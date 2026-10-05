Elon Musk rompió con Shivon Zilis, aliada profesional, y ella lo despidió en redes sociales

“Es difícil pasar del amor al distanciamiento en una semana sin previo aviso, pero así son las cosas a veces”, dice el último posteo en X de Shivon Zilis, la hasta entonces pareja del magnate teconológico Elon Musk.

El mensaje resulta una declaración pública (que incluye la despedida para su ahora expareja) sobre el fin abrupto del amor. Pero antes de que ella lo confirmara ya se rumoreaba sobre esta posibilidad, luego de que varios usuarios notaran que Musk la había dejado de seguir en esa misma red social, de la que es dueño hace cuatro años, lo que derivó en especulaciones y sospechas.

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Shivon Zilis a la salida del tribunal de California donde testificó BENJAMIN FANJOY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La confirmación de Zilis, ese mensaje que publicó el 2 de octubre, desliza una ruptura intempestiva y unilateral, pero también remarca: “Me siento feliz de haber podido mostrarle a Elon lo que se siente ser profundamente comprendido, nutrido y amado pacíficamente con estabilidad y dulzura. Dada la naturaleza tumultuosa de su juventud, su alma a menudo atormentada y lo duro que lucha por la humanidad, quería que sintiera la forma de amor más profunda y estable que este mundo puede ofrecer. Mi corazón está lleno sabiendo que pude hacer eso, y espero que deje un efecto positivo duradero”.

Ese amor profundo y estable al que se refiere, sin embargo, empezó con un vínculo profesional y secretamente derivó, primero, en una especie de contrato familiar y, después, en una relación sentimental.

La madre de los hijos

Durante muchos años la prensa habló de Zilis como “la madre de los hijos de Musk”. Y aunque es cierto, ya que con ella tuvo cuatro de sus 13 hijos, el rol de Shivon en la vida privada y empresarial del multimillonario y de sus proyectos fue más interesante y, a la vez, más complejo.

Elon Musk y Shivon Zilis se conocieron cuando ella empezó a trabajar en Open AI

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Zilis nació en 1986 en Markham, Ontario, en los suburbios de Toronto. En 2008, con 22 años, se graduó en Economía y Filosofía por la Universidad de Yale. Enseguida entró a IBM, específicamente al sector de tecnologías financieras.

Después, entre 2012 y 2018, se convirtió en una de las inversionistas fundadoras de Bloomberg Beta, el fondo de capital de riesgo de Bloomberg, la multinacional estadounidense especializada en información financiera, software, datos y medios de comunicación.

Fue en ese período, concretamente en 2015, cuando tenía 28 años, que apareció en la ya famosa lista de la revista Forbes de las “30 personas menores de 30 años: los principales jóvenes inversores de capital de riesgo” en Estados Unidos. Hacía ya bastantes años que se había interesado por la inteligencia artificial.

De hecho ella misma contó que su curiosidad empezó cuando tenía 13 años. Lo explicó durante un juicio que enfrentó a Musk con OpenAI (de la que fue cofundador junto con Sam Altman y Greg Brockman): la fascinó un libro de Ray Kurzweil sobre la fusión entre la IA y la conciencia humana, tanto que lo releyó entre 10 y 15 veces. Ante el tribunal sostuvo, según The Guardian: “La IA va a ser lo más influyente que cree la humanidad”. En retrospectiva, la relación con Musk parecía escrita en las estrellas.

It’s hard to go from in love to let go in a week with no warning, but that’s just how it is sometimes 🤷🏻‍♀️



I feel happy that I got to show Elon how it feels to be deeply understood, nurtured, and peacefully loved with stability and gentleness. Given the tumultuous nature of his… https://t.co/HAOfjxrIig pic.twitter.com/lgL0GVzD2R — Shivon Zilis (@shivon) October 2, 2026

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La informante interna

Su llegada a OpenAI se produjo en 2016, durante el segundo año de vida de la compañía, gracias a sus contactos dentro de los círculos de inteligencia artificial de Silicon Valley, la región de California considerada el epicentro de la industria tecnológica, donde entabló relación laboral y personal con Elon Musk. Ocupó el cargo de asesora y se convirtió en la persona más joven en integrar su consejo de administración, puesto que mantuvo hasta 2023. Fue ahí que, como cuenta El País, “trabajó mano a mano con Musk”.

De todas formas, como el mismo medio asegura, tanto de ella como de la relación “se sabe poco”. Se sabe, sí, que entre 2017 y 2019 entró a Tesla, empresa en la que Musk se incorporó como inversor principal y presidente del consejo administrativo en 2004, y de la que asumió el control total en 2008; y después a Neuralink, fundada por él en 2016 y centrada en implantes cerebrales.

En el juicio mencionado previamente (una demanda que Musk inició contra sus exsocios de OpenAI alegando que habían convertido una organización sin fines de lucro en una empresa) quedó claro que, ya en esos momentos, la relación entre ambos iba un paso más allá de lo profesional. The Guardian muestra un intercambio de mensajes que dejan en evidencia que Zilis había pactado con Musk para actuar de informante interna.

