Por diferentes motivos los dos fueron a estudiar a la misma universidad China; ella -por una costumbre de su país- esperaba que él diera el primer paso: ¿lo daría?

Valeria es de Rusia, tenía 18 años cuando terminó el colegio y decidió ir a estudiar Literatura China a Beijing. Por otro lado en argentina estaba Nicolás, biólogo, que con 23 años consiguió una beca para ir a la misma universidad por un año a aprender el idioma.

“Yo soy de la parte de Rusia que es Siberia y queda muy cerca de China. Además mi papá en ese momento trabajaba con China y me ofreció ir a estudiar allá”, cuenta Valeria de por qué tomó esa decisión. No hablaba chino, pero antes de viajar empezó a estudiar con una profesora particular. “Cuando llegué a China empecé a hablar y ellos no me entendían, yo no los entendía a ellos, era un estrés, no podía hablar nada”, recuerda.

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Ambos vivían en el mismo edificio del predio universitario

“Yo esperaba que él me mandara mensajes”

La universidad era un predio muy grande donde los estudiantes resuelven su vida diaria allí dentro: bares, biblioteca, restaurantes y donde hacer compras. Entonces se cruzaban todo el tiempo pero no se hablaban, incluso vivían en el mismo edificio.

Había un bar para los estudiantes de la universidad donde una noche cada uno llegó con su grupo de estudio. Se conocieron y hablaron en inglés, y aunque en ese momento el inglés de Valeria estaba bastante flojo, se pudo hacer entender. Charlaron, se fueron juntos hasta sus habitaciones, Nicolás la trató de besar pero Valeria lo frenó, “No te conozco”, le dijo naturalmente y se despidieron.

Otro día se encontraron de nuevo, cada uno con sus amigos, en un restaurante y se juntaron a charlar. “Pasamos toda la tarde hablando, volvimos juntos pero después nada. Yo esperaba que él me mandara mensajes, que me tratara de encontrar, pero nada. Entonces yo tampoco lo iba a hacer porque en Rusia nosotras no hacemos nada”, explica Valeria acostumbrada a que sea el hombre quien se encargue de cortejar. Pero Nicolás no lo hacía a pesar de que la pasaban muy bien juntos.

Los tiempos para cortejar eran distintos según la cultura y no encontraban el momento adecuado

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Pero cupido no se daba por vencido. Había una feria de Navidad en la embajada de Alemania y Valeria le dijo que lo llamaría a la mañana para despertarlo e ir todos juntos. Ya en la feria, cuando habían pasado varias horas de estar ahí un amigo le preguntó: ¿dónde está Nicolás? Y fue en ese momento que Valeria se dio cuenta de que se había olvidado de llamarlo.

“Yo tenía esa responsabilidad, le había dicho que lo iba a despertar, entonces me sentí muy culpable. Fui a la universidad y él estaba solo en su dormitorio porque todos nos habíamos ido”, recuerda Valeria.

“Para mí es serio o nada”

A Valeria se le ocurrió hacer algún gesto lindo para pedir perdón. En el área de los dormitorios había un sector con mesas y sillas, era un sitio abierto donde muchos se juntaban a charlar y a estudiar. Valeria lo invitó a ese lugar y lo esperó con un chocolate caliente. “Ahí como que capaz, no sé si por el gesto él sintió como alguna conexión y desde ese día empezamos a salir”, asegura Valeria.

Nicolás le dijo que él no estaba buscando nada serio, a lo que Valeria le respondió: “Para mí es serio o nada”. Y sin volver a tocar el tema siguieron viéndose cada día.

“Todo fue natural, rápido, no es que nos pusimos de acuerdo en que somos novios. Empezamos a salir todos los días, a comer juntos, a hablar todo el día, y naturalmente empezamos a ser novios”, cuenta.

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El primer beso fue luego de que Nicolás volviera del cumpleaños de una amiga, pasó por la habitación de Valeria para saludarla. Estaban hablando afuera en el pasillo y se dieron su primer beso.

Con su perro Simba

Hay que recordar que Nicolás solo iba a estar un año en el país asiático. Pero lo cierto es que China le gustó, le pareció un país con muchas oportunidades e interesante. “Había otra forma de ganar la beca adentro de la universidad si sos uno de los mejores de tu grupo. Y él ganó la beca para el próximo medio año”, explica Valeria. Luego se volvió a postular y así consiguió quedarse dos años becado.

Cuando terminaron sus estudios Nicolás consiguió trabajo en Shenzhen, una ciudad al sur del país y se mudaron juntos. Enseguida Valeria consiguió trabajo en el mismo edificio en el que trabajaba Nicolás.

Adoptaron a un perrito al que le pusieron Simba, y todo parecía funcionar perfecto hasta que llegó el 2020.

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“Leo los primeros mensajes raros de un virus”

Si bien los dos estaban contentos con el país asiático sabían que no era ese el lugar definitivo donde querían vivir, pero no decidían cuál sería el lugar en el mundo adecuado para ellos.

En enero del 2020 se fueron con amigos de vacaciones a Sri Lanka, “me acuerdo que estábamos sentados en el avión y leo en mi celular los primeros mensajes raros de un virus pero nos dijimos que probablemente no era nada”, recuerda Valeria.

Sin embargo, algo les llamó la atención: en sus primeros días de vacaciones empezaron a ver ambulancias que iban y venía y el miedo empezó a apoderarse de ellos. Lo que más los angustiaba era que ellos en China tenían todo: documentos, muebles, ropa, computadora, plata y su perro.

Ante la imposibilidad de volver a China se fueron para Siberia a la casa de la familia de Valeria. “Vengan tres semanas y después vuelven”, les dijo el padre.

Llegaron primero a Moscú con 30 grados bajo cero, un sweater y un jogging. La familia de Valeria no habla en inglés, así que la comunicación con Nicolás fue un gran desafío.

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Tenían que encontrar la forma de llevar sus cosas de China a Rusia

Pasaron tres meses y se dieron cuenta de que tenían que empezar a pensar en instalarse allí. “Conseguimos un vuelo de emergencia que estaba yendo desde China a Rusia e hicimos como un tremendo plan para que Simba, nuestro perro, llegara a una persona desconocida que nos podía llevar al perrito hasta Rusia en ese avión. Estaba todo súper mega controlado, teníamos que hacer documentos, todo muy rápido, urgente. La perrita llegó así a Vladivostok, que es otra ciudad en Rusia, pero desde mi ciudad a Vladivostok es la otra punta. Son como tres días en el tren. Buscamos a otra persona random y así logramos reencontrarnos con Simba, detalla Valeria.

Ese año trabajaron online, alquilaron un lugar para vivir, lograron que les enviaran su ropa y otras cosas de su casa en China, Nicolás aprendió ruso. Paso de todo, o casi todo.

Una noche, antes de la pandemia, cuando vivían en China, fueron a cenar a un restaurante y Valeria, con mucha emoción, creyó que Nicolás le iba a proponer casamiento, algo que después de todo lo vivido parecía ser el próximo paso. Pero no sucedió. Aunque, al llegar a su casa, encontró una ramo de flores muy grande en la cama, algunos regalos y el anillo de compromiso. Una gran emoción, y también una duda: no sabían donde celebrar el matrimonio porque sus familias vivían en distintos países.

Una boda chiquita en la casa de los papás de Valeria

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Pero ahora todo había cambiado, estaban en Rusia, en plena pandemia, y el padre de Valeria les sugirió aprovechar que estaban en uno de los países donde vivía parte de la familia para casarse. “Hicimos una boda muy chiquita, solo con mi familia, ni siquiera amigos porque no se podía. Fue en la casa de mis papás, en el jardín, todo muy lindo. Y la familia de Nico nos miraba por Google Meet- No sé que pasó con el link que estaba todo en mute, entonces ellos podían ver pero no escuchar, además en Argentina eran las seis de la mañana, todos en pijama mirando pero brindando y poniendo onda”, recuerda Valeria.

Desde Argentina, amigos y familia les prepararon un video sorpresa, y saben que les queda pendiente, aún, realizar una fiesta para celebrar en nuestro país.

Boda de Nicolás y Valeria

Besos, abrazos y un sauna con ramitas para pegarse

Después de un año en Siberia los chicos no aguantaban más el frío. Se mudaron a una parte un poco más cálida de Rusia pero, una vez que se levantaron las restricciones de la pandemia, Nicolás tenía que salir del país cada 90 días y volver a entrar. Además hacía tres años que no veía a su familia y extrañaba mucho, entonces decidieron probar suerte en Buenos Aires.

“Era una prueba, empezamos a vivir, me empezó a gustar. Poco a poco empecé a estudiar español pero aprendí la mayoría de las cosas de hablar con la gente y nos quedamos”, cuenta Valeria que ya lleva cinco años viviendo en nuestro país y su español es impecable.

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Lograron congeniar ambas culturas

Al ser de dos culturas diferentes los chicos fueron armando un mix en su relación con el que lograron el balance ideal. Sobre todo al principio había cosas del otro que les parecían raras. Por ejemplo Valeria recuerda que la primera vez que llegó a Argentina todo el mundo estaba dándose besos y abrazos, “me pareció un montón, era algo que no lo esperaba, no sabía. Yo soy de una cultura mucho más cerrada, sin tantas emociones. Sentí que la gente estaba invadiendo mi espacio personal, gente que yo estaba viendo por primera vez en mi vida me abrazaba”, recuerda. Hoy es algo que le gusta mucho de los argentinos.

En el caso de Nicolás, cuando conoció a su familia política, no tenían un idioma en común entonces hablaban por medio de gestos. La primera vez él también se encontró con una diferencia cultural que le resultó extraña. En muchas casas de Rusia tienen saunas, son a leña, llegan a los 90 grados y se puede estar tres minutos como máximo. Muchos jóvenes usan el sauna en la previa al boliche con el grupo de amigos, es algo muy común para ellos. “Juntamos ramitas de árboles para poner en agua caliente y lo utilizamos para pegarnos porque eso te relaja”, explica Valeria de su costumbre. Pero claro, Nicolás ignoraba esta costumbre y se encontró el primer día con su futuro suegro, ambos desnudos, adentro de un sauna pegándose uno al otro con las ramitas.

Hoy todas las anécdotas las recuerdan con risas y con una certeza: el amor pudo ser más fuerte que las diferencias culturales.