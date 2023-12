La 61° Cena Anual de ADEPA. "En esta cena están los representantes de los distintos poderes del Estado, referentes de las distintas agrupaciones políticas, la dirigencia empresarial y sindical, los credos y las organizaciones no gubernamentales, la Nación y las provincias. La sana tensión entre el periodismo y el Poder es inherente al rol de la prensa en la Democracia. El día en que no exista, evidentemente alguno no estará cumpliendo bien su función", señaló el presidente de ADEPA

Alejandro Guyot