Ayer, martes 27 de febrero, cumplió 92 años el contador, economista y político Alieto Guadagni. El exministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, uno de los hombres que más sabe en materia energética, los celebró con un encuentro en el tradicional Club Francés, en el corazón de Recoleta.

Teresa González Fernández, Carlos Leiva, Dante Sica, Jorge Hugo Herrera Vegas, Miguel Corvo y Marcelo Garriga

Su mujer, Nora Luzi, estuvo detrás de cada detalle. Y fue también la fotógrafa oficial del evento, que tuvo 30 invitados entre economistas, políticos y periodistas. “No hubo otros parientes porque a los 92 años ya no me quedan... Pero estuve rodeado por personas que forman parte de mi vida, a muchos los he tratado académicamente ya que, por mi edad, he sido profesor de algunas personas que hoy son políticos importantes”.

Alieto Guadagni, Pablo Gerchunoff, Alberto Taquini y José Claudio Escribano en el Club Francés

Eduardo Amadeo, Ricardo López Murhy (quien fuera estudiante "distinguido" del homenajeado), Juan Carlos de Pablo y Guadagni

Guadagni dedicó algunas palabras al diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, quien alguna vez fue su alumno: “Tengo un gran recuerdo de él porque, allá por el 72, me volvía loco con las preguntas que me hacía. Me obligaba a ir bien preparado, no me iba a permitir ir a dar mi clase como una simple frivolidad. Era un estudiante distinguido. Porque están los alumnos que hacen preguntas porque no saben nada y los que estudiaron mucho, como López Murphy, y les aparecen muchos interrogantes. Además, era el líder entre los otros estudiantes”.

José María Dagnino Pastore, Archibaldo Lanús y Rodrigo Azaretto, presidente del Club Francés

El encuentro fue el Club Francés, en la calle Rodríguez Peña, con la presencia de Rodrigo Azaretto, su actual presidente, un distinguido historiador. Entre los invitados también estuvieron Juan Archibaldo Lanús (“Archie, un gran embajador”, insiste Guadagni), Teresa González Fernández, presidente de ALPI (“quien fue candidata a vicegobernadora bonaerense y que estaba recién llegada de Roma, donde fue testigo de la santificación de Mama Antula”, cuenta) y Héctor Maya, del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande.

La lista de invitados fue conformada, principalmente, por exfuncionarios que lo acompañaron en distintas gestiones. “De mis años en todos los gobiernos con los cuales he estado: con Duhalde, con Menem... vinieron economistas y autoridades del mundo de la energía. También estuvo representada la vieja guardia peronista: desde Julio Aráoz a Sergio ‘Checho’ Basile”, enumeró el economista.

La política y la actualidad nacional coparon gran parte de las conversaciones. “Todo fue en armonía, mientras más preparada y estudiosa es una persona, más tolerante es y más entiende la otra posición”, asegura Guadagni. El tema central, según sus propias palabras, fue “la preocupante situación en la que está el país”. Y aclara: “Estaba rodeado de López Murphy y de una cantidad de economistas como Juan Lach... ¿cómo no íbamos a tener un intercambios de ideas? El país exige grandes definiciones y una organización que dure varias décadas. En definitiva, necesitamos un verdadero acuerdo nacional que proponga una Argentina próspera y justa. Hoy, dos de cada tres pibes son pobres”.

El festejo de alguna manera repitió un ritual que Guadagni repite periódicamente desde hace años: “Dos veces por mes organizo un almuerzo en mi casa donde invito a gente con la cual me interesa hablar”.

El festejo de cumpleaños de Alieto Guadagni, con Teresa González Fernández y Alberto Taquini. "Mi mujer Nora Luzi se encargó de todo, además hizo todas las fotos para mandarle a mis hijos", destacó el economista.

Entre los regalos recibidos, Alieto Guadagni destaca “vinos y libros, casi todos de temas que saben que me interesan, como la historia del imperio romano y los problemas de la política argentina a lo largo de los tiempos”.

La celebración duró dos horas: de 19 a 21 horas. “Este cumpleaños, el de mis 92 años, no fue un cumpleaños más. Lo viví con mucha emoción, junto a amigos que tienen un común denominador: el deseo de alcanzar un país mejor”, concluye Guadagni.

Juan Llach, Fernando Petrella y su esposa. “No fue un cumpleaños más. Son recuerdos vivos, porque es gente que no está en el archivo, es gente viva donde todos tienen un común denominador”, destacó Guadagni

"La barra peronista", destacó el cumpleañero. Miguel Gallardo, Héctor Maya, Susana Gallardo, Daniel "Chicho" Basile y Carlos Ramón "Tato" Brown

Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Alberto Enrique Devoto

Con estudios en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Berkeley, entre otras instituciones, Alieto Guadagni ocupó diversos cargos públicos en diferentes gobiernos nacionales. Fue dos veces ministro en la provincia de Buenos Aires, Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Secretario de Industria, también se desempeñó como embajador argentino en Brasil en el gobierno de Carlos Menem, en 1993. Luego fue representante del Cono Sur en el Banco Mundial y, en 2002, fue designado secretario de Energía y Minería de la Nación por el presidente Eduardo Duhalde, cargo que sostuvo en dos oportunidades.

