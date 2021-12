Ella 41 y el 27. ¿Las parejas que nacieron de la virtualidad se divorcian más rápido?

El domingo al mediodía se casaron Gabriela y Miguel, ella 41, él 27. La boda se hizo en el último piso de un elegante edificio de Long Island City, con vistas al East River y al recorte magistral del skyline de Manhattan. La novia había comprado todo su ajuar por Amazon y hasta fue su propia wedding planner. Como conviven desde hace cuatro años y no hay urgencias por “concretar” el vínculo, al día siguiente de la ceremonia no hubo más luna de miel que un viaje en subte a sus respectivos trabajos. Se vieron por primera vez en una fiesta dentro de su ambiente de conocidos y amigos, que ahora vendrían a ser algo así como la garantía de compra, según una investigación reciente sobre el alto índice de divorcios entre las parejas que se forman en Internet.

el perfil de NY visto desde Long island

Después de una pandemia haciendo vida a distancia, los pronósticos indican que en el futuro las personas estaremos más atentas a lo que se presenta afuera y menos dispuestas a seguir encerrados, mucho menos a seguir depositando la responsabilidad romántica en un teléfono celular, tendencia que acaban de refrendar los recién casados. “Dispuestos” significa estar alertas, mirar más y mejor alrededor, prestar atención a lo imprescindible y no quedarse con los detalles. La calle y los círculos sociales reales se convertirán sin dudas en la mejor aplicación de citas, como en el pasado. De hecho, las parejas que nacen offline tienen más chances de durar, dice Harry Benson, director de investigaciones de la Marriage Foundation. Un estudio reciente de la fundación demostró que la mayoría de las parejas que se juntaron mediante plataformas, fracasaron al poco tiempo, contrariamente a lo que se decía en ese sentido sobre la eficacia de las redes. “Estos datos sugieren que, en los primeros años de matrimonio, carecen de una red social suficiente para ayudarles a lidiar con todos los desafíos que afrontan. Con el tiempo, esta desigualdad desaparece, pero ¿por qué existe en primer lugar?” afirmaba. Savanta ComRes, la consultora que llevó a cabo la encuesta, considera que quienes se conocen por Internet tienen que empezar de cero, lo que es una desventaja: no hay quien aporte alguna pista sobre la personalidad y el pasado del sujeto con el que matcheamos. Y eso supone un salto sin red, para algunos una inversión emocional muy estresante. “Nuestros descubrimientos no desvirtúan ni desmerecen la importancia de las citas por Internet. Simplemente señalan los mayores riesgos y dificultades de conocer a un desconocido sin referencias y sin el apoyo social de otro tipo de vínculos cercanos” decía en un artículo de HuffPost.

El 12% de los casados se conoció en las redes

Entre las conclusiones del estudio elaborado sobre las respuestas de 2000 parejas casadas a partir del año 2000, se descubrió que el 12% de las que se habían conocido online se divorció durante el primer año, frente al 2% de las que se habían conocido por otro medio en ese mismo período. En síntesis, quienes conectan por la via virtual tienen hasta seis veces más probabilidades de divorciarse, en comparación con quienes se encontraron a través de amigos, en la universidad o en ambientes familiares. En ese caso, esa red de contención es clave durante las etapas iniciales de la relación, ya que al haber una historia e intereses compartidos es más fácil disipar posibles sorpresas y decepciones. En contraste, quienes se conectan por las plataformas tienen menos información el uno del otro, y eso influye en un posible desencanto posterior.

Un atardecer en Long Island

Nadie sabe cuánto durarán Gabriela y Miguel, pero los amigos y la familia se encargaron de poner sobre la mesa lo que pensaban de sus respectivas elecciones, es decir que los novios llegaron a la decisión conscientes, por ejemplo, de que existe entre ellos una diferencia de edad importante que en algún momento podrá pesar, o no, pero que en todo caso, con el apoyo de su entorno, podrán zanjar.