En fotos. El homenaje al Dr. René Favaloro en el CCK y la estampilla creada por los 100 años de su nacimiento

Teté Coustarot relató las veces que invitó al Dr. Favaloro a su programa “Siglo XX, Cambalache” y cómo él se negaba: "‘no, homenaje no quiero’, nos decía. Insistíamos y un día respondió: 'Yo voy si le hacemos un homenaje al Dr. José María Mainetti de La Plata', que era su maestro y alguien que él quería muchísimo. 'A él, no a mí'. Le hicimos el homenaje a los dos. Ése era René. Un hombre apasionado por tantas cosas y él no tenía vanidad, eso es algo que siempre recuerdo”

FABIAN MALAVOLTA