Revisar el recipiente: Al día siguiente de haber colocado las tapitas, revisarlas y quitar los insectos molestos. No se recomienda dejar más de dos días el producto en la tierra, ya que esto puede traer moscas u otros bichos indeseados.
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