“¿Preferís que mantenga una relación cercana y amistosa con OpenAI para que la información siga fluyendo o que empiece a distanciarme? El tema de la confianza está a punto de complicarse, así que cualquier consejo sobre cómo actuar correctamente con vos será bienvenido”, le escribió ella en un mensaje de 2018.

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Pero la relación sentimental recién iba a conocerse públicamente, casi por un desliz, en 2022.

“Mejores genes para mis hijos”

De hecho, fue en julio de ese año cuando el nombre de Zilis llegó a la prensa estadounidense. Business Insider dio la primicia de que habían tenido gemelos el año anterior. El periódico español detalla: “Una petición judicial para cambiarle el nombre a los niños llevó a la prensa estadounidense a descubrir su nacimiento y, por tanto, la relación entre Musk [...] y Zilis”.

Shivon Zilis es la madre de cuatro de los 13 hijos de Musk (Foto: https://x.com/shivon/photo)

Aunque eso no planteaba un vínculo romántico: Greg Brockman, quien fuera su jefe en Open AI, contó que en 2021, cuando nacieron los gemelos, ella no develó la identidad del padre, y que el embarazo “había sido mediante fecundación in vitro y que su relación con Elon era totalmente platónica”.

Hasta entonces, ni ella ni él habían hablado de una relación de pareja. En 2023, para la biografía de Musk que escribió Walter Isaacson, Zilis describió la situación como “uno de los vínculos amistosos más significativos”, según reprodujo El Mundo, y dijo que, al conocerlo, le había expresado su deseo de que se mantuvieran cerca durante toda la vida.

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En ese mismo relato explicó cómo tomó la decisión de ser madre: Musk quería que las personas inteligentes tuvieran hijos y la alentó a ella a tenerlos. Le dijo que podía elegir entre un donante de esperma o la persona que más admiraba. Y la decisión, dijo ella, fue sencilla. Lo resumió así: “No podría pensar en mejores genes para mis hijos”, refiriéndose a la elección por Musk.

Su espacio seguro

Después llegó Arcadia, que nació en febrero de 2024 y se supo públicamente en junio de ese año. Musk dijo entonces que la niña no había sido ocultada y Zilis confirmó su nombre en X cuando cumplió un año. Según la prensa, esta vez la opción fue gestación subrogada. El cuarto hijo, Seldon Lycurgus, nació en 2025, pero no trascendió más información al respecto.

La primera vez que se la vio a Zilis junto a Musk fue en la cena de investidura de Trump en 2025 (AP Photo/Jacquelyn Martin) Jacquelyn Martin - AP

Musk suma 13 hijos vivos de distintas relaciones, pero fue él mismo quien dio el puntapié para que los titulares hablaran de Zilis como “la madre de sus hijos”, ya que así se refirió a ella en aquel juicio.

A su vez, ella detalló que Musk iba y venía, y que cuando los visitaba, se hospedaba en su casa en Texas, ese “lugar seguro” a al que hizo mención en su mensaje en X anunciando la ruptura: “Siempre fuimos su espacio seguro. Un lugar donde todos nos alegrábamos enormemente de verlo y que siempre estaba lleno de felicidad y amor, no de guerra, en contraste con su existencia por lo demás militante (un descanso necesario del campo de batalla donde podía recargar su corazón y su alma antes de volver a salir)”.

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A esta interacción peculiar se suma el dato de que en 2024, el mismo año en que nació Arcadia, Musk tuvo un hijo con la escritora infantil e influencer conservadora Ashley St. Clair. Solo se conocieron las iniciales del bebé: R.S.C. Y lo mismo había sucedido ya en 2021: el mismo año en que nacieron los gemelos, Musk fue padre de otra niña que con la cantante Grimes, también mediante subrogación.

La revista Forbes, de hecho, se refiere a la relación entre Elon y Shivon como una historia que no encaja “en las categorías habituales con las que se narran las relaciones sentimentales: amistad, colaboración profesional, maternidad y pareja convivieron en una estructura privada que apenas se dejaba ver desde fuera”. Una estructura completamente atípica.

“Lo amé más que a la vida”

La relación entre ellos fue tan atípica que la prensa recién le empezó a prestar atención después de conocer sobre estos hijos y de alguna que otra aparición pública juntos. En enero de 2025 asisitieron a la asunción de Donald Trump, en cuyo gobierno Musk tuvo un breve paso ocupando el cargo de codirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Dejó el puesto poco después, en mayo de ese mismo año.

Todos los medios concuerdan en que Elon y Zilis no mostraron gestos de afecto, pero sí se dejaron fotografiar conversando con Ivanka Trump y con Jeff Bezos. Para los principales tabloides esta primera aparición se interpretó como la consolidación de una pareja oficial, después de años de hermetismo.

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He who looks to the stars ✨♥️ pic.twitter.com/o8osmcX0dy — Shivon Zilis (@shivon) August 23, 2